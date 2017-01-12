11
44
08
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 11 января 2017г  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
1 + 2 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Самаре ищут людей, которым должны заплатить 18 миллионов рублей

В Самаре ищут людей, которым должны заплатить 18 миллионов рублей

Самарские следователи ищут 320 работников организации, которым работодатель задолжал более 18 миллионов рублей.

Речь идет об ООО «1245». На генерального директора завели уголовное дело за невыплату зарплат и нарушение налогового законодательства. Общая сумма ущерба составила 18 миллионов 478 тысяч рублей.

Работников организации 

11 января 2017, 04:57
Самара не вошла в программу субсидируемых авиарейсов в 2017-м

Самара не вошла в программу субсидируемых авиарейсов в 2017-м

Самарская, Ульяновская и Саратовская области не вошли в программу субсидирования региональных воздушных перевозок на территории Поволжского федерального округа в 2017 году. Документ опубликовала Росавиация. По данным ведомства, авиакомпании из указанных субъектов при подаче заявок на участие в проекте не предоставили 

11 января 2017, 02:19
В три миллиона оценили перевозку военных для майского парада в Самаре

В три миллиона оценили перевозку военных для майского парада в Самаре

Передвижения военных во время подготовки и проведения майского парада в Самаре в этом году обойдутся министерству обороны в 3 миллиона рублей.
Для этого понадобятся 25 автобусов, которые должны будут курсировать до площади Куйбышева и обратно в течение 8 рабочих дней.

Соответствующий 

11 января 2017, 11:02
Карантин по гриппу введен во всех 162 школах Самары

Карантин по гриппу введен во всех 162 школах Самары

Классы пустуют. Каникулы продлили до 12 января включительно. Цель таких мер - разобщить детей, которые в первую очередь подвержены сезонным вирусам. При этом сами ученики в эти дни наоборот стараются общаться друг с другом как можно больше. 

За минувшую неделю число 

10 января 2017, 07:11
В Самаре ДТП блокировало движение трамваев, есть фото

В Самаре ДТП блокировало движение трамваев, есть фото

В среду, 28 декабря, в Самаре произошло ДТП на площади Кирова, сообщили очевидцы в социальных сетях. Один из пользователей опубликовал фото.

«Авария на пересечении Кирова и Физкультурной. Все трамваи стоят и затруднено движение», - указано в комментарии.

Судя 
28 декабря 2016, 03:08
В Самаре трамвай буксировал «мерседес», застрявший на рельсах (есть видео)

В Самаре трамвай буксировал «мерседес», застрявший на рельсах (есть видео)

В Самаре на днях элитная иномарка парализовала движение трамваев по улице Ташкентской, пишет 63.ru. Внедорожник марки «мерседес» застрял на рельсах.

Освободить машину из железнодорожного капкана помог ... трамвай. Он взял «мерина» на буксир с помощью троса и юзом потащил 
24 декабря 2016, 06:06
В блогах: когда водители будут озвучивать названия остановок?

В блогах: когда водители будут озвучивать названия остановок?

В группе "Услышано Самара" соцсети "ВКонтакте" обращаются к властям города с вопросом, "когда же наконец водителей муниципального транспорта заставят озвучивать названия остановок"? "Или, может, они стесняются или сами не знают маршрута? К чему всё это? Гости нашего города, да 
23 декабря 2016, 11:12
В Самаре заключен контракт на закупку 10 трехсекционных трамваев

В Самаре заключен контракт на закупку 10 трехсекционных трамваев

Технику поставит победитель соответствующего аукциона - «Государственная транспортная лизинговая компания». Электротранспорт поставит Усть-Катавский вагоностроительный завод из Челябинской области.  Усть-Катавские трамваи уже проходили испытания в Самаре. С 2015 года муниципальное «ТТУ» тестирует вагоны разных моделей от нескольких производителей. Работа проводится в рамках 

22 декабря 2016, 11:26
В самарском ТТУ хотят закрыть маршруты 15-го трамвая и 16-го троллейбуса

В самарском ТТУ хотят закрыть маршруты 15-го трамвая и 16-го троллейбуса

В Самаре могут закрыть два маршрута общественного транспорта. Специалисты ТТУ провели исследование и пришли к выводу, что трамваи №15 и троллейбусы №16 сейчас востребованы меньше всего и для оптимизации сети, которая не проводилась уже более 4-х лет, их стоит отменить.

16 декабря 2016, 03:30
В Самаре на Барбошиной Поляне столкнулись 2 трамвая (есть фото)

В Самаре на Барбошиной Поляне столкнулись 2 трамвая (есть фото)

Вчера, 9 декабря, вечером на улице Ново-Садовой в районе кольца Барбошиной Поляны произошло необычное ДТП. Как пишет "ПроГород", там умудрились столкнуться два трамвая. Инцидент случился около 21:00, оба транспортных средства следовали по 22-маршруту, в итоге один «догнал в зад» другой.
10 декабря 2016, 02:27
В Самаре цена проезда для студентов с 1 декабря составит 13 рублей

В Самаре цена проезда для студентов с 1 декабря составит 13 рублей

В мэрии приняли новое постановление о стоимости проезда для студентов и школьников. Документ подписали 18 ноября. Поездка в общественном транспорте для них с 1 декабря будет стоить 13 рублей. Безлимитная транспортная карта школьника будет стоить 500 рублей, на студенческую карту 

18 ноября 2016, 07:37
С 18 ноября в Самаре меняется движение автобусов

С 18 ноября в Самаре меняется движение автобусов

В Самаре с 18 ноября перекрывают дорогу-дублер Московского шоссе от проспекта Кирова до улицы Бубнова (на выезд из города) и выезд с проспекта Кирова на дорогу-дублер. Об этом сообщили в мэрии. Ограничительные меры будут действовать вплоть до завершения на этом 

18 ноября 2016, 09:46
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна