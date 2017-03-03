Самарский институт бизнеса и управления лишился права вести образовательную деятельность. Действие его лицензии приостановил Рособрнадзор. Радикальная мера применена по результатам проведенных в вузе проверок. Какие нарушения выявлены, ведомство не уточняет. Также лицензии "заморозили" у Пушкинского института технологии туризма, Курского индустриального института и Борисоглебского филиала института менеджмента, маркетинга и финансов. Как уже сообщала «ТЕРРА», Самарский институт бизнеса еще летом 2015 года принял решение о самоликвидации. Основные причины - провальные результаты мониторинга эффективности и убыточности. Студентам дали время для перевода в другие вузы. По данным реестра Рособрнадзора, на сегодняшний день в Самарской области действующие лицензии остались у 28 организаций высшего образования.
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В Самару приедут представители СоюзМаш России и Росатома
2 марта состоится выездное заседание Комитета по литейному и кузнечно-прессовому производствам на тему: «Стратегия развития литейных производств в России». В мероприятии примет участие президент Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», первый Вице-президент Союза машиностроителей России, депутат Государственной Думы РФ Владимир Гутенев,
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1 марта 2017, 05:47
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В блогах: об объединении университетов в Самаре
Декан психологического факультета СамГУ Константин Лисецкий с иронией пишет в "Фейсбуке" об объединении двух самарских университетов - "госа" и "аэрокоса". "После объединения количество бумажной отчетности возросло в десятки раз, - утверждает автор. - Все подписи только синими чернилами! Я …
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1 февраля 2017, 09:15
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СГЭУ вошел в десятку самых востребованных вузов России
Самарский государственный экономический университет вошел в топ-10 наиболее востребованных вузов России по специальностям сферы управления - экономика, финансы и юриспруденция.
Рейтинг опубликован агентством «Россия сегодня». Специалисты оценили более 50 университетов по критериям доли выпускников, получивших направление на работу, доли средств, поступающих …
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29 декабря 2016, 02:03
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Трудоустраивать студентов уже на втором и третьем курсах предложили ректоры ведущих вузов страны
По мнению экспертов, практически все выпускники высших учебных заведений сталкиваются с проблемой отрыва от реального производства, а той практики, что сейчас предусмотрена во время обучения, недостаточно. Между тем, крупные предприятия Самарской области активно взаимодействуют с вузами региона по набору молодых …
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13 декабря 2016, 05:31
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Вкладчики банков, лишившихся лицензий в 2016 году, потеряли более 50 млрд рублей
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12 декабря 2016, 10:55
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В России выявили 50 банков, у которых могут отнять лицензию
Более 50 российских банков могут лишиться лицензии. Так считают эксперты агентства «Эксперт РА». К этому может привести использование финансовыми организациями схем по кредитованию бизнеса их владельцев. С января 2017 года банкирам будет разрешено направлять на обеспечение родственных компаний не более …
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22 ноября 2016, 03:14
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Самарский комбинат «Родник» запустил производство
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5 сентября 2016, 03:46
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Ипозембанку не удалось вернуть лицензию
Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска одному из владельцев Ипозембанка Ильясу Шакурову, который пытался оспорить решение Центрального банка об отзыве лицензии у кредитной организации в ноябре прошлого года. Как сообщала тогда пресс-служба Регулятора, Ипозембанк не соблюдал требования …
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14 апреля 2016, 04:02
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Рособрнадзор приостановил действие аккредитации мединститута «РЕАВИЗ»
Единственный в России негосударственный мединститут «РЕАВИЗ», работающий в Самаре уже 23 года и имеющий филиалы в Саратове, Санкт-Петербурге и Москве, может лишиться права выдавать дипломы гособразца. Рособрнадзор приостановил действие аккредитации данного учебного заведения. Причина - нарушения, выявленные в вузе. Если …
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17 декабря 2015, 11:46
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51 российский вуз не сможет принимать абитуриентов из-за запрета Рособрнадзора
Организацией были проведены проверки, по результату которых был запрещен прием новых обучающихся в 51 вуз. Стандартные нарушения образовательных заведений заключаются в недостатке преподавателей, отсутствии санитарно-эпидемиологических заключений, неправильно оформленной собственности на землю и здания вузов.
Отмечается, что данный запрет - …
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29 июля 2015, 01:01
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Рособрнадзор проверит более тысячи российских вузов
В 2015 году по итогам мониторинга эффективности 2014 года Рособрнадзор проверит более тысячи российских вузов. Как рассказал журналистам глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов, проверка коснется 1006 высших учебных заведений, показавших неудовлетворительные результаты.
В текущем …
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15 декабря 2014, 11:55
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В России планируют ввести ЕГЭ по китайскому языку
В следующем году Рособрнадзор предложит девятиклассникам сдать экзамен по китайскому языку. Эксперимент позволит оценить перспективы его включения в перечень возможных для выбора при сдаче ЕГЭ, сообщают «РИА Новости».
Сейчас школьники могут выбирать между английским, немецким, испанским и французским, но развитие российско-китайских …
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13 ноября 2014, 11:36