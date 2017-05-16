В Октябрьском районе Самары, а именно в районе телецентра, снесут 12 двухэтажек. Сейчас мэрия ищет инвестора, который это сделает и построит на месте ветхих домов новые. Речь об участке площадью 3 гектара в границах улиц Гастелло, Тихвинской, Советской Армии и Кольцевой. Его выставили на торги.
Победителю аукциона предстоит расселить жителей этих домов в течение ближайших 5 лет. Еще пять лет дается, чтобы построить тут высотки. В случае просрочки выполнения обязательств или их ненадлежащего исполнения с бизнесменов будут взыскивать пени. Их размер составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ.
Адреса домов под снос:
Дома №№ 18, 20, 22 по ул. Гастелло,
Дома №№ 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27 по ул. Тихвинской,
Дома №№18 и 20 в Учебном переулке.
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