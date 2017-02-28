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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 февраля 2017г 
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Продажи электронного ОСАГО в Самаре выросли втрое

Продажи электронного ОСАГО в Самаре выросли втрое

За 2 месяца 2017 года в Самарской области продано 6 тысяч 300 электронных полисов ОСАГО, сообщает Российский союз автостраховщиков. Отметим, что за весь 2016 год в 63-м регионе было заключено всего 2208 договоров Е-ОСАГО. Таким образом, объем продаж электронной автогражданки 

28 февраля 2017, 10:16
В Самарcкой области «МАЗ» снес ограждение моста и повис над обрывом, есть фото

В Самарcкой области «МАЗ» снес ограждение моста и повис над обрывом, есть фото

В социальных сетях появились фотографии с места ДТП на дороге Самара – Чапаевск. По словам автора поста, неподалеку от совхоза «Молодая Гвардия» водитель грузовика «МАЗ» не справился с управлением. Машина развернувшись пробила ограждение моста и повисла над обрывом. По сообщению 
28 февраля 2017, 10:00
В блогах появилось фото очереди из 155 человек в самарскую детскую поликлинику

В блогах появилось фото очереди из 155 человек в самарскую детскую поликлинику

В группе «Самара life» соцсети «ВКонтакте» опубликовали фото огромной очереди в Самарской городской поликлинике. Сразу 155 человек выстроились на запись к специалистам в корпусе педиатрического отделения, пишет автор. По его словам, записывали из расчета 1 прием в месяц. За 
28 февраля 2017, 09:01
В блогах появились фотожабы с потопом на Московском шоссе в Самаре

В блогах появились фотожабы с потопом на Московском шоссе в Самаре

Блогеры опубликовали фотожабы с потопом на Московском шоссе в Самаре. Оригинальный снимок появился в сети в субботу, 25 февраля. Дорогу затопило в районе пересечения с Ракитовским шоссе.

Как уже сообщала «ТЕРРА», на этом же месте побывал певец из 
27 февраля 2017, 04:52
Назвали виновника ДТП с трамваем и маршруткой в Самаре

Назвали виновника ДТП с трамваем и маршруткой в Самаре

В полиции сообщили подробности ДТП с участием общественного транспорта. В воскресенье, 26 февраля, в Самаре на пересечении улиц Стара-Загора и Ташкентской столкнулись трамвай и маршрутный автобус «Пежо Боксер».
Трамваем, следовавшим по 25 маршруту, управляла 42-летняя женщина.

«По предварительной версии 
27 февраля 2017, 03:13
В Сызрани 10-летний мальчик упал в канализационный колодец, есть фото

В Сызрани 10-летний мальчик упал в канализационный колодец, есть фото

В сети появились фотографии с места происшествия в Сызрани. 10-летний ребенок провалился в открытый канализационный колодец. Он был скрыт под лужей. Инцидент произошел в субботу, 25 февраля. По словам очевидцев, мальчик успел зацепиться за край колодца и смог выбраться.
27 февраля 2017, 02:34
Три машины сгорели в Самаре за сутки

Три машины сгорели в Самаре за сутки

В воскресенье, 26 февраля, в Самаре огнем были повреждены три припаркованных на улице автомобиля. Один случай произошел в Промышленном районе, другой в Ленинском.

Первое сообщение о пожаре на Шестой просеке поступило в МЧС в 08:14. Возгорание началось в моторном отсеке иномарки 

27 февраля 2017, 01:13
«Черви» и там постарались: В Сызрани «Гранта» провалилась в яму

«Черви» и там постарались: В Сызрани «Гранта» провалилась в яму

Вчера, 25 февраля, около 6 часов вечера в Сызрани на улице Фридриха Энгельса в дорожную яму провалился автомобиль Лада Гранта, передает «КТВ Луч».

По словам очевидцев, водитель вазовской легковушки ехал в сторону таксомоторного парка и в темноте не заметил 
26 февраля 2017, 04:50
Сызранский контактный зоопарк хочет купить амурского тигренка

Сызранский контактный зоопарк хочет купить амурского тигренка

300 тысяч рублей на покупку котенка у зоопарка нет, собрать нужную сумму его владельцы планируют с местных жителей.
25 февраля 2017, 01:41
В Сызрани водитель разогрел обед в кабине грузовика и сгорел

В Сызрани водитель разогрел обед в кабине грузовика и сгорел

Вчера, 23 февраля, примерно в 12:30 пожарные Сызрани выезжали на тушение грузового автомобиля.

Как передает КТВ ЛУЧ, на стоянке на улице Карла Маркса загорелся стоящий грузовик МАН. Пламя серьезно повредило кабину большегруза и частично его кузов. У автомобиля номера 
24 февраля 2017, 01:56
В Сызрани мэрия выставила на продажу подержанную

В Сызрани мэрия выставила на продажу подержанную "шестерку" за 14 тысяч рублей

О необычном конкурсе сообщает портал КТВ Луч. В Сызрани выставлены на продажу ВАЗ-21063 1993 года выпуска сине-зеленого цвета и ВАЗ-21102 2003 года выпуска. Цвет - светло-серебристый металлик.
 
Обе вазовских легковушки находятся в муниципальной собственности. Организатором торгов выступает Комитет 
24 февраля 2017, 12:35
Появилось фото новой Kia Rio во время тестов в Тольятти

Появилось фото новой Kia Rio во время тестов в Тольятти

В Тольятти был замечен седан Kia Rio нового поколения. Фото появилось в одном из тольяттинских пабликов. Автообозреватели отмечают изменения на передних крыльях, задняя дверь стала шире.

По предварительной информации, седан Kia K2 предназначен для китайского рынка. У новинки изменился 
21 февраля 2017, 03:39
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