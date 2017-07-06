Попали в ДТП - разбирайтесь сами. Уже с начала следующего года сотрудники Госавтоинспекции перестанут выезжать на место аварии, даже если между двумя участниками возникли разногласия, и они не могут решить, кто прав, а кто виноват. Соответствующие поправки внесены в закон об ОСАГО правительством страны. Какими последствиями нововведение грозит автомобилистам и страховщикам?
Сотрудники ГИБДД станут выезжать только на ДТП с пострадавшими. Это суть большой реформы отрасли ОСАГО. Если ущерб от аварии меньше 100 тысяч рублей, то составить европротокол участники аварии должны самостоятельно. Правило начнет действовать с 2018 года. А с октября 2019 эта сумма увеличится до 400 тысяч. Водители обеспокоены. С одной стороны не нужно подолгу ждать ГАИ, с другой - что делать, если оба шофера не признают своей вины.
Виктор Бондаренко, автомобилист:
- Если имеешь разногласия, и у тебя нет регистратора, потом в суде доказывать, это дороже выйдет и все. И люди перестанут обращаться. Наверное, такая цель. А до 400? Если моя машина и 200 не стоит, я вообще никогда ничего не докажу?
Сурен Сафаров, автомобилист:
- Высвобождение профессионалов ГИБДД от участия в процессах ДТП, мне кажется, что это неправильно. Потому что они непосредственно этой темой владеют, знают - кто прав, кто виноват. Тут возникнут много сложностей у водителей по выявлению правоты - кто из них нарушил правила, кто нет.
А поступать в этом случае будут просто, рассказывают страховщики.
Игорь Смурага, эксперт рынка страхования:
- Если виновник не установлен, то работает система та, что при КАСКО - это обоюдная выплата, когда общая сумма ущерба делится пополам с обоими участниками ДТП.
Кроме того, важно правильно заполнить европротокол. Любая ошибка может стать причиной в отказе возмещения ущерба страховой. Помимо этого, нововведение может развязать руки мошенникам. Эксперты говорят, в Москве и Санкт-Петербурге, где сумма покрытия в упрощенном порядке уже увеличена до 400 тысяч рублей, попытки незаконно получить средства со страховой происходят регулярно, отмечают игроки рынка.
Игорь Смурага, эксперт рынка страхования:
- Процедура оформления упрощается. Не задействованы сотрудники ГИБДД - одно из тяжелейших звений для мошенников. И у тех, кто хочет не совсем честным путем получить возмещение, для них это становится проще.
Александр Кирпичев, начальник отдела автотехнической экспертизы компании «Технология управления»:
- Без оформления ГИБДД мошенники могут договориться и оформить фиктивное ДТП, получив денежные средства. Если сейчас страховая платит 50 тысяч, то в следующем году уже 100 тысяч каждый раз.
Чтобы этого избежать, на каждой машине должно быть установлено оборудование системы ЭРА-Глонасс. Но на практике сейчас в Самарской области оно есть в лучшем случае у 5% автомобилистов. Приборы включают в стандартную комплектацию некоторых новых авто. Самостоятельная установка обойдется в копеечку.
Александр Кирпичев, начальник отдела автотехнической экспертизы компании «Технология управления»:
- Все в зависимости от фирмы, где-то примерно от 10 до 30 тысяч на каждое транспортное средство. Поэтому, я думаю, многие автовладельцы не будут этого делать.
Александр Кирпичев, начальник отдела автотехнической экспертизы компании «Технология управления»:
- Европротокол будет оформляться без системы «Глонасс», и автовладельцы неизвестно что они отфотографируют на месте ДТП, какие повреждения и как нарисуют правильно схему. Для страховой компании, когда она будет разбираться по данному ДТП по европротоколу, может что-то вызвать сомнение и отказать.
Некоторые эксперты и вовсе опасаются, что из-за новаций в ОСАГО на дорогах будут повторяться ситуации 90-х годов прошлого века, когда споры при ДТП разрешались при помощи грубой физической силы.
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