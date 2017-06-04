|
Под Сызранью лоб-в-лоб столкнулись «Приора» и ВАЗ-2112: пострадали 4 человека
Сегодня, 3 июня, утром под Сызранью на автотрассе «М-5 Урал» произошло серьезное ДТП.
Как пишет «Маленькая Сызрань», около 6:30 на 891-м километре, в районе поворота на Кошелёвку, лоб-в-лоб столкнулись «Приора» с волгоградскими номерами и местный ВАЗ-2112. По предварительной …
|
3 июня 2017, 03:03
|
На трассе в Ульяновской области столкнулись две фуры и микроавтобус
Крупное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне на 43-м километре автодороги Ульяновск - Димитровград - Самара. По сведениям госавтоинспекции, 56-летний мужчина - водитель автомобиля "Вольво FH – TRUCK 6X2" в составе полуприцепа "Кроне" - не выбрал безопасную дистанцию.
|
2 июня 2017, 12:03
|
В больнице Тольятти нашли мертвого 5-летнего ребенка
В субботу, 27 мая, в одной из больниц Комсомольского района Тольятти было обнаружено тело 5-летнего мальчика, передает Волга Ньюс.
По предварительной версии следователей, ребенка в лечебное учреждение привезли родственники. Что стало причиной смерти малыша, пока не известно. По …
|
1 июня 2017, 10:50
|
На трассе Оренбург-Казань легковушку расплющило между грузовиками
Зажатый между двумя грузовиками легковой автомобиль превратился в груду металла. Водитель погиб.
|
31 мая 2017, 02:14
|
В Самаре иномарка пробила бак фуры, разлилось топливо
|
31 мая 2017, 02:06
|
В Тольятти маршрутка врезалась в березу, есть погибший
|
29 мая 2017, 10:26
|
Самарского экс-полицейского оштрафовали за халатность, которая стала причиной смерти ребенка
|
26 мая 2017, 07:29