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В Сызрани 15 девушек захотели стать военнослужащими
Городскому военкомату пришлось заказать большой автобус, чтобы доставить сызранцев на областную военно-врачебную комиссию.
В Сызрани 50 молодых людей – 15 девушек и 35 юношей - изъявили желание поступить в военные вузы в этом году, пишет «КТВ Луч». Городскому …
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5 марта 2017, 04:55
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Лучший почтальон России из Сызрани отказалась от повышения
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4 марта 2017, 05:30
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Под Сызранью фуре Volvo оторвало кабину, есть фото
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4 марта 2017, 03:52
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Топ-новости: в Тольятти перекрыли М-5, погода в Самаре, фото тонущих машин в Сызрани
С 1 марта в Тольятти начался ремонт на трассе М-5 в районе Жигулевской ГЭС. В мэрии предупредили, что работы ведутся в круглосуточном режиме и введены ограничения по пропуску транзитного транспорта, скоростному режиму и движению по полосам. Подробности – по …
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3 марта 2017, 08:41
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В Тольятти пропала 15-летняя девушка с белым планшетом
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20 февраля 2017, 06:24
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Самарская полиция проверит строительство трех домов
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16 февраля 2017, 02:07
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Житель Самарской области выращивал марихуану и прятал в холодильнике
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14 февраля 2017, 04:44
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Бывшие тольяттинские полицейские отделались условными сроками за избиение административно задержанной
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26 января 2017, 08:52
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В Самаре 8 марта женщина попала под иномарку Toyota Camry
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9 марта 2016, 12:48
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Губернатор Николай Меркушкин поздравил жительниц Тольятти с 8 Марта
Торжественные мероприятия в честь 8 Марта прошли в тольяттинском Дворце культуры и творчества. Традиционно губернатор Николай Меркушкин вручил выдающимся женщинам Автограда государственные награды. Несколько тольяттинок были удостоены званий заслуженных работников Самарской области. В своей поздравительной речи глава региона отметил, что …
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4 марта 2016, 02:59
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"ТЕРРА" поздравляет всех женщин с самым весенним праздником!
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4 марта 2016, 02:52
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Яндекс составил список наиболее желанных подарков на 8 Марта
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4 марта 2016, 01:15