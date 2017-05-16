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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 15 мая 2017г 
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Ученье – свет: В Самаре планируют построить девять новых школ

Ученье – свет: В Самаре планируют построить девять новых школ

Участки для четырех образовательных учреждений уже найдены. Определены еще несколько площадок, где, вероятно, в перспективе появятся школы, информирует горадминистрация.
Как сообщается, ранее для постройки новых объектов были утверждены 4 территории в Октябрьском и Кировском районах, где загруженность уже имеющихся школ 

16 мая 2017, 07:12
Строители «Самара Арены» завершают установку пирамидальных опор

Строители «Самара Арены» завершают установку пирамидальных опор

Строители «Самара Арены» заканчивают установку пирамидальных металлических конструкций, которые опираются на фундамент стадиона. Об этом информирует пресс-центр предприятия «Спорт-Инжиниринг».
На данный момент установлены все 32 опоры, осталось доделать «ногу» последней из них. К опорам монтируются уходящие к верхней части купола 

12 мая 2017, 08:57
Уже в мае в Самаре начнут сносить Дворец спорта ЦСК ВВС

Уже в мае в Самаре начнут сносить Дворец спорта ЦСК ВВС

Уже в конце этого месяца начнется демонтаж Дворца спорта ЦСК ВВС на Молодогвардейской. Об этом сообщил губернатор Николай Меркушкин.
Место будет готовиться для большого спортивного комплекса. По проекту здесь будут 3 ледовые площадки. Это основная арена, тренировочная зона, а также 

12 мая 2017, 08:48
Самарские чиновники не смогли вернуть деньги за дефекты в жилых домах

Самарские чиновники не смогли вернуть деньги за дефекты в жилых домах

Верховный суд отказался удовлетворять кассационную жалобу департамента градостроительства Самары. Чиновники пытались оспорить решения нижестоящих инстанций, отказавших им во взыскании почти 175 миллионов рублей с муниципального предприятия "Ремжилуниверсал". Кроме того, департамент требовал устранить недостатки проведенных им работ.

В 2009 году с МП 

5 мая 2017, 10:41
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