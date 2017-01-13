Гарантийный фонд поддержки предпринимательства не доплатил в бюджет Самарской области 12 млн 300 тыс. рублей по итогам 2016 года Это выяснилось в ходе проверки, проведенной счетной палатой региона. Кроме того, инспекция выявила целый ряд нарушений, допущенных фондом с 2013 по 2015 год. Из 266 миллионов рублей прибыли, полученной за этот период, 80% средств - это доход от размещения средств …