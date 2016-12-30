В России могут запретить использовать газ в жилых домах. С таким предложением в Госдуму обратился Ростехнадзор. В ведомстве считают, что мера поможет исключить взрывы и пожары в квартирах, которые нередко приводят к человеческим жертвам и разрушению зданий. В качестве альтернативы чиновники рекомендуют «укомплектовать многоквартирные жилые дома электробытовыми приборами».
По данным статистики, на сегодняшний день напольными электроплитами в России оборудовано только 20 процентов жилых помещений, для достижения полной комплектации потребуется почти 40 млн устройств. Кроме того, придется демонтировать более 10 млн газовых колонок с целью их замены на электротены.
Сейчас 4-конфорочная стационарная электроплита с духовкой стоит в среднем около 10 тысяч рублей, тен для нагрева воды - от 20 тысяч. Реализация амбициозного проекта с учетом затрат на проводку по квартирам 3-фазного тока заставит россиян раскошелиться почти на триллион рублей. После этого граждане столкнутся с более высокими расходы за оплату потребляемого ресурса. Например, посчитали специалисты, себестоимость приготовления на электроплите 5-литровой кастрюли борща обойдется почти в 1,5-2 раза дороже, чем на газовом аналоге. Запрет на газовые плиты и колонки может спровоцировать массовые протесты населения, уверены эксперты.
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