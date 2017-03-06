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В Сызрани собаки неделю ели своего умершего хозяина
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6 марта 2017, 05:29
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Ученые установили вид жившего в районе Сызрани монстра, есть фото
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6 марта 2017, 11:42
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Накануне 8 марта Сызранская транспортная полиция опубликовала в сети фото сотрудниц
Сызранский ЛО МВД на транспорте опубликовал в Инстаграм серию фотографий в преддверии Международного женского дня 8 марта.
Майоры и старшины, руководители и инспекторы успешно справляются не только со своей службой и находят время для своих семей, окружая заботой …
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5 марта 2017, 06:39
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В Сызрани 15 девушек захотели стать военнослужащими
Городскому военкомату пришлось заказать большой автобус, чтобы доставить сызранцев на областную военно-врачебную комиссию.
В Сызрани 50 молодых людей – 15 девушек и 35 юношей - изъявили желание поступить в военные вузы в этом году, пишет «КТВ Луч». Городскому …
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5 марта 2017, 04:55
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Китайскую иномарку разорвало надвое у Сызрани, погибли трое мужчин
Три человека погибли накануне вечером на федеральной трассе М-5 Урал в 40 километрах от Сызрани. «Джилли Эльгранд» разорвало надвое после столкновения с большегрузом «ДАФ». По свидетельствам очевидцев, легковой автомобиль мчался в сторону Новоспасского с явным превышением скорости. В какой-то момент …
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2 марта 2017, 10:07
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В Тольятти бродячие собаки охраняют тело бездомной женщины
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1 марта 2017, 10:37
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87-летний самарец шел платить за квартиру и попал под электричку
На железной дороге в Самарской области погиб человек. Трагедия произошла 27 февраля около станции «Курумоч». Электричка сбила насмерть мужчину, шедшего платить за квартиру, передает портал samru.ru.
Сообщается, что погибший пенсионер, ему было 87 лет. По данным транспортной прокуратуры, …
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28 февраля 2017, 02:14
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В Самарской области дети катались с горки и утонули в овраге с водой
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27 февраля 2017, 11:03
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Ученые: Собаки и обезьяны не хотят дружить с жадными эгоистами
Собаки и обезьяны не желают дружить с жадными и эгоистичными людьми. Так утверждают ученые-зоопсихологи из Японии после серии экспериментов.
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14 февраля 2017, 02:08
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На отлов бездомных животных Жигулевска потратят 1 млн рублей
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9 февраля 2017, 05:15
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Ученые: Один год жизни собаки приравнивается к 15 человеческим
Ученые подкорректировали сведения о сопоставлении возраста собак и людей. Согласно недавним исследования, один год этого животного соответствует 15 годам человека.
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2 февраля 2017, 05:58