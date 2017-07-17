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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 июля 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре начали гореть лифтовые двигатели

В Самаре начали гореть лифтовые двигатели

Один из жилых домов на улице Гагарина в Самаре в воскресенье, 16 июля, остался без лифта. Из-за короткого замыкания вспыхнул двигатель подъемного устройства. Сообщение о ЧП поступило пожарным около четырех часов дня. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. К месту 
17 июля 2017, 11:09
Массовое ДТП под Самарой, на М-5 вспыхнул большегруз

Массовое ДТП под Самарой, на М-5 вспыхнул большегруз

На трассе М-5 в Самарской области столкнулись три большегруза, есть раненый.

ДТП произошло после полуночи в пятницу, 14 июля. Как сообщает областное МВД, в ночь на 14 июля на федеральной трассе М-5 «Урал» возле Жигулевска 48-летний водитель на большегрузе 
14 июля 2017, 11:46
Странные кадры из Уфы: Мужчина повис на перилах балкона 9-го этажа

Странные кадры из Уфы: Мужчина повис на перилах балкона 9-го этажа

В башкирской столице мужчина повис на лоджии девятого этажа. Кадры этого инцидента разместил в социальной сети жилец противоположного дома, снявший происходящее со своего балкона.
Очевидец запечатлел, как мужчина перелезает через перила лоджии дома № 80 по улице Цюрупы. Когда трагический 

13 июля 2017, 02:19
В Самаре опять пытались сжечь реальное училище и оставили доказательства поджога

В Самаре опять пытались сжечь реальное училище и оставили доказательства поджога

В здании бывшего реального училища, памятника архитектуры, который находится на углу улиц Алексея Толстого и Комсомольской, снова произошел пожар. Утром в четверг, 13 июля, горожане видели там не менее двух пожарных машин. По словам очевидцев, в помещении обнаружили доказательства поджога 
13 июля 2017, 02:17
На Карибах взлетающий самолет убил новозеландскую туристку потоком воздуха

На Карибах взлетающий самолет убил новозеландскую туристку потоком воздуха

Путешественница из Новой Зеландии погибла на Карибах, наблюдая на пляже за самолетами, отправляющимися в путь из местного аэропорта. Воздушная волна от взлетающего лайнера сбила туристку с ног, она упала на тротуар и получила смертельную травму головы.
Трагедия случилась накануне вечером. 

13 июля 2017, 02:14
Трусливый полицейский: Бежавшим от преступников мексиканским стражам порядка дали 27 лет тюрьмы

Трусливый полицейский: Бежавшим от преступников мексиканским стражам порядка дали 27 лет тюрьмы

Мексиканский суд назначил шестерым сотрудникам полиции 27 лет заключения за бегство от преступников. Об этом рассказывает Excelsior.
Дело было так. По звонку одного мужчины стражи порядка отправились в город Кристо-Рэй. Обнаружив на месте несколько грузовиков с бандитами, которые намеревались похитить 

13 июля 2017, 12:15
«Мне трудно говорить о погибших»: что рассказал водитель самарского автобуса, сгоревшего в Татарстане

«Мне трудно говорить о погибших»: что рассказал водитель самарского автобуса, сгоревшего в Татарстане

Водитель сгоревшего в Татарстане самарского автобуса попросил прощения у родных и близких погибших пассажиров. В зале суда мужчина заявил, что скрываться не собирается. В сфере пассажирских перевозок он работает уже 35 лет. По его словам, авария, которая привела к трагедии, 
11 июля 2017, 11:03
Пикантное место: Сотрудники аэропорта в Японии нашли в туалетах самолета золотые слитки