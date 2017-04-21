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В Тольятти найден пропавший пятиклассник
Полиция Тольятти сообщила, что пропавший 10 апреля мальчик найден. Его местонахождение было установлено накануне. Выяснилось, что пятиклассник в течение четырех дней находился в гостях у своего друга в селе Федоровка.
Противоправных деяний в отношении ребенка совершено не было. Его передали матери. …
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14 апреля 2017, 05:32
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Жительница Новокуйбышевска стала жертвой насильника в очках
Полиция распространила фоторобот человека, подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности. Его жертвой стала жительница Новокуйбышевска.
Предполагаемый злоумышленник – мужчина 45-50 лет. Крепкого телосложения, рост примерно 170 – 175 сантиметров. Лицо европейского типа, волосы русые, короткие. Подозреваемый может носить очки для …
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14 апреля 2017, 01:12
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Под Самарой нашли три гранаты и перекрыли дорогу
В четверг, 13 апреля, в Самарской области нашли предметы, похожие на боеприпасы – предположительно, три гранаты. Их заметили на обочине дороги Богатое – Оренбург. Информацию передали в правоохранительные органы. На место происшествия направили полицейские патрули, следственно-оперативную группу, кинологов и взрывотехников …
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13 апреля 2017, 03:23
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В Самаре схвачен украинский шпион
Сотрудники областного управления ФСБ и полиции задержали украинского разведчика на железнодорожном вокзале в Самаре. Он фиксировал схемы расположения помещений, видеокамер, охранников и полицейских, их количество, пропускной режим на всех входах и выходах.
Молодой человек рассказал, что принадлежит к агентурному аппарату подразделения …
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13 апреля 2017, 12:20