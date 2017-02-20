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В Самаре снег с крыши упал на голову ребенка
Появилась информация о новом пострадавшем от схода снега. Инцидент произошел в поселке Мехзавод. В среду, 8 февраля, около 16 часов на голову ребенка упал снег с крыши. Как сообщает портал «Волга-Ньюс», 13-летняя девочка находилась около подъезда жилого дома в …
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9 февраля 2017, 02:55
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Эксперты назвали самые дорогие для содержания автомобиля страны
В Интернете появился составленный зарубежными экспертами рейтинг государств с наиболее дорогим обслуживанием машин. На первой строке списка расположилась Норвегия.
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8 февраля 2017, 03:14
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Составлен рейтинг машин, которые редко угоняют
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7 февраля 2017, 04:31
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В России могут ввести новые правила льготного автокредитования
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6 февраля 2017, 02:14
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В Самарской области выросли продажи подержанных автомобилей
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6 февраля 2017, 01:32
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В Самаре на девочку упала снежная глыба
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30 января 2017, 10:27
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Следователи сообщили о новом пострадавшем от схода снега в Самаре
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27 января 2017, 09:25
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В Самаре на 6-месячную малышку упал снежный ком
Во вторник, 24 января, в Самаре в результате схода снега пострадал младенец. Инцидент произошел на улице Победы, передает портал samru.ru.
Мама вышла на прогулку с шестимесячной дочкой – она находилась в коляске. Возле подъезда с козырька прямо на …
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25 января 2017, 11:20