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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Реестр смерти: после жуткого ДТП с самарским автобусом МВД начало составлять «черный список»

Реестр смерти: после жуткого ДТП с самарским автобусом МВД начало составлять «черный список»

После резонансной трагедии с автобусом Самара – Ижевск в МВД России пообещали создать единый реестр недобросовестных перевозчиков. В ведомстве приводят статистику: за 2016 год аварий с участием автобусов стало больше на 63 процента, число погибших в них - на 
6 июля 2017, 12:31
По ту сторону смерти: владельцы сгоревшего в Татарстане автобуса сделали официальное заявление

По ту сторону смерти: владельцы сгоревшего в Татарстане автобуса сделали официальное заявление

Оксана Никитина, гендиректор «Евразийской корпорации автовокзалов», которому принадлежит сгоревший в Татарстане автобус, выступила с официальным заявлением, передает Regnum. Такой шаг объяснили тем, что в средствах массовой информации появилось много противоречивых сведений. Семьям пострадавших обещают оказать любое содействие. Очевидцев просят 
5 июля 2017, 01:56
Дошкольников запретили оставлять в припаркованных машинах

Дошкольников запретили оставлять в припаркованных машинах

Кабинет министров запретил оставлять детей дошкольного возраста в машине во время стоянки без присмотра совершеннолетних лиц. Соответствующие пункты появятся в правилах дорожного движения, а постановление уже размещено на правительственном портале.
Кроме того, в документе отмечается, что перевозить детей в транспортных 

4 июля 2017, 09:17
Трагедия в Татарстане унесла жизни 6 самарцев

Трагедия в Татарстане унесла жизни 6 самарцев

6 самарцев погибли, в том числе двое детей, еще столько же пострадали. Таковы последние данные о жертвах трагического ДТП в Татарстане на трассе Заинск - Альметьевск. Напомним, там в ночь с субботы на воскресенье рейсовый междугородний автобус, который направлялся из 

3 июля 2017, 06:37
Маршрутка с пассажирами улетела с дороги, есть видео

Маршрутка с пассажирами улетела с дороги, есть видео

Вечером в воскресенье, 2 июля, в Самаре произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса. Есть пострадавшие.

Авария произошла на перекрестке улиц Дыбенко и Авроры. Маршрутка столкнулась с иномаркой Ford Focus и вылетела на тротуар. Один из водителей-очевидцев, опубликовал в Интернете видео со 

3 июля 2017, 04:13
Себе дороже: Страховщики опубликовали список самых убыточных автомобилей по ОСАГО

Себе дороже: Страховщики опубликовали список самых убыточных автомобилей по ОСАГО

Эксперты компании "АльфаСтрахование" сопоставили траты страховщиков и представили перечень наиболее убыточных автомобильных марок в Российской Федерации. В процессе анализа был выведен так называемый коэффициент убыточности для каждого автопроизводителя.
На первой строке "антирейтинга" расположилась марка Jaguar. Выплаты по этим автомобилям превышают 

30 июня 2017, 03:29
«Шеви Ниву» будут выпускать новым составом

«Шеви Ниву» будут выпускать новым составом

Заседание акционеров прошло в Тольятти накануне. Из совета вышел один представитель «Опеля» - финансовый директор производственного подразделения Opel Group GmbH Андреас Буш. Также совет покинул вице-президент АвтоВАЗа Николай Строков. Новыми членами стали вице-президент по корпоративному развитию, слияниям и поглощениям General 
30 июня 2017, 11:46
В Самаре разрешат парковку на газонах?

В Самаре разрешат парковку на газонах?

