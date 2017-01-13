4
31
15
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 12 января 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
4 + 8 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

За

За "ФИА-Банк" отчитались

690 исков на общую сумму в 4 миллиарда 679 миллионов рублей предъявлено должникам "ФИА-Банка". Об этом говорится в отчете конкурсного управляющего, опубликованном на сайте "Агентства по страхованию вкладов".
10 января 2017, 07:03
Российский Центробанк в четверг отозвал лицензии сразу у нескольких отечественных финансовых организаций

Российский Центробанк в четверг отозвал лицензии сразу у нескольких отечественных финансовых организаций

Кроме того, он ограничил в праве оказания услуг крупнейшую группу ВТБ. Ее дочерняя компания ВТБ-Страхование временно лишилась права работать в системе ОСАГО. У организации есть два месяца на устранение выявленных нарушений. В частности, страховщик обязан прекратить навязывать клиентам дополнительные услуги. 

29 декабря 2016, 02:28
Центробанк ограничил ВТБ и лишил лицензий несколько банков

Центробанк ограничил ВТБ и лишил лицензий несколько банков

Российский Центробанк в четверг, 29 декабря, отозвал лицензии сразу у нескольких отечественных финансовых организаций. А кроме того, ограничил в праве оказания услуг крупнейшую группу ВТБ. Ее дочерняя компания «ВТБ-Страхование» временно лишилась права работать в системе ОСАГО. У организации есть два 

29 декабря 2016, 01:06
В РФ появились биометрические банкоматы

В РФ появились биометрические банкоматы

В отделениях государственных российских банков появились банкоматы с биометрическими параметрами. О новшестве рассказывает «Российская газета».
Схема работы проста. Сначала банкомат сканирует отпечатки пальцев или сетчатку глаза. Затем он дает клиенту возможность воспользоваться всеми услугами, которые предоставляет это финансово-кредитное учреждение.
Как 

28 декабря 2016, 12:44
Гарантийный фонд поддержки предпринимательства не доплатил в бюджет Самарской области 12 млн 300 тыс. рублей по итогам 2016 года

Гарантийный фонд поддержки предпринимательства не доплатил в бюджет Самарской области 12 млн 300 тыс. рублей по итогам 2016 года

Это выяснилось в ходе проверки, проведенной счетной палатой региона. Кроме того, инспекция выявила целый ряд нарушений, допущенных фондом с 2013 по 2015 год. Из 266 миллионов рублей прибыли, полученной за этот период, 80% средств - это доход от размещения средств 

22 декабря 2016, 04:10
Вкладчики банков, лишившихся лицензий в 2016 году, потеряли более 50 млрд рублей

Вкладчики банков, лишившихся лицензий в 2016 году, потеряли более 50 млрд рублей

Как сообщают федеральные СМИ со ссылкой на Агентство по страхованию вкладов, вкладчики банков, лишившихся лицензий в 2016 году, потеряли более 50 млрд рублей. Имеются в виду средства на депозитах, превышающие 1 млн 400 тысяч рублей и, соответственно, не покрывающиеся страховкой. 

12 декабря 2016, 10:55
ФНС банкротит бывшего президента Волго-Камского банка

ФНС банкротит бывшего президента Волго-Камского банка

Управление федеральной налоговой службы по Ленинскому району Самары обратилось в арбитражный суд с заявлением о банкротстве Владимира Чекмарева, бывшего президента Волго-Камского банка. Размер долга, ставший причиной обращения налоговиков, в материалах дела не уточняется. Однако согласно данным службы судебных приставов, Чекмарев 

7 декабря 2016, 11:28
Клиенты лопнувших банков смогут требовать деньги через портал госуслуг

Клиенты лопнувших банков смогут требовать деньги через портал госуслуг

Агентство по страхованию вкладов предложило законодательно разрешить кредиторам и вкладчикам рухнувших банков подавать заявления о возмещении денежных средств через портал госуслуг. В письме, направленном в правительство России, АСВ аргументирует инициативу резким ростом обращений граждан. Если в 2015 году госкорпорация ежемесячно 

6 октября 2016, 05:47
333 вкладчика требуют от «Эл банка» 216 млн рублей

333 вкладчика требуют от «Эл банка» 216 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) опубликовало отчет о ходе конкурсного производства в тольяттинском «Эл банке».
По данным АСВ, по состоянию на начало августа требование вернуть деньги предъявили 333 заявителя на общую сумму 216 миллионов рублей. Дата закрытия реестра - 5 

29 августа 2016, 03:55
В Самаре начался суд по делу о махинациях в «Волго-Камском банке»

В Самаре начался суд по делу о махинациях в «Волго-Камском банке»

Ленинский районный суд Самары приступил к рассмотрению громкого уголовного дела о финансовых махинациях в «Волго-Камском банке» (ВКБ). Речь идет о сумме 825 миллионов рублей. Напомним, у кредитного учреждения в ноябре 2013 года отозвали лицензию, позднее его признали банкротом. Сейчас на 
29 декабря 2015, 10:04
В Самаре возбуждено новое уголовное дело по факту незаконных действий руководства Волго-Камского банка

В Самаре возбуждено новое уголовное дело по факту незаконных действий руководства Волго-Камского банка

Напомним, осенью 2013 года Волго-Камский банк признали банкротом. По информации Агентства по страхованию вкладов, речь идет о злоупотреблениях полномочиями при оформлении займов физлицам и хищении средств финансовой организации под видом выдачи кредитов юрлицам. Подозреваемых пока нет. Дело возбуждено в отношении 
16 июня 2015, 04:11
Вкладчики Волго-Камского и Волжского социального банков до сих пор пытаются получить страховые возмещения

Вкладчики Волго-Камского и Волжского социального банков до сих пор пытаются получить страховые возмещения

Оба лишились лицензии еще в 2013 году с разницей меньше месяца. Спустя полгода были возбуждены уголовные дела - в бюджетах кредитных учреждений обнаружились дыры. Вкладчики лопнувших банков обратились за страховыми возмещениями, однако многим ответили, что сведений о вкладах нет либо 

26 января 2015, 07:51
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна