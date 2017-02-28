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Продажи электронного ОСАГО в Самаре выросли втрое
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28 февраля 2017, 10:16
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В Самарcкой области «МАЗ» снес ограждение моста и повис над обрывом, есть фото
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28 февраля 2017, 10:00
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В блогах появилось фото очереди из 155 человек в самарскую детскую поликлинику
В группе «Самара life» соцсети «ВКонтакте» опубликовали фото огромной очереди в Самарской городской поликлинике. Сразу 155 человек выстроились на запись к специалистам в корпусе педиатрического отделения, пишет автор. По его словам, записывали из расчета 1 прием в месяц. За …
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28 февраля 2017, 09:01
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В блогах появились фотожабы с потопом на Московском шоссе в Самаре
Блогеры опубликовали фотожабы с потопом на Московском шоссе в Самаре. Оригинальный снимок появился в сети в субботу, 25 февраля. Дорогу затопило в районе пересечения с Ракитовским шоссе.
Как уже сообщала «ТЕРРА», на этом же месте побывал певец из …
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27 февраля 2017, 04:52
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Назвали виновника ДТП с трамваем и маршруткой в Самаре
В полиции сообщили подробности ДТП с участием общественного транспорта. В воскресенье, 26 февраля, в Самаре на пересечении улиц Стара-Загора и Ташкентской столкнулись трамвай и маршрутный автобус «Пежо Боксер».
Трамваем, следовавшим по 25 маршруту, управляла 42-летняя женщина.
«По предварительной версии …
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27 февраля 2017, 03:13
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В Сызрани 10-летний мальчик упал в канализационный колодец, есть фото
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27 февраля 2017, 02:34
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Три машины сгорели в Самаре за сутки
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27 февраля 2017, 01:13
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«Черви» и там постарались: В Сызрани «Гранта» провалилась в яму
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26 февраля 2017, 04:50
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Сызранский контактный зоопарк хочет купить амурского тигренка
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25 февраля 2017, 01:41
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В Сызрани водитель разогрел обед в кабине грузовика и сгорел
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24 февраля 2017, 01:56
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В Сызрани мэрия выставила на продажу подержанную "шестерку" за 14 тысяч рублей
О необычном конкурсе сообщает портал КТВ Луч. В Сызрани выставлены на продажу ВАЗ-21063 1993 года выпуска сине-зеленого цвета и ВАЗ-21102 2003 года выпуска. Цвет - светло-серебристый металлик.
Обе вазовских легковушки находятся в муниципальной собственности. Организатором торгов выступает Комитет …
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24 февраля 2017, 12:35
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Появилось фото новой Kia Rio во время тестов в Тольятти
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21 февраля 2017, 03:39