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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 30 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 мая 2017г 
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Как пишет «Маленькая Сызрань», около 6:30 на 891-м километре, в районе поворота на Кошелёвку, лоб-в-лоб столкнулись «Приора» с волгоградскими номерами и местный ВАЗ-2112. По предварительной 
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Это смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне в Оренбургской области на трассе Оренбург-Казань. Подробности трагедии на трассе на данный момент неизвестны.
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На 
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В Тольятти маршрутка врезалась в березу, есть погибший

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Речь идет о капитане полиции Ирине Маланчук. По версии следствия, она поленилась тщательно проверить сообщение об избиении трехлетней девочки. И через несколько недель, в январе 2016 года, малышку забили до смерти. В ноябре служители Фемиды приговорил ее отчима Харитона Горячкина 

26 мая 2017, 07:29
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