В этом году на участие в конкурсе было подано более трех сотен заявок. В финал вышли только 35. Это бескорыстные и самоотверженные люди, отличившиеся какими-то героическими поступками, активной гражданской позицией или благотворительностью. Многие из них с риском для жизни спасали …