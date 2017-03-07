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В Самаре из-за массового ДТП возникла пробка на Ново-Вокзальной
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7 марта 2017, 11:07
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В Самаре автоледи разбила четыре машины при парковке
Самарские полицейские задержали автоледи, разбившую четыре припаркованные машины. Инцидент произошел во дворе в переулке Карякина рано утром в субботу, 4 марта. Женщина, управлявшая «Тойотой», хотела также припарковать свою машину. Сначала она повредила две иномарки - Chevrolet Сruze и Mitsubishi. Потом …
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6 марта 2017, 05:09
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В Отрадном автокран снес кабину фургона, есть фото
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6 марта 2017, 02:52
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АвтоВАЗ начал продавать Lada Vesta в Болгарии
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6 марта 2017, 01:38
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На самарском участке М-5 за выходные произошло 13 ДТП, есть погибшие
В минувшие выходные в регионе произошло 13 дорожно-транспортных происшествий. Два человека погибли, 20 получили ранения. Три самые крупные аварии случились на трассе М-5 «Урал».
5 марта на территории Исаклинского района водитель ВАЗ-2107 ехал из Самары в сторону Челябинска. По предварительной версии, …
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6 марта 2017, 01:29
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Самарским девушкам будут платить за роды до 25 лет
Рождаемость в Самарской области планируют простимулировать за счет специальных выплат. Их планируют назначать за первенца матерям до 25 лет.
По статистике, в последнее время чаще всего женщины становятся матерями в 27-28 лет, отметили чиновники.
Предполагается, что новая мера соцподдержки поможет улучшить демографическую …
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1 марта 2017, 04:37
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GM-АвтоВАЗ повысил цены на Chevrolet Niva
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1 марта 2017, 01:34
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Появилось фото «тонущих» машин на дороге в Сызрани
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28 февраля 2017, 01:50
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Продажи электронного ОСАГО в Самаре выросли втрое
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28 февраля 2017, 10:16
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В ДТП под Самарой пострадали 5 человек – ранены две 17-летние девушки
В воскресенье, 12 февраля, на 95 километре трассы Самара – Бугуруслан столкнулись две иномарки. ДТП произошло около восьми часов вечера. Предположительно 39-летний водитель «Форда Фокуса» нарушил правила очередности проезда на регулируемом перекрестке, и столкнулся «Тойотой Камри», ехавшей по главной дороге. …
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13 февраля 2017, 03:59
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Две девушки из Тольятти сняли смешное видео о секретах красивого селфи
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1 декабря 2016, 05:14
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В Самаре пожарные спасли двух девушек из горящего общежития
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28 ноября 2016, 10:07