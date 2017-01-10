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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 декабря 2016г 
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Материалы по теме:

В России могут запретить использовать газ в жилых домах

В России могут запретить использовать газ в жилых домах

В России могут запретить использовать газ в жилых домах. С таким предложением в Госдуму обратился Ростехнадзор. В ведомстве считают, что мера поможет исключить взрывы и пожары в квартирах, которые нередко приводят к человеческим жертвам и разрушению зданий. В качестве альтернативы 

30 декабря 2016, 02:46
В блогах: «Они совсем обнаглели!»

В блогах: «Они совсем обнаглели!»

Оксана Проничева пожаловалась в "Фейсбуке" на управляющую компанию ЖЭУ №4 Железнодорожного района Самары. Автор негодует: "Снег с крыш не чистят, а если чистят, то сбрасывают на козырьки балконов. Сейчас началась оттепель и сотрудники УК вместо того, чтобы почистить крыши, 
30 декабря 2016, 09:39
В Самаре тариф на теплоэнергию вырастет на 4,3%

В Самаре тариф на теплоэнергию вырастет на 4,3%

Компания «Т Плюс Самара» в 2017 году увеличит тарифы на максимально допустимый уровень. Правительство России утвердило индекс роста стоимости услуг ЖКХ для Самарской области на отметке 4,3% - именно на эту величину и поднимет цены «Т Плюс».

Впрочем, пресс-служба предприятия акцентирует 

26 декабря 2016, 05:15
Специалисты «ПТС» приступили к устранению повреждения теплосети на ул. Красноармейской

Специалисты «ПТС» приступили к устранению повреждения теплосети на ул. Красноармейской

Выявлено повреждение теплотрассы диаметром 400 мм по ул.Красноармейской, рядом с пересечением с улицей Куйбышева. На данный момент место повреждения огорожено, ведется откачка воды. Жилой фонд не почувствует данного происшествия, сообщают представители «ПТС». По данному участку теплосети услугу отопления и горячего 

26 декабря 2016, 04:29
Yota откажется от безлимитных тарифов на интернет-трафик

Yota откажется от безлимитных тарифов на интернет-трафик

Мобильный оператор Yota объявил о полном отказе от безлимитного интернета и введении новых тарифных пакетов  интернет-трафика с 25 января 2017 года. 80% абонентов используют в месяц не более 5 ГБ интернет-трафика, отметил генеральный директор компании Владимир Добрынин. В связи с этим 

22 декабря 2016, 04:56
В 2016 году в России 7% абонентов сменили сотового оператора

В 2016 году в России 7% абонентов сменили сотового оператора

В первом полугодии 2016-го порядка 7% абонентов поменяли оператора, сообщают «Ведомости» со ссылкой на результаты исследования Deloitte. В опросе принимали участие респонденты в возрасте от 18 до 60 лет.
Результаты признаны рекордными за последние 5 лет. Прежде лишь 4–5% абонентов 

20 декабря 2016, 01:10
Одна из самарских управляющих компаний начала рассылать квитанции ЖКХ с учетом балконов и лоджий

Одна из самарских управляющих компаний начала рассылать квитанции ЖКХ с учетом балконов и лоджий

Коммунальный скандал в Самаре. Одна из городских управляющих компаний начала рассылать квитанции об оплате услуг ЖКХ с учетом балконов и лоджий.
По Жилищному кодексу они не входят в жилую площадь, зато учитываются нормативами Росреестра. Самарцы, ставшие заложниками правовой коллизии, вступили 

15 декабря 2016, 04:09
В Самаре в 2017 году услуги ЖКХ подорожают

В Самаре в 2017 году услуги ЖКХ подорожают

Федеральное правительство утвердило повышение цен на коммунальные услуги. Тарифы вырастут с 1 июля 2017 года. Соответствующее постановление опубликовано в Интернете на портале правовой информации. Согласно документу, в Самарской области услуги ЖКХ подорожают в среднем на 4,3 процента.

Больше всего тарифы вырастут 

22 ноября 2016, 04:59
ФАС предложила заморозить на пять лет ряд тарифов для населения

ФАС предложила заморозить на пять лет ряд тарифов для населения

ФАС предлагает меры налогового стимулирования компаний, при которых можно не индексировать тарифы ЖКХ на протяжении пяти лет. Как информируют отечественные агентства, об этом в Госдуме заявил глава службы Игорь Артемьев в ходе «правительственного часа».
По словам руководителя, теперь тарифы выше 

16 ноября 2016, 03:51
Несколько тольяттинских школ не могут оплатить счета за коммуналку

Несколько тольяттинских школ не могут оплатить счета за коммуналку

Не хватает внутрибюджетных средств. Из-за этого в учреждениях отключают горячую воду, сообщил один из депутатов губернской думы на заседании парламентского комитета по образованию и науке. Чтобы изучить ситуацию и разрешить проблему, планируется создать межведомственную рабочую группу, куда войдут и народные 

18 октября 2016, 05:28
Коммунальные службы обяжут граждан платить за вывоз мусора с 2017 года

Коммунальные службы обяжут граждан платить за вывоз мусора с 2017 года

В 2017 году в квитанциях россиян появится новая строка - плата за сбор и вывоз твердых коммунальных отходов. Сейчас эти расходы включены в графу "содержание и ремонт жилого помещения".

Платеж не номинируется, рассчитывается управляющими компаниями по их усмотрению и в среднем 

29 сентября 2016, 05:16
Изменения в сфере платежей за ЖКХ могут создать проблемы для собственников жилья

Изменения в сфере платежей за ЖКХ могут создать проблемы для собственников жилья

Как сообщают федеральные СМИ, банки, организации ЖКХ, Минкомсвязи и Минстрой никак не могут договориться, кто именно должен вносить информацию об оплате квитанций в заработавшую с 1 июля 2016 года государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства. 63-й регион одним из первых стал 

25 июля 2016, 06:07
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