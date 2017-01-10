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Карантин по гриппу введен во всех 162 школах Самары
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10 января 2017, 07:11
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Топ-новости: Новогодние праздники в Самарской области унесли десятки жизней; рабочий сорвался с крыши; фильм «Викинг» стал рекордсменом проката
Новогодние праздники в Самарской области унесли десятки жизней. В первые дни 2017-го, по данным следственного комитета, было много убийств и смертей в результате получения тяжких телесных повреждений. Подробнее о происшествиях узнаете здесь.
В Самаре убиравший снег рабочий упал …
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9 января 2017, 06:52
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Самарские атлеты завоевали в 2016 году более полутора тысяч медалей
Более 1,5 тысячи медалей различного достоинства на российских и международных соревнованиях завоевали по олимпийским и неолимпийским видам спорта самарские атлеты в 2016 году.
Итоги подвели в областном минспорте. Главная ставка в 2017 году, как рассказали чиновники, будет сделана на параолимпийские виды. …
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27 декабря 2016, 06:30
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Топ-новости: В поселке Рощинский из квартир выселяют бывших военных, фото гигантской пробки на М-5 в Самарской области, в Самаре подростки грабят тележки
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27 декабря 2016, 05:47
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Топ-новости: Александр Фетисов стал новым вице-губернатором, пропавшего в Тольятти 17-летнего подростка нашли, в Самаре пьяный водитель Cadillac разбил 8 машин
Новым вице-губернатором Самарской области стал заместитель председателя регионального правительства Александр Фетисов. Его кандидатуру согласовали депутаты Самарской губернской думы на внеочередном заседании во вторник, 13 декабря 2016 года.
Какие вопросы будет курировать новый вице-губернатор, читайте здесь.
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13 декабря 2016, 05:47
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Топ-новости: Новое фото кабана с Ново-Садовой, путешествия во времени будут реальными, загадочный лабиринт на Марсе
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29 ноября 2016, 07:13
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Топ-новости: Жители Самары жалуются на запах газа, фото потопа на проспекте Кирова, самые угоняемые автомобили в РФ
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22 ноября 2016, 06:49