«Мне трудно говорить о погибших»: что рассказал водитель самарского автобуса, сгоревшего в Татарстане Водитель сгоревшего в Татарстане самарского автобуса попросил прощения у родных и близких погибших пассажиров. В зале суда мужчина заявил, что скрываться не собирается. В сфере пассажирских перевозок он работает уже 35 лет. По его словам, авария, которая привела к трагедии, …