Участки для четырех образовательных учреждений уже найдены. Определены еще несколько площадок, где, вероятно, в перспективе появятся школы, информирует горадминистрация.
Как сообщается, ранее для постройки новых объектов были утверждены 4 территории в Октябрьском и Кировском районах, где загруженность уже имеющихся школ довольно большая. На этих участках, вероятно, появятся объекты, сооруженные по типовым проектам. Это даст возможность сэкономить средства и время на стадии проектной документации.
Новые школы могут заработать в Орловом овраге, Зубчаниновке, на ул. Вольской, в историческом центре Самары. Еще одну планируют построить в «Новой Самаре». Соответствующее разрешение уже подписано региональным Минстроем.
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