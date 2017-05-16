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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 15 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Строители «Самара Арены» завершают установку пирамидальных опор

Строители «Самара Арены» завершают установку пирамидальных опор

Строители «Самара Арены» заканчивают установку пирамидальных металлических конструкций, которые опираются на фундамент стадиона. Об этом информирует пресс-центр предприятия «Спорт-Инжиниринг».
На данный момент установлены все 32 опоры, осталось доделать «ногу» последней из них. К опорам монтируются уходящие к верхней части купола 

12 мая 2017, 08:57
Уже в мае в Самаре начнут сносить Дворец спорта ЦСК ВВС

Уже в мае в Самаре начнут сносить Дворец спорта ЦСК ВВС

Уже в конце этого месяца начнется демонтаж Дворца спорта ЦСК ВВС на Молодогвардейской. Об этом сообщил губернатор Николай Меркушкин.
Место будет готовиться для большого спортивного комплекса. По проекту здесь будут 3 ледовые площадки. Это основная арена, тренировочная зона, а также 

12 мая 2017, 08:48
Самарские чиновники не смогли вернуть деньги за дефекты в жилых домах

Самарские чиновники не смогли вернуть деньги за дефекты в жилых домах

Верховный суд отказался удовлетворять кассационную жалобу департамента градостроительства Самары. Чиновники пытались оспорить решения нижестоящих инстанций, отказавших им во взыскании почти 175 миллионов рублей с муниципального предприятия "Ремжилуниверсал". Кроме того, департамент требовал устранить недостатки проведенных им работ.

В 2009 году с МП 

5 мая 2017, 10:41
Рособрнадзор: Каждый десятый учитель русского и математики плохо знает свой предмет

Рособрнадзор: Каждый десятый учитель русского и математики плохо знает свой предмет

Более 11% преподавателей русского языка и математики в российских школах плохо владеют своим предметом. Так заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, информирует РИА Новости.
По словам чиновника, как минимум, каждый десятый учитель имеет проблемы с русским языком и математикой. Такой факт 

27 апреля 2017, 05:12
Со дна Самарки подняли баржу, которая мешала строительству Фрунзенского моста

Со дна Самарки подняли баржу, которая мешала строительству Фрунзенского моста

16 тонн металла извлекали полтора месяца.
27 апреля 2017, 01:54
Более совершенные светофоры установят около самарских школ

Более совершенные светофоры установят около самарских школ

В Самаре на перекрестках и вблизи школ установят современные противобликовые светофоры за 1 млн рублей. Тендер по определению подрядчика для монтажа устройств объявила мэрия города.

Согласно техзаданию, электронное оборудование сначала появится в районе четырех образовательных учреждений - школ №5, 83, 141 

24 апреля 2017, 01:19
Рособрнадзор проверит качество преподавания ОБЖ в школах

Рособрнадзор проверит качество преподавания ОБЖ в школах

Уровень преподавания «Основ безопасности жизнедеятельности» в средней школе проверит Рособрнадзор в самое ближайшее время. Об этом рассказывают отечественные СМИ со ссылкой на представителей ведомства.
В Национальном исследовании качества образования (НИКО) будут задействованы более 60 тыс. учащихся школ, порядка 1,5 тыс. 

11 апреля 2017, 02:13
Самарские школьники будут учиться в одну смену

Самарские школьники будут учиться в одну смену

Вопрос о переводе самарских школ на работу в одну смену рассмотрели в Думе городского округа Самара на заседании комитета по образованию. Всего в городе в настоящее время 160 школ. Примерно в половине учреждений дети учатся в две смены. Причем статистика 

20 марта 2017, 04:13
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