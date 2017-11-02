Сегодня в Доме журналиста проходит заседание Общественного совета акции "Благородство-2017", на котором рассматривают кандидатуры номинантов на победу.
Первая такая акция состоялась ещё в 1998 году. За этот промежуток времени наградили более 600 лауреатов.
В этом году было подано рекордное количество заявок - 375. Среди участников есть как совсем молодые люди, так и люди почтенного возраста.
Там же, в Доме журналиста, награждали победителей двух молодежных творческих конкурсов, в которых участвовали эссе на тему ЧМ -2018 и проекты социальной рекламы по проблемам инвалидов, ветеранов, граждан пожилого возраста. Все это работы самарских студентов, школьных учителей и волонтеров-общественников.
С работами лауреатов творческих состязаний совсем скоро смогут познакомиться все жители Самары. Макеты авторов-победитей конкурса социальной рекламы разместят на рекламных щитах города, а лучшие сочинения о мундиале опубликуют на страницах «Самарской газеты».
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Стали известны имена лауреатов традиционной региональной акции «Благородство»
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9 ноября 2016, 10:53