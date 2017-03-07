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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 марта 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре из-за массового ДТП возникла пробка на Ново-Вокзальной

В Самаре из-за массового ДТП возникла пробка на Ново-Вокзальной

Во вторник, 7 марта, в Самаре на перекрестке улицы Ново-Вокзальной и проспекта Карла Маркса возникла автомобильная пробка. Причина – массовое ДТП. Три столкнувшиеся машины практически перекрыли дорогу. Очевидец сделал фото. По его словам, между автобусом и грузовиком оказался зажат легковой 
7 марта 2017, 11:07
В Самаре автоледи разбила четыре машины при парковке

В Самаре автоледи разбила четыре машины при парковке

Самарские полицейские задержали автоледи, разбившую четыре припаркованные машины. Инцидент произошел во дворе в переулке Карякина рано утром в субботу, 4 марта. Женщина, управлявшая «Тойотой», хотела также припарковать свою машину. Сначала она повредила две иномарки - Chevrolet Сruze и Mitsubishi. Потом 

6 марта 2017, 05:09
В Отрадном автокран снес кабину фургона, есть фото

В Отрадном автокран снес кабину фургона, есть фото

В воскресенье, 5 марта, в Отрадном столкнулись «КамАЗ» с краном-манипулятором и грузовая «Газель». Задняя часть автокрана пробила кабину фургона. В сети появился снимок с места ДТП: под кабиной «Газели» - пятно красного цвета.

По данным полиции, ДТП произошло на 
6 марта 2017, 02:52
АвтоВАЗ начал продавать Lada Vesta в Болгарии

АвтоВАЗ начал продавать Lada Vesta в Болгарии

В Болгарии стартовали продажи седана Lada Vesta. Местным автолюбителям вазовскую новинку будут предлагать с 106-сильным двигателем объемом 1,6 литра. Стартовая стоимость - 22 тысячи левов, или 695 тысяч рублей по курсу на 6 марта. Ранее в СМИ сообщалось, что с 

6 марта 2017, 01:38
На самарском участке М-5 за выходные произошло 13 ДТП, есть погибшие

На самарском участке М-5 за выходные произошло 13 ДТП, есть погибшие

В минувшие выходные в регионе произошло 13 дорожно-транспортных происшествий. Два человека погибли, 20 получили ранения. Три самые крупные аварии случились на трассе М-5 «Урал».

5 марта на территории Исаклинского района водитель ВАЗ-2107 ехал из Самары в сторону Челябинска. По предварительной версии, 

6 марта 2017, 01:29
Самарским девушкам будут платить за роды до 25 лет

Самарским девушкам будут платить за роды до 25 лет

Рождаемость в Самарской области планируют простимулировать за счет специальных выплат. Их планируют назначать за первенца матерям до 25 лет.

По статистике, в последнее время чаще всего женщины становятся матерями в 27-28 лет, отметили чиновники.

Предполагается, что новая мера соцподдержки поможет улучшить демографическую 

1 марта 2017, 04:37
GM-АвтоВАЗ повысил цены на Chevrolet Niva

GM-АвтоВАЗ повысил цены на Chevrolet Niva

C 1 марта GM-АвтоВАЗ повысил цены на автомобили Chevrolet Niva. Почти на 2000 рублей. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте совместного предприятия. Цены на «Шеви Нивы» теперь составляют от 585 тысяч 990 рублей за модель Chevrolet Niva L, до 

1 марта 2017, 01:34
Появилось фото «тонущих» машин на дороге в Сызрани

Появилось фото «тонущих» машин на дороге в Сызрани

В Сети появились снимки автомобилей, которые тонут в гигантской луже на проезжей части в Сызрани. Согласно комментариям местных жителей, на фото грунтовая дорога около ФОК «Надежда». С ее помощью местные водители пытаются срезать путь. «В прошлом году там буквально тонули 
28 февраля 2017, 01:50
Продажи электронного ОСАГО в Самаре выросли втрое

Продажи электронного ОСАГО в Самаре выросли втрое

За 2 месяца 2017 года в Самарской области продано 6 тысяч 300 электронных полисов ОСАГО, сообщает Российский союз автостраховщиков. Отметим, что за весь 2016 год в 63-м регионе было заключено всего 2208 договоров Е-ОСАГО. Таким образом, объем продаж электронной автогражданки 

28 февраля 2017, 10:16
В ДТП под Самарой пострадали 5 человек – ранены две 17-летние девушки

В ДТП под Самарой пострадали 5 человек – ранены две 17-летние девушки

В воскресенье, 12 февраля, на 95 километре трассы Самара – Бугуруслан столкнулись две иномарки. ДТП произошло около восьми часов вечера. Предположительно 39-летний водитель «Форда Фокуса» нарушил правила очередности проезда на регулируемом перекрестке, и столкнулся «Тойотой Камри», ехавшей по главной дороге. 

13 февраля 2017, 03:59
Две девушки из Тольятти сняли смешное видео о секретах красивого селфи

Две девушки из Тольятти сняли смешное видео о секретах красивого селфи

В социальных сетях набирает популярность видео проекта АнтиоGoa. Это клип на песню «Мама без Инстаграма». В клипе показано, на что готовы пойти девушки ради красивых селфи, чтобы выглядеть успешными и счастливыми.

Участницы проекта – две девушки из Тольятти Анфиса Кондрашова и 

1 декабря 2016, 05:14
В Самаре пожарные спасли двух девушек из горящего общежития

В Самаре пожарные спасли двух девушек из горящего общежития

В субботу, 26 ноября, в Советском районе Самары произошел пожар в общежитии на улице Блюхера. Сообщение о происшествии поступило в МЧС с 6 часов 2 минуты. Пожару был присвоен уровень сложности «1 БИС». К месту ЧП направили 18 пожарных и 

28 ноября 2016, 10:07
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