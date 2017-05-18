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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Материалы по теме:

В Тольятти водитель «Газели» протаранил мотоциклиста

В Тольятти водитель «Газели» протаранил мотоциклиста

Тольяттинские правоохранители устанавливают детали аварии, в результате которой пострадал мотоциклист. Дорожно-транспортное происшествие случилось на Обводном шоссе.
По сведениям сотрудников Госавтоинспекции, 47-летний водитель ГАЗ-2834FM ехал со стороны Поволжского шоссе по направлению к Новозаводской. При развороте на зеленый сигнал светофора он не 

17 мая 2017, 02:35
В Самаре на Проспекте Кирова автокран насмерть сбил ребенка

В Самаре на Проспекте Кирова автокран насмерть сбил ребенка

Сегодня утром в Самаре , на проспекте Кирова, автокран насмерть задавил двенадцатилетнюю девочку. Пятикласница шла в школу и пересекала дорогу на пешеходном переходе в районе дома номер 31. В это время в крайнем левом ряду в сторону Кировского моста двигался 

17 мая 2017, 09:00
В Сызрани модели фотографировались на фоне паровоза Лебедянка

В Сызрани модели фотографировались на фоне паровоза Лебедянка

В прошедшее воскресенье арт-группой Art de`Line в Сызрани была организована необычная фотосессия. Модели, наряженные в стиле стимпанк, фотографировались на фоне паровоза Лебедянка, установленного на привокзальной площади вокзала Сызрань-1.

В съемках принимали участие несколько известных городских фотографов и 6 моделей. 
17 мая 2017, 07:00
В Сызрани поймают 763 бродячие собаки и кошки

В Сызрани поймают 763 бродячие собаки и кошки

Комитет ЖКХ администрации Сызрани на портале госзакупок объявил тендер на оказание услуг по отлову безнадзорных животных на территории города. Подрядчику предстоит не просто отловить 763 бродячие собаки или кошки, но и предоставить их на осмотр квалифицированному ветеринару. Специалист должен определить 
16 мая 2017, 11:04
Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Свердловской области

Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Свердловской области

Накануне вечером под Красноуфимском случилось дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки BMW и микроавтобуса. Жертвами аварии оказались четыре человека, в числе которых водитель германской иномарки.
Все произошло около 22:00. Водитель BMW превысил скорость, не справился с управлением и оказался на встречке, 

16 мая 2017, 11:06
В Тольятти ночью таксист сбил мужчину и женщину

В Тольятти ночью таксист сбил мужчину и женщину

В четвертом часу утра в Автограде, по предварительной информации, таксист сбил мужчину и женщину. Дорожно-транспортное происшествие случилось на пересечении улиц Юбилейной и Свердлова.
На место прибыли врачи скорой, которые оказали на месте пострадавшим первую помощь. Далее обоих доставили в стационар. 

16 мая 2017, 11:03
Рыбак из Сызрани победил на соревнованиях по поплавочной ловле, поймав 102 рыбки

Рыбак из Сызрани победил на соревнованиях по поплавочной ловле, поймав 102 рыбки

В прошедшие выходные команда сызранских рыбаков «Волжский трофей» приняла участие в соревнованиях по поплавочной ловле в Кузнецком районе на базе «У Ильича». В турнире участвовали 22 рыбака и рыбачки, в том числе 5 представителей Сызрани.

Ловля проходила на озере 
16 мая 2017, 07:25
Бродячая собака в Сызрани покусала 10-летнего мальчика

Бродячая собака в Сызрани покусала 10-летнего мальчика

Животное нанесло увечья ребенку, когда он шел по улице Войсковая. Инцидент произошел в субботу, 13 мая, передает портал «КТВ Луч»
 
По словам родственников мальчика, раньше он иногда подкармливал местных животных. Ребенок перепугался, к тому же теперь приходится ходить 
16 мая 2017, 07:01
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