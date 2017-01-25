Российский рынок жилья вошел в стадию ценового тупика, заявили в Гильдии юристов рынка недвижимости. С одной стороны, спрос замер в ожидании новых скидок и снижения кредитных ставок. С другой - строители больше не могут демпинговать: грань убыточности слишком близка. Резко упала и инвестиционная привлекательность жилья. Вкладывать деньги в его покупку, чтобы затем сдать в аренду или перепродать, все менее выгодно.
По мнению экспертов, спасти ситуацию поможет вмешательство правительства и банков, а также нестандартные ипотечные предложения, учитывающие финансовые возможности заемщика. Например, в этом году ряд застройщиков запустили программу с «ипотечными каникулами».
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