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За "ФИА-Банк" отчитались
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10 января 2017, 07:03
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Российский Центробанк в четверг отозвал лицензии сразу у нескольких отечественных финансовых организаций
Кроме того, он ограничил в праве оказания услуг крупнейшую группу ВТБ. Ее дочерняя компания ВТБ-Страхование временно лишилась права работать в системе ОСАГО. У организации есть два месяца на устранение выявленных нарушений. В частности, страховщик обязан прекратить навязывать клиентам дополнительные услуги. …
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29 декабря 2016, 02:28
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Центробанк ограничил ВТБ и лишил лицензий несколько банков
Российский Центробанк в четверг, 29 декабря, отозвал лицензии сразу у нескольких отечественных финансовых организаций. А кроме того, ограничил в праве оказания услуг крупнейшую группу ВТБ. Ее дочерняя компания «ВТБ-Страхование» временно лишилась права работать в системе ОСАГО. У организации есть два …
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29 декабря 2016, 01:06
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В РФ появились биометрические банкоматы
В отделениях государственных российских банков появились банкоматы с биометрическими параметрами. О новшестве рассказывает «Российская газета».
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28 декабря 2016, 12:44
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Гарантийный фонд поддержки предпринимательства не доплатил в бюджет Самарской области 12 млн 300 тыс. рублей по итогам 2016 года
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22 декабря 2016, 04:10
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Вкладчики банков, лишившихся лицензий в 2016 году, потеряли более 50 млрд рублей
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12 декабря 2016, 10:55
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ФНС банкротит бывшего президента Волго-Камского банка
Управление федеральной налоговой службы по Ленинскому району Самары обратилось в арбитражный суд с заявлением о банкротстве Владимира Чекмарева, бывшего президента Волго-Камского банка. Размер долга, ставший причиной обращения налоговиков, в материалах дела не уточняется. Однако согласно данным службы судебных приставов, Чекмарев …
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7 декабря 2016, 11:28
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Клиенты лопнувших банков смогут требовать деньги через портал госуслуг
Агентство по страхованию вкладов предложило законодательно разрешить кредиторам и вкладчикам рухнувших банков подавать заявления о возмещении денежных средств через портал госуслуг. В письме, направленном в правительство России, АСВ аргументирует инициативу резким ростом обращений граждан. Если в 2015 году госкорпорация ежемесячно …
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6 октября 2016, 05:47
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333 вкладчика требуют от «Эл банка» 216 млн рублей
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29 августа 2016, 03:55
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В Самаре начался суд по делу о махинациях в «Волго-Камском банке»
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29 декабря 2015, 10:04
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В Самаре возбуждено новое уголовное дело по факту незаконных действий руководства Волго-Камского банка
Напомним, осенью 2013 года Волго-Камский банк признали банкротом. По информации Агентства по страхованию вкладов, речь идет о злоупотреблениях полномочиями при оформлении займов физлицам и хищении средств финансовой организации под видом выдачи кредитов юрлицам. Подозреваемых пока нет. Дело возбуждено в отношении …
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16 июня 2015, 04:11
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Вкладчики Волго-Камского и Волжского социального банков до сих пор пытаются получить страховые возмещения
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26 января 2015, 07:51