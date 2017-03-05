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Под Сызранью фуре Volvo оторвало кабину, есть фото

Сегодня, 4 марта, под Сызранью на автомагистрали М-5 «Урал» произошло серьезное ДТП. Как передает «Маленькая Сызрань», примерно в 11 часов утра на 905 километре трассы в районе «октябрьского» выезда на М-5 столкнулись две фуры - DAF и Volvo. В результате 
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3 марта 2017, 08:41
В Тольятти пропала 15-летняя девушка с белым планшетом

В Тольятти пропала 15-летняя девушка с белым планшетом

Полиция сообщила о розыске несовершеннолетней жительницы Тольятти. Девушке еще нет и 16 лет. Она ушла из дома в пятницу, 17 февраля.
Рост девушки 175 сантиметров, лицо европейского типа. Волосы темного цвета, кудрявые, длинные, глаза карие. На пропавшей была черная одежда. 
20 февраля 2017, 06:24
Самарская полиция проверит строительство трех домов

Самарская полиция проверит строительство трех домов

Власти Самарской области решили обратиться в полицию из-за проблем, возникших при долевом строительстве трех домов. Речь идет о коттеджном поселке "Дубрава" в Заярье, квартале 3а Автозаводского района Тольятти и доме № 240Б на улице Советской Армии в Самаре. 

Как сообщает пресс-служба 

16 февраля 2017, 02:07
Житель Самарской области выращивал марихуану и прятал в холодильнике

Житель Самарской области выращивал марихуану и прятал в холодильнике

Полицейские обнаружили у жителя села Приволжье 520 граммов марихуаны. 52-летний мужчина хранил наркотики в холодильнике. По его словам, он сам выращивает и сушит коноплю для личного употребления. Сейчас эту информацию проверяют силовики. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 10 лет 

14 февраля 2017, 04:44
Бывшие тольяттинские полицейские отделались условными сроками за избиение административно задержанной

Бывшие тольяттинские полицейские отделались условными сроками за избиение административно задержанной

Суд приговорил их к лишению свободы условно на срок от 2,5 до 4 лет. Все трое на два года лишены служителями Фемиды права работать в правоохранительных органах.
Напомним, ЧП произошло в ноябре 2015 года в отделе полиции №22 Автозаводского района. 

26 января 2017, 08:52
В Самаре 8 марта женщина попала под иномарку Toyota Camry

В Самаре 8 марта женщина попала под иномарку Toyota Camry

Вчера в Ленинском районе Самары произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. 8 марта около шести часов вечера 52-летняя женщина попала под колеса иномарки Toyota Camry на Волжском проспекте. По данным полиции, пострадавшая переходила дорогу по «зебре». На «скорой» её увезли 
9 марта 2016, 12:48
Губернатор Николай Меркушкин поздравил жительниц Тольятти с 8 Марта

Губернатор Николай Меркушкин поздравил жительниц Тольятти с 8 Марта

Торжественные мероприятия в честь 8 Марта прошли в тольяттинском Дворце культуры и творчества. Традиционно губернатор Николай Меркушкин вручил выдающимся женщинам Автограда государственные награды. Несколько тольяттинок были удостоены званий заслуженных работников Самарской области. В своей поздравительной речи глава региона отметил, что 
4 марта 2016, 02:59

"ТЕРРА" поздравляет всех женщин с самым весенним праздником!

Телерадиокомпания "ТЕРРА" поздравляет с наступающим праздником 8 Марта! Весны в душе, солнца в сердце, радости в глазах, цветов в руках, счастья, любви и хорошего настроения!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/3NuT9MBaOuA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
4 марта 2016, 02:52
Яндекс составил список наиболее желанных подарков на 8 Марта

Яндекс составил список наиболее желанных подарков на 8 Марта

В своем исследовании сервис учитывал информацию о заказах в интернет-магазинах и на различных сайтах. В частности, анализировались категории товаров, продажи которых резко подскочили в предпраздничные дни - с 26 февраля по 3 марта.
Итак, в ожидании праздника пользователи на 30% 
4 марта 2016, 01:15
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