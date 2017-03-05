Лучший почтальон России из Сызрани отказалась от повышения Как уже сообщала ТЕРРА, Жанна Зуйкова из Сызрани получила звание лучшего почтальона страны по итогам 2016 года. Она стала победительницей конкурса, который проводила «Почта России» среди своих сотрудников. Жанна носит почту в Сызрани уже 7-ой год и знает свое дело, …