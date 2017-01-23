В Самаре после 10 лет реставрации открылся корпус педуниверситета на Л. Толстого В ремонт здания на улице Л. Толстого вложено 152 миллиона рублей. 16 миллионов из внебюджетных средств самого вуза, остальные из госказны.



В этом корпусе будут базироваться, … В ремонт здания на улице Л. Толстого вложено 152 миллиона рублей. 16 миллионов из внебюджетных средств самого вуза, остальные из госказны.В этом корпусе будут базироваться,