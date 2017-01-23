Жильцы на настоящий момент уже выплатили 7 млрд 615 млн рублей. Из запланированных тысячи шестисот обновлены тысяча двести домов. Еще в 250 ремонт продолжается. При этом в 138 многоэтажках сроки работ затягиваются.
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120 домов в центре Самары ждет ремонт на 6,5 млн рублей
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18 января 2017, 12:20
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Президента просят разрешить сажать мэров
Совет по правам человека при президенте России предложил сажать мэров городов на 15 суток за нарушения прав сирот. В организации считают, что радикальная мера поможет Генпрокуратуре решить проблему массовых отказов в предоставлении жилья выпускникам детдомов.
В некоторых случаях муниципальные власти пытаются …
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17 января 2017, 01:41
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Как будут меняться цены на жильё в Самаре
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13 января 2017, 12:03
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9000 самарцев получат жилье по госпрограмме
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12 января 2017, 04:21
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Тольяттинская пенсионерка добилась ремонта жилья, объявив голодовку
Пенсионерка из Тольятти добилась ремонта многоэтажного общежития, объявив голодовку. Об этом сообщает «Комсомольская правда в Самаре».
Старшая по дому на улице Комсомольской давно пытается добиться ремонта. В здании проживают почти 400 человек. Условия жизни отвратительные: давно не меняли …
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30 октября 2016, 05:24
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В Самаре после 10 лет реставрации открылся корпус педуниверситета на Л. Толстого
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24 августа 2016, 08:07
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В Самаре капитально отремонтируют стадион «Нефтяник»
Департамент градостроительства Самары объявил тендер по определению подрядчика, который капитально отремонтирует стадион «Нефтяник» в районе 116-го километра. Максимальная стоимость работ - почти 103 млн рублей. Все закончить надо до 25 декабря. Согласно материалам с сайта госзакупок, арена с трибунами на …
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16 августа 2016, 04:25
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В Самаре отремонтируют фасады 9 домов вдоль Московского шоссе
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12 августа 2016, 11:05