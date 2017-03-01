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Появилось фото «тонущих» машин на дороге в Сызрани
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28 февраля 2017, 01:50
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В Самарcкой области «МАЗ» снес ограждение моста и повис над обрывом, есть фото
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28 февраля 2017, 10:00
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В блогах появилось фото очереди из 155 человек в самарскую детскую поликлинику
В группе «Самара life» соцсети «ВКонтакте» опубликовали фото огромной очереди в Самарской городской поликлинике. Сразу 155 человек выстроились на запись к специалистам в корпусе педиатрического отделения, пишет автор. По его словам, записывали из расчета 1 прием в месяц. За …
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28 февраля 2017, 09:01
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В блогах: ледяная глыба повредила газовую трубу в Самаре
Блогер inst_ru рассказал, что в воскресенье утром огромная ледяная глыба рухнула с крыши двухэтажного дома в Измайловском переулке и перебила магистральную воздушную трубу газопровода. Удар был такой силы, что многодюймовую трубу не только согнуло под прямым углом, но и …
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28 февраля 2017, 08:50
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В блогах появились фотожабы с потопом на Московском шоссе в Самаре
Блогеры опубликовали фотожабы с потопом на Московском шоссе в Самаре. Оригинальный снимок появился в сети в субботу, 25 февраля. Дорогу затопило в районе пересечения с Ракитовским шоссе.
Как уже сообщала «ТЕРРА», на этом же месте побывал певец из …
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27 февраля 2017, 04:52
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В блогах: самарцы борются с наркоторговцами в подъезде
Блогер verqiz рассказал, как в одном из самарских подъездов жильцы сами решили бороться с наркоторговцами. "Полиция тут хоть и появлялась, но к прекращению продажи дури это не привело. В любое время суток можно было столкнуться с молодыми людьми, приехавшими …
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22 февраля 2017, 06:41
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В блогах: новый провал на проспекте Ленина?
Блогер usernem предупреждает горожан и чиновников о "новом потенциальном провале на пересечении Челюскинцев и пр. Ленина". "Хочется надеяться, что администрация Октябрьского района оперативно отреагирует и устранит опасную ситуацию на тротуаре. Пешеходный трафик там очень большой. Как бы не быть …
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22 февраля 2017, 06:36