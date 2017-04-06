Первые красавицы областной столицы вступили в борьбу за титул «Мисс Русское радио» в Самаре. Девушки, прошедшие кастинг, примут участие в финале регионального этапа конкурса в мае. Его победительницы получат возможность отправиться в Москву на Всероссийский конкурс «Мисс Русское радио». Выбирали красавиц эксперты: Дмитрий Кузнецов, директор радиовещания по программной политике ТРК «ТЕРРА», представляет «Русское радио» в Самаре; фотограф Сергей Долганов, а также Рафаэль Давыдов - один из организаторов многочисленных региональных конкурсов красоты и самарский представитель самого престижного соревнования «Мисс Россия». Он отметил, что «Мисс Русское радио» - один из самых авторитетных конкурсов в стране. Видео – в сюжете ТРК «ТЕРРА».
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