В блогах: поход на Голубое озеро … Блогер Наталья Козловская рассказала про поход на Голубое озеро в Сергиевском районе. "Чтобы до него добраться, нам пришлось преодолеть почти 5 километров по снегу: где по колено, а где и поглубже. Вымотались основательно, навалялись в сугробах. Озеро представляет собой