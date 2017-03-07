В Самаре две девушки попали в ДТП, есть фото В самарском паблике в соцсети появилось фото с места ДТП на Красноглинском шоссе. Столкнулись два автомобиля. По словам очевидца, авария случилась 7 марта около девяти часов утра. «На Красной Глинке перед мостом, две девушки», - сообщил пользователь. По его словам, …