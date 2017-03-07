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В Самаре две девушки попали в ДТП, есть фото
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7 марта 2017, 10:49
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В Самаре автоледи разбила четыре машины при парковке
Самарские полицейские задержали автоледи, разбившую четыре припаркованные машины. Инцидент произошел во дворе в переулке Карякина рано утром в субботу, 4 марта. Женщина, управлявшая «Тойотой», хотела также припарковать свою машину. Сначала она повредила две иномарки - Chevrolet Сruze и Mitsubishi. Потом …
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6 марта 2017, 05:09
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АвтоВАЗ начал продавать Lada Vesta в Болгарии
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6 марта 2017, 01:38
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В блогах: пьяный судебный пристав напал на водителя рейсового автобуса
Необычное видео выложили в группе "Самара life" соцсети "ВКонтакте". В районе Мехзавода якобы пьяный судебный пристав напал на водителя рейсового автобуса Ульяновск - Самара. Мужчине общественный транспорт помешал проехать на работу. По словам очевидцев, он вбежал в салон и …
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3 марта 2017, 05:18
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Появилось видео с новым тоннелем на Московском шоссе, возле которого недавно случился потоп
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2 марта 2017, 03:54
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Появилось видео, как коммунальщики счистили снег прямо на автобусную остановку
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2 марта 2017, 02:51
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GM-АвтоВАЗ повысил цены на Chevrolet Niva
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1 марта 2017, 01:34
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Появилось фото «тонущих» машин на дороге в Сызрани
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28 февраля 2017, 01:50