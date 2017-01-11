Региональное правительство приняло соответствующее решение, как сообщают СМИ, в память о Вифлеемских младенцах, убитых Иродом. Интернет-сообщество Ярославской области предложило и другие акции. Запретить работу прокуратуры на день в память о прокураторе Иудеи Понтии Пилате, ограничить работу офтальмологов в память об исцелении слепого Иисусом Христом и ввести запрет на реализацию контрацептивов в Благовещение.
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В России могут запретить использовать газ в жилых домах
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30 декабря 2016, 02:46
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В Самаре подвели итоги новогодней акции ГИБДД и Русского радио
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29 декабря 2016, 04:04
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В блогах: самарцы запустили акцию «Дед Мороз - каждый из нас»
Блогер Наталья Ширяева рассказала, что в Самаре группа неравнодушных граждан организовала акцию "Дед Мороз - каждый из нас". "Она заключается в том, что ребята приезжают в гости к семьям, в которых есть дети-инвалиды, и устраивают для них праздник. Мы …
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28 декабря 2016, 09:27
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В Самарской области на пешеходном переходе сбили насмерть 20 человек
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23 декабря 2016, 12:39
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Правительство обязало больницы получать лицензию на проведение абортов в РФ
По количеству случаев хирургического прерывания беременности Россия вместе с Китаем по-прежнему держат сомнительное лидерство. Фонд ОМС ежегодно тратит на такие операции до 5 миллиардов рублей.
Правительство России обязало больницы приобретать лицензию для проведения абортов. На получение разрешения дается год - документ …
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13 декабря 2016, 04:01
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Розыгрыш призов от АЗС спровоцировал толпу и пробку в Сызрани, есть фото
На халяву и уксус сладкий…
В Сызрани розыгрыш призов по акции сети АЗС «О…» спровоцировал грандиозный ажиотаж и значительно затруднил движение на улице Образцовской, пишет портал «Маленькая Сызрань». На автозаправку напротив торгового центра «Мираж» приехало несколько сотен водителей. …
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27 ноября 2016, 12:10
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17 ноября в Самаре запретили продавать алкоголь
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17 ноября 2016, 10:46
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В Ярославле машина с самарскими номерами протаранила остановку, пострадала женщина (есть фото)
Сегодня, 3 сентября, в Ярославле рядом с 9-й горбольницей водитель иномарки с самарскими номерами протаранил автобусную остановку, пишет progorod76.ru
Автомобилист не пострадал, однако жительница Ярославля, ожидавшая транспорт, была госпитализирована в больницу. На место аварии выезжали сотрудники полиции и …
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3 сентября 2016, 06:18
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Купальники для мусульманок запретили в Каннах
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12 августа 2016, 12:09
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Прокуратура Самарской области: в школе №22 девочкам незаконно запретили носить брюки
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10 августа 2016, 08:32
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В Ярославле подозреваемый выпрыгнул из окна отдела полиции и погиб
В городе Ярославле подозреваемый выпрыгнул из окна отдела полиции и разбился. Сообщение об этом распространили отечественные информагентства.
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20 июля 2016, 12:19
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Женщина-полицейский убита в Ярославле
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21 июня 2016, 01:16
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В блогах: Нужен ли Самаре памятник жертвам абортов?
Блогер inst_ru сообщает, в Самаре хотят установить еще одну гигантскую скульптуру - 5-метровый памятник неродившимся детям. С инициативой установить композицию, которая станет для одних женщин молчаливым укором их совести, для других - стимулом рожать и рожать, выступили представители движения …
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11 декабря 2015, 04:09
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В Самарской области за год более 1000 женщин в последний момент отказались от аборта
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19 октября 2015, 12:32
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Правительство России не пойдет на исключение абортов из системы ОМС
Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец. По ее словам, женщинам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, нужно помогать. Таким образом, чиновник отреагировала на соответствующее предложение депутата Госдумы Елены Мизулиной. Как уже сообщала «ТЕРРА», изначально тема ОМС была выведена на всероссийский уровень …
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21 мая 2015, 03:49
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В Ярославле девушка умерла из-за отказа «скорой» приехать на вызов
В Ярославле скончалась 19-летняя девушка, страдавшая астмой. Возможно, трагедия произошла из-за не полученной медицинской помощи.
Как сообщает «НТВ», 10-летняя сестра девушки пыталась вызвать «скорую», когда у той случился острый приступ астмы. Однако диспетчер несколько раз просто бросила трубку. Сообщается также, …
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20 мая 2015, 07:55