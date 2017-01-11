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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 11 января 2017г  
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В России могут запретить использовать газ в жилых домах

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30 декабря 2016, 02:46
В Самаре подвели итоги новогодней акции ГИБДД и Русского радио

В Самаре подвели итоги новогодней акции ГИБДД и Русского радио

На перекрестке Московского шоссе и улицы Киевской вместо предписаний и штрафов самарских автолюбителей ждали подарки от "Русского радио в Самаре", городской госавтоинспекции и загадки с поздравлениями от Деда Мороза со Снегурочкой. В преддверии Нового года подарочные сертификаты салонов красоты и 

29 декабря 2016, 04:04
В блогах: самарцы запустили акцию «Дед Мороз - каждый из нас»

В блогах: самарцы запустили акцию «Дед Мороз - каждый из нас»

Блогер Наталья Ширяева рассказала, что в Самаре группа неравнодушных граждан организовала акцию "Дед Мороз - каждый из нас". "Она заключается в том, что ребята приезжают в гости к семьям, в которых есть дети-инвалиды, и устраивают для них праздник. Мы 
28 декабря 2016, 09:27
В Самарской области на пешеходном переходе сбили насмерть 20 человек

В Самарской области на пешеходном переходе сбили насмерть 20 человек

Это статистика областного управления ГИБДД за 11 месяцев.
Всего случаев наезда на пешеходов было 1200. Это лишь на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них на пешеходном переходе ранено 425 человек, еще 20 погибло.
Чтобы предупредить подобные 

23 декабря 2016, 12:39
Правительство обязало больницы получать лицензию на проведение абортов в РФ

Правительство обязало больницы получать лицензию на проведение абортов в РФ

По количеству случаев хирургического прерывания беременности Россия вместе с Китаем по-прежнему держат сомнительное лидерство. Фонд ОМС ежегодно тратит на такие операции до 5 миллиардов рублей.

Правительство России обязало больницы приобретать лицензию для проведения абортов. На получение разрешения дается год - документ 

13 декабря 2016, 04:01
Розыгрыш призов от АЗС спровоцировал толпу и пробку в Сызрани, есть фото

Розыгрыш призов от АЗС спровоцировал толпу и пробку в Сызрани, есть фото

На халяву и уксус сладкий…

В Сызрани розыгрыш призов по акции сети АЗС «О…» спровоцировал грандиозный ажиотаж и значительно затруднил движение на улице Образцовской, пишет портал «Маленькая Сызрань». На автозаправку напротив торгового центра «Мираж» приехало несколько сотен водителей. 
27 ноября 2016, 12:10
17 ноября в Самаре запретили продавать алкоголь

17 ноября в Самаре запретили продавать алкоголь

Помимо 17 ноября, алкоголь запрещено продавать 25 января - День российского студенчества, 1 июня - Международный день защиты детей, 27 июня - День молодёжи,  1 сентября - День знаний. 

17 ноября отмечается Международный день студентов. В Самарской области в связи с 

17 ноября 2016, 10:46
В Ярославле машина с самарскими номерами протаранила остановку, пострадала женщина (есть фото)

В Ярославле машина с самарскими номерами протаранила остановку, пострадала женщина (есть фото)

Сегодня, 3 сентября, в Ярославле рядом с 9-й горбольницей водитель иномарки с самарскими номерами протаранил автобусную остановку, пишет progorod76.ru

Автомобилист не пострадал, однако жительница Ярославля, ожидавшая транспорт, была госпитализирована в больницу. На место аварии выезжали сотрудники полиции и 
3 сентября 2016, 06:18
Купальники для мусульманок запретили в Каннах

Купальники для мусульманок запретили в Каннах

Власти Канн наложили запрет на ношение на пляжах мусульманских купальников, именуемых буркини. Данная разновидность одежды для пляжного отдыха закрывает все тело, кроме лица, стоп и ладоней. Об этом рассказывает газета "Либерасьон" со ссылкой на городские власти.
Как отмечается, в данный 

12 августа 2016, 12:09
Прокуратура Самарской области: в школе №22 девочкам незаконно запретили носить брюки

Прокуратура Самарской области: в школе №22 девочкам незаконно запретили носить брюки

Прокуратура региона провела в самарской школе №22 проверку по факту запрета девочкам носить штаны. По данным надзорного ведомства руководство учебного заведения приняло это решение незаконно. Дело в том, что директор не спросила мнение ни родителей, ни учеников. А федеральный закон 

10 августа 2016, 08:32
В Ярославле подозреваемый выпрыгнул из окна отдела полиции и погиб

В Ярославле подозреваемый выпрыгнул из окна отдела полиции и погиб

В городе Ярославле подозреваемый выпрыгнул из окна отдела полиции и разбился. Сообщение об этом распространили отечественные информагентства.
Чрезвычайное происшествие имело место в отделе полиции «Кировский». В настоящее время правоохранители осуществляют проверку по факту смерти 43-летнего гражданина.
Как рассказывают средства массовой 

20 июля 2016, 12:19
Женщина-полицейский убита в Ярославле

Женщина-полицейский убита в Ярославле

Тело 37-летней Натальи Ивась с колото-резаными ранами и следами побоев было найдено в ее квартире в поселке Щедрино Ярославского района 20 июня. Погибшая руководила подразделением дознания отдела полиции «Фрунзенский» в городе Ярославле и имела звание майора полиции. В убийстве сотрудницы 

21 июня 2016, 01:16
В блогах: Нужен ли Самаре памятник жертвам абортов?

В блогах: Нужен ли Самаре памятник жертвам абортов?

Блогер inst_ru сообщает, в Самаре хотят установить еще одну гигантскую скульптуру - 5-метровый памятник неродившимся детям. С инициативой установить композицию, которая станет для одних женщин молчаливым укором их совести, для других - стимулом рожать и рожать, выступили представители движения 
11 декабря 2015, 04:09
В Самарской области за год более 1000 женщин в последний момент отказались от аборта

В Самарской области за год более 1000 женщин в последний момент отказались от аборта

В прошлом году в Самарской области родилось более 40 тысяч детей. А могло бы быть ещё больше. 16 тысяч беременностей закончились абортами. Специалисты уверяют, в 63-м регионе этот показатель снижается.

Ещё 16 лет назад абортов в Самарской области было 
19 октября 2015, 12:32
Правительство России не пойдет на исключение абортов из системы ОМС

Правительство России не пойдет на исключение абортов из системы ОМС

Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец. По ее словам, женщинам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, нужно помогать. Таким образом, чиновник отреагировала на соответствующее предложение депутата Госдумы Елены Мизулиной. Как уже сообщала «ТЕРРА», изначально тема ОМС была выведена на всероссийский уровень 
21 мая 2015, 03:49
В Ярославле девушка умерла из-за отказа «скорой» приехать на вызов

В Ярославле девушка умерла из-за отказа «скорой» приехать на вызов

В Ярославле скончалась 19-летняя девушка, страдавшая астмой. Возможно, трагедия произошла из-за не полученной медицинской помощи.
Как сообщает «НТВ», 10-летняя сестра девушки пыталась вызвать «скорую», когда у той случился острый приступ астмы. Однако диспетчер несколько раз просто бросила трубку. Сообщается также, 
20 мая 2015, 07:55
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