В губернской думе на заседании комитета по транспорту обсудили организацию новых парковок в Самаре. Чиновники сообщили, что на 1000 самарцев приходится 300 машин.  В центре города мест для парковки машин не хватает. В рамках комплексного ремонта дорог в старой части 

30 июня 2017, 10:07
«Платон» будет следить за водителями, отключающими бортовые устройства

«Платон» будет следить за водителями, отключающими бортовые устройства

Водители, временно отключающие бортовые устройства из соображений экономии, теперь не смогут избежать заслуженного наказания. Документ об изменениях в правила взимания платы по системе «Платон» подписан главной кабинета министров.
Как следует из опубликованного на правительственном портале постановления, в случае, когда при 

29 июня 2017, 12:21
Убойные самарские дороги: ездить по улице XXII Партсъезда стало опасно

Убойные самарские дороги: ездить по улице XXII Партсъезда стало опасно

Прокуратура Промышленного района Самары потребовала устранить дефекты дорожного покрытия на нескольких улицах города. После проверки, проведенной совместно с ГИБДД, представители надзорного ведомства обнаружили на участке XXII Партсъезда от Ново-Садовой до Солнечной повреждения в виде выбоин и просадок, размеры которых не 

23 июня 2017, 02:04
Улыбнитесь, вас снимают: на самарских объектах установят еще 500 камер наблюдения

Улыбнитесь, вас снимают: на самарских объектах установят еще 500 камер наблюдения

В Самарской области планируется развитие системы видеофиксации. До конца года  в регионе будет установлено около пятисот новых камер наблюдения. В Самаре они появятся на Московском шоссе, улице Ново-Садовой и в районе нового стадиона для ЧМ-2018, сообщили в региональном правительстве. По 

23 июня 2017, 11:15
Неисправные ж/д переезды: кому это выгодно?!

Неисправные ж/д переезды: кому это выгодно?!

Более половины железнодорожных переездов в столице губернии не соответствуют требованиям безопасности движения, сообщили корреспондентам «ТЕРРЫ» сотрудники Госавтоинспекции. Накануне они провели рейд для того, чтобы привлечь к ответственности нерадивых собственников.

Дорога через железнодорожный переезд на улице Магистральной ведет к Зубчаниновскому кладбищу. Ежеминутно 

22 июня 2017, 02:27
В Госдуме предложили сажать не пропустивших скорую помощь водителей

В Госдуме предложили сажать не пропустивших скорую помощь водителей

Новый законопроект может изменить санкции для водителей, не пропустивших машины скорой медицинской помощи. Речь идет о лишении прав на срок от 1,5 до 2 лет или лишении свободы на срок до 4 лет.
Комитет по госстроительству Госдумы собирается рекомендовать принять 

14 июня 2017, 08:22
Тормозящие гаджеты: Использование смартфонов за рулем снижает интеллект

Тормозящие гаджеты: Использование смартфонов за рулем снижает интеллект

Общеизвестно, что разговоры по телефону серьезно отвлекают водителя. Вместе с тем, исследователи утверждают, что люди, часто ведущие такую беседу в процессе езды, обладают невысоким интеллектом.
Как говорят результаты недавних экспериментов ученых из Университета штата Айова, во время вождения разговор по 

6 июня 2017, 03:18
30 самарских водителей арестовали из-за тонировки стекол

30 самарских водителей арестовали из-за тонировки стекол

В Самаре ежедневно штрафуют около трех десятков водителей, чьи автомобили сильно затонированы. С начала года на любителей темных стекол составлено более 2000 административных протоколов. В одном из таких рейдов ГИБДД побывала наша съемочная группа.

С приходом лета число водителей, 
5 июня 2017, 01:38
В Самаре объявлена охота на машины с тонировкой

В Самаре объявлена охота на машины с тонировкой

В четверг, 1 июня в Самаре запущена операция «Тонировка». Сотрудники ГИБДД будут выявлять автомобилистов, которые нарушают нормы светопропускаемости стекол. Полицейские напоминают, что «черные стекла» - грубое нарушение ПДД, за которое предусмотрены штрафы.  

После вынесения постановления за нарушение правил эксплуатации транспортного 

1 июня 2017, 04:10
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