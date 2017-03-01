В блогах: ледяная глыба повредила газовую трубу в Самаре рассказал , что в воскресенье утром огромная ледяная глыба рухнула с крыши двухэтажного дома в Измайловском переулке и перебила магистральную воздушную трубу газопровода. Удар был такой силы, что многодюймовую трубу не только согнуло под прямым углом, но и … Блогер inst_ru, что в воскресенье утром огромная ледяная глыба рухнула с крыши двухэтажного дома в Измайловском переулке и перебила магистральную воздушную трубу газопровода. Удар был такой силы, что многодюймовую трубу не только согнуло под прямым углом, но и