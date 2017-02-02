Штрафы самарских больниц стали источником финансирования покупки медоборудования
По словам директора регионального фонда ОМС Виктора Мокшина, штрафы за некачественное оказание услуг в больницах стали дополнительным источником финансирования других затрат:
"Мы можем теперь для лечебных учреждений покупать серьезное медицинское оборудование. Раньше покупали на сумму не более 100 тысяч рублей. Сейчас можем на много миллионов покупать. Мы можем обучать медицинский персонал в хороших медицинских учреждениях, повышать квалификацию, я имею в виду. Мы можем ремонтировать оборудование за счет этого источника".
Решение о наложении штрафных санкций на больницы принимаются фондом и страховой компанией по результатам экспертизы, которую по медицинским документам проводит внештатный эксперт ФОМС. Санкции разные в зависимости от вида нарушения.
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