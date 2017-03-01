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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

Появилось фото «тонущих» машин на дороге в Сызрани

Появилось фото «тонущих» машин на дороге в Сызрани

В Сети появились снимки автомобилей, которые тонут в гигантской луже на проезжей части в Сызрани. Согласно комментариям местных жителей, на фото грунтовая дорога около ФОК «Надежда». С ее помощью местные водители пытаются срезать путь. «В прошлом году там буквально тонули 
28 февраля 2017, 01:50
В Самарcкой области «МАЗ» снес ограждение моста и повис над обрывом, есть фото

В Самарcкой области «МАЗ» снес ограждение моста и повис над обрывом, есть фото

В социальных сетях появились фотографии с места ДТП на дороге Самара – Чапаевск. По словам автора поста, неподалеку от совхоза «Молодая Гвардия» водитель грузовика «МАЗ» не справился с управлением. Машина развернувшись пробила ограждение моста и повисла над обрывом. По сообщению 
28 февраля 2017, 10:00
В блогах появилось фото очереди из 155 человек в самарскую детскую поликлинику

В блогах появилось фото очереди из 155 человек в самарскую детскую поликлинику

В группе «Самара life» соцсети «ВКонтакте» опубликовали фото огромной очереди в Самарской городской поликлинике. Сразу 155 человек выстроились на запись к специалистам в корпусе педиатрического отделения, пишет автор. По его словам, записывали из расчета 1 прием в месяц. За 
28 февраля 2017, 09:01
В блогах: ледяная глыба повредила газовую трубу в Самаре

В блогах: ледяная глыба повредила газовую трубу в Самаре

Блогер inst_ru рассказал, что в воскресенье утром огромная ледяная глыба рухнула с крыши двухэтажного дома в Измайловском переулке и перебила магистральную воздушную трубу газопровода. Удар был такой силы, что многодюймовую трубу не только согнуло под прямым углом, но и 
28 февраля 2017, 08:50
В блогах появились фотожабы с потопом на Московском шоссе в Самаре

В блогах появились фотожабы с потопом на Московском шоссе в Самаре

Блогеры опубликовали фотожабы с потопом на Московском шоссе в Самаре. Оригинальный снимок появился в сети в субботу, 25 февраля. Дорогу затопило в районе пересечения с Ракитовским шоссе.

Как уже сообщала «ТЕРРА», на этом же месте побывал певец из 
27 февраля 2017, 04:52
В блогах: самарцы борются с наркоторговцами в подъезде

В блогах: самарцы борются с наркоторговцами в подъезде

Блогер verqiz рассказал, как в одном из самарских подъездов жильцы сами решили бороться с наркоторговцами. "Полиция тут хоть и появлялась, но к прекращению продажи дури это не привело. В любое время суток можно было столкнуться с молодыми людьми, приехавшими 
22 февраля 2017, 06:41
В блогах: новый провал на проспекте Ленина?

В блогах: новый провал на проспекте Ленина?

Блогер usernem предупреждает горожан и чиновников о "новом потенциальном провале на пересечении Челюскинцев и пр. Ленина". "Хочется надеяться, что администрация Октябрьского района оперативно отреагирует и устранит опасную ситуацию на тротуаре. Пешеходный трафик там очень большой. Как бы не быть 
22 февраля 2017, 06:36
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