Правоохранители сейчас устанавливают детали дорожной аварии на трассе Урал – Сызрань-1. По сведениям Госавтоинспекции, 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-21101 ехал в направлении Сызрани и решил совершить обгон.
При этом, как считают в ГИБДД, он не убедился в безопасности маневра. В итоге произошло лобовое столкновение с «Ладой-Калиной» под управлением 43-летнего мужчины, который следовал во встречном направлении.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два участника движения. Врачи скорой отвезли их в один из сызранских стационаров. В момент столкновения оба водителя были в трезвом состоянии.
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