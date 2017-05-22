Правоохранители устанавливают детали смертельного происшествия на железной дороге в Чапаевске. В результате инцидента погибла девушка.
По предварительной информации, трагедия произошла около трех часов ночи на станции Чапаевск. Девушка залезла на вагон-цистерну железнодорожного состава, получила удар током и упала на землю.
Электротравма стала причиной сильнейших ожогов, от которых смерть наступила практически мгновенно. В числе прочих, появились сведения, что девушка залезла на вагон, чтобы сделать селфи.
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