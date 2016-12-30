В Самаре за три часа поступило 1800 сообщений о запахе газа чувствовался в воздухе сразу нескольких районов города. По этой причине с 20 до 23 часов в аварийную газовую службу поступило более 1800 звонков, также горожане обращались в скорую и МЧС. … Жители Самары обеспокоены сильным запахом газа, который накануне вечеромв воздухе сразу нескольких районов города. По этой причине с 20 до 23 часов в аварийную газовую службу поступило более 1800 звонков, также горожане обращались в скорую и МЧС.