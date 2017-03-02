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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 февраля 2017г 
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В Самаре снова заработает визовый центр Испании

В Самаре снова заработает визовый центр Испании

Визовый центр Испании снова запускают в Самаре. Его официально откроют 3 марта. Всего по стране появится восемь новых сервисно-визовых центров одного из крупнейших государств западной Европы. Управляет центрами компания BLS International Limited. В Самаре центр будет находиться по адресу: Партизанская, 

2 марта 2017, 02:04
В блогах: поход на Голубое озеро

В блогах: поход на Голубое озеро

Блогер Наталья Козловская рассказала про поход на Голубое озеро в Сергиевском районе. "Чтобы до него добраться, нам пришлось преодолеть почти 5 километров по снегу: где по колено, а где и поглубже. Вымотались основательно, навалялись в сугробах. Озеро представляет собой 
21 февраля 2017, 09:50
Россия одобрила проект протокола с Египтом о безопасности полетов

Россия одобрила проект протокола с Египтом о безопасности полетов

Кабинет министров одобрил протокол между Египтом и Россией по авиационной безопасности. Соответствующая информация появилась на правительственном портале. Как отмечается, конкретные сроки возобновления авиасообщения зависят от выполнения египетской стороной замечаний по безопасности. За выполнением данных требований в египетских аэропортах станут следить 

17 февраля 2017, 04:39
В блогах: велотольяттинцы вынесли из Сокских штолен 20 мешков мусора

В блогах: велотольяттинцы вынесли из Сокских штолен 20 мешков мусора

Блогер Наталья Козловская рассказала, что велотольяттинцы вынесли из Сокских штолен 20 мешков мусора. "Не секрет, что в Самарской области есть множество достопримечательностей, которые посещают тысячи туристов. Туризм - это активный отдых, спорт, это способ познания мира. Жаль только, что некоторые 

14 февраля 2017, 09:27
Владимир Гутенев возглавил Экспертный совет по развитию биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности при Госдуме

Владимир Гутенев возглавил Экспертный совет по развитию биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности при Госдуме

Владимир Гутенев займется вопросами импортозамещения в медицине. Избранный в федеральный парламент от Самарской области первый заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, вице-президент крупнейшей общественной организации страны «Союз машиностроителей России» возглавил созданный при Думе Экспертный совет 

6 декабря 2016, 12:36
СМИ: Россия заменит зарубежный софт на отечественный

СМИ: Россия заменит зарубежный софт на отечественный

Российские власти в русле политики импортозамещения собираются заменить выпускаемое на западе программное обеспечение, как минимум, в государственных учреждениях. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на сведения, якобы полученные разведслужбами Соединенных Штатов.
Как утверждается, высокопоставленный офицер разведки поведал журналистам, что 

2 ноября 2016, 11:23
В России подписано постановление об импортозамещении в сфере IT

В России подписано постановление об импортозамещении в сфере IT

Импортозамещение в виртуальной реальности. Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, по которому госзакупки компьютерного софта с первого января следующего года должны содержать только программы отечественного производства. Правда, покупать российское ПО обязательно только в том случае, если оно не уступает 
18 ноября 2015, 10:41
В Самаре прошел семинар, посвященный импортозамещению в здравоохранении

В Самаре прошел семинар, посвященный импортозамещению в здравоохранении

В эту среду в региональной столице состоялся научно-практический семинар, посвященный импортозамещению в здравоохранении. На мероприятие съехались не только самарские ученые-изобретатели, но и нижегородские и даже московские. Они представили свои разработки венчурному сообществу и  руководителям медицинских учреждений.
На базе самарского медуниверситета работает 
30 сентября 2015, 06:29
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