В 2017 году в квитанциях россиян появится новая строка - плата за сбор и вывоз твердых коммунальных отходов. Сейчас эти расходы включены в графу "содержание и ремонт жилого помещения".

Платеж не номинируется, рассчитывается управляющими компаниями по их усмотрению и в среднем …