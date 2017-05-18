Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Свердловской области Накануне вечером под Красноуфимском случилось дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки BMW и микроавтобуса. Жертвами аварии оказались четыре человека, в числе которых водитель германской иномарки.

Все произошло около 22:00. Водитель BMW превысил скорость, не справился с управлением и оказался на встречке, …