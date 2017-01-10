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Бункер S

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Самарские атлеты завоевали в 2016 году более полутора тысяч медалей

Более 1,5 тысячи медалей различного достоинства на российских и международных соревнованиях завоевали по олимпийским и неолимпийским видам спорта самарские атлеты в 2016 году.

Итоги подвели в областном минспорте. Главная ставка в 2017 году, как рассказали чиновники, будет сделана на параолимпийские виды. 

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Остаться на улице под новый год рискуют десятки жителей военного городка Рощинский Самарской области. Людям пришли письма от регионального управления жилищного обеспечения Минобороны России с извещением о том, что они должны освободить занимаемые ими квартиры в ближайшее время "в связи 
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Новым вице-губернатором Самарской области стал заместитель председателя регионального правительства Александр Фетисов. Его кандидатуру согласовали депутаты Самарской губернской думы на внеочередном заседании во вторник, 13 декабря 2016 года.
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22 ноября 2016, 06:49
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