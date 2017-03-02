Количество компаний, предоставляющих туристические услуги, в стране, несмотря на кризис отрасли, за последние два года увеличилось на 10%, заявил глава Ростуризма Олег Сафонов. Сейчас в реестре значится 4561 туроператор. Но при этом число фирм, предлагающих путешествия за рубеж, сократилось сразу втрое. Игроки рынка отмечают, что стоимость так называемых горящих путевок сейчас оказывается, в среднем, на 35% выше, чем при предварительной покупке. Причина в том, что организаторы туров в период кризиса сокращают предложения подобного формата, отказываясь от выкупа значительных блоков в отелях и демпинга в целях увеличения клиентской базы. Об изменениях объемов рынка глава Ростуризма не сообщил. Не готовы оценить прибыль и убытки туристических агентств и в правительстве Самарской области, где, впрочем, подтвердили корреспондентам ТРК «ТЕРРА», что федеральный тренд импортозамещения работает и на региональном уровне.
Михаил Мальцев, руководитель департамента туризма Самарской области:
- Процентов на 10, на 15 количество компаний, занимающихся внутренним туризмом у нас увеличилось. За последние два года у нас существенно увеличилось порядка 20-25 процентов направление внутреннего туризма. Соответственно, это простимулировало появление внутренних туроператоров, которые работают на внутреннем рынке. Прирост у нас получило направление круизного туризма. Достаточно существенно. По сути, оно явилось одной из альтернатив зарубежном отдыху, рекреационному. Ну и получили развитие направления межрегионального туризма – направления Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Крыма.
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