В России производителям творожных десертов, мороженого и соевого молока могут запретить использовать название «молочные продукты». Теперь изделия, содержащие больше половины жира растительного происхождения, должны будут называться «аналогами молочной продукции» или «молокорастительными продуктами». Такие меры разрабатывает ВНИИ молочной промышленности. Изменения поступят на рассмотрение Европейской экономической комиссии. По мнению специалистов, это поможет положить конец тотальному обману потребителей. Человек должен знать, какой именно товар он покупает.
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