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В Самаре ищут людей, которым должны заплатить 18 миллионов рублей
Самарские следователи ищут 320 работников организации, которым работодатель задолжал более 18 миллионов рублей.
Речь идет об ООО «1245». На генерального директора завели уголовное дело за невыплату зарплат и нарушение налогового законодательства. Общая сумма ущерба составила 18 миллионов 478 тысяч рублей.
Работников организации …
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11 января 2017, 04:57
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Самара не вошла в программу субсидируемых авиарейсов в 2017-м
Самарская, Ульяновская и Саратовская области не вошли в программу субсидирования региональных воздушных перевозок на территории Поволжского федерального округа в 2017 году. Документ опубликовала Росавиация. По данным ведомства, авиакомпании из указанных субъектов при подаче заявок на участие в проекте не предоставили …
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11 января 2017, 02:19
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В три миллиона оценили перевозку военных для майского парада в Самаре
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11 января 2017, 11:02
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Карантин по гриппу введен во всех 162 школах Самары
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10 января 2017, 07:11
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В Самаре ДТП блокировало движение трамваев, есть фото
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28 декабря 2016, 03:08
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В Самаре трамвай буксировал «мерседес», застрявший на рельсах (есть видео)
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24 декабря 2016, 06:06
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В блогах: когда водители будут озвучивать названия остановок?
В группе "Услышано Самара" соцсети "ВКонтакте" обращаются к властям города с вопросом, "когда же наконец водителей муниципального транспорта заставят озвучивать названия остановок"? "Или, может, они стесняются или сами не знают маршрута? К чему всё это? Гости нашего города, да …
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23 декабря 2016, 11:12
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В Самаре заключен контракт на закупку 10 трехсекционных трамваев
Технику поставит победитель соответствующего аукциона - «Государственная транспортная лизинговая компания». Электротранспорт поставит Усть-Катавский вагоностроительный завод из Челябинской области. Усть-Катавские трамваи уже проходили испытания в Самаре. С 2015 года муниципальное «ТТУ» тестирует вагоны разных моделей от нескольких производителей. Работа проводится в рамках …
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22 декабря 2016, 11:26
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В самарском ТТУ хотят закрыть маршруты 15-го трамвая и 16-го троллейбуса
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16 декабря 2016, 03:30
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В Самаре на Барбошиной Поляне столкнулись 2 трамвая (есть фото)
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10 декабря 2016, 02:27
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В Самаре цена проезда для студентов с 1 декабря составит 13 рублей
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18 ноября 2016, 07:37
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С 18 ноября в Самаре меняется движение автобусов
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18 ноября 2016, 09:46