В 2017 году в России вступает в силу новый порядок оказания услуг ЖКХ и содержания общего имущества в многоквартирном доме. Как рассказывают российские информагентства, это отражено в пояснительных документах к постановлению правительства, появившемуся на сайте кабинета министров.
В частности взносы за коммунальные ресурсы, которые тратятся на содержание общего имущества в домах, будут включены в плату за содержание общего имущества. Данная норма предусматривалась еще поправками в Жилищный кодекс, принятыми полтора года назад. Теперь постановлением кабмина вносятся поправки в соответствующие нормативные акты, что позволит закону работать.
Так, прописывается, что до 1 июня этого года регионы должны утвердить нормативы потребления холодной и горячей воды, отведения сточных вод, а также электроэнергии для содержания общего имущества. До момента утверждения подобных нормативов следует использовать нормы потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды, зафиксированные на 1 ноября 2016-го.
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