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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 мая 2017г 
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На трассе в Красном Яру после ДТП с иномаркой сгорела «ГАЗель»

На трассе в Красном Яру после ДТП с иномаркой сгорела «ГАЗель»

24-летний водитель стал осуществлять разворот с обочины и не пропустил Renault Sandero. В результате столкновения его автомобиль вылетел в кювет и загорелся.
22 мая 2017, 11:30
В Канаде морской лев утащил девочку в воду

В Канаде морской лев утащил девочку в воду

В канадском городе Ричмонд произошел необычный случай с участием морского льва. Животное приблизилось к берегу, схватило находившуюся там девочку за платье и утянуло ее в воду. Об инциденте рассказали зарубежные агентства.
Свидетели разместили в интернете кадры случившегося. Как следует из 

22 мая 2017, 09:06
В Самаре у «Золотого яблока» погибли водитель и пассажирка мотоцикла после столкновения с эвакуатором

В Самаре у «Золотого яблока» погибли водитель и пассажирка мотоцикла после столкновения с эвакуатором

Сегодня, 20 мая, примерно в 3:50 в Самаре на Московском шоссе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
 
По версии сотрудников полиции, 34-летний водитель эвакуатора Hyundai двигался со стороны улицы Киевской в направлении Мичурина. При 
20 мая 2017, 04:09
В Самаре разберутся с перекрестком у «Норда», где каждый месяц гибнут пенсионеры

В Самаре разберутся с перекрестком у «Норда», где каждый месяц гибнут пенсионеры

В Самаре состоится выездное совещание в районе опасного пересечения Заводского шоссе с улицей XXII Партсъезда, у рынка «Норд».
 
Об этом сегодня в эфире радио «Эхо Москвы в Самаре» заявил начальник отдела дорожной инспекции областного УГИБДД Роман Саидов. По его 
19 мая 2017, 03:55
Китайские хирурги подрались во время операции

Китайские хирурги подрались во время операции

В Сеть попали кадры драки, которая произошла между двумя представителями хирургической бригады. Инцидент случился в Китае прямо в процессе операции над больным.
Все произошло на днях в стационаре провинции Хэнань, рассказывает Shanghaiist. На кадрах видно, как перепалка между двумя медиками, 

18 мая 2017, 03:21
В Самаре у рынка «Норд» бетономешалка сбила двух женщин

В Самаре у рынка «Норд» бетономешалка сбила двух женщин

Сегодня, 18 мая, в 13:30 в Самаре случилось дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. На пересечении улицы XXII Партсъезда и Заводского шоссе водитель КАМАЗа (бетономешалки) сбил двух женщин.
По словам очевидцев, в момент аварии женщины переходили дорогу в неположенном месте. От 

18 мая 2017, 02:48
В Самаре на Проспекте Кирова автокран насмерть сбил ребенка

В Самаре на Проспекте Кирова автокран насмерть сбил ребенка

Сегодня утром в Самаре , на проспекте Кирова, автокран насмерть задавил двенадцатилетнюю девочку. Пятикласница шла в школу и пересекала дорогу на пешеходном переходе в районе дома номер 31. В это время в крайнем левом ряду в сторону Кировского моста двигался 

17 мая 2017, 09:00
Самарцы увидят старинные паровозы в рамках «Ночи музеев 2017»

Самарцы увидят старинные паровозы в рамках «Ночи музеев 2017»

Поволжский музей железнодорожной техники откроет свои двери для посетителей в рамках акции «Ночь музеев». И если в других музеях города акция запланирована на 20 мая, то в этом - на день раньше.
Как отмечают организаторы, вход свободный. Адрес: ул. Литвинова, 

16 мая 2017, 04:51
Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Свердловской области

Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Свердловской области

Накануне вечером под Красноуфимском случилось дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки BMW и микроавтобуса. Жертвами аварии оказались четыре человека, в числе которых водитель германской иномарки.
Все произошло около 22:00. Водитель BMW превысил скорость, не справился с управлением и оказался на встречке, 

16 мая 2017, 11:06
Самарский подросток покалечился, когда делал селфи

Самарский подросток покалечился, когда делал селфи

В Самарской области на железной дороге пострадал 14-летний подросток. С травмой головы его госпитализировали в больницу. По данным транспортной полиции, мальчик забрался на железнодорожную цистерну, сделал селфи, но когда начал спускаться, не удержался, упал вниз и разбил голову. Инцидент произошел 

4 мая 2017, 12:41
Следят и записывают: в Самаре могут установить почти 300 новых камер видеонаблюдения

Следят и записывают: в Самаре могут установить почти 300 новых камер видеонаблюдения

Владельцев автодорог в России обяжут оснащать железнодорожные переезды видеокамерами для фиксации нарушений ПДД. Соответствующий законопроект поддержало правительство России. Дороги могут принадлежать федеральному центру, регионам, муниципальным образованиям, ведомственным и частным организациям. Владельцы железнодорожных путей от обязанности оборудовать переезды техсредствами освобождаются.

Предполагается, что 

3 мая 2017, 02:32
В Самаре с рельсов нефтяников сошел грузовой вагон

В Самаре с рельсов нефтяников сошел грузовой вагон

В субботу, 22 апреля, в Самаре сошел с рельсов грузовой вагон. Авария случилась при проведении маневровых работ на путях нефтяной компании, примыкающих к участку железной дороги общего пользования. Состав, двигавшийся со скоростью не более трех километров в час, состоял из 

24 апреля 2017, 11:06
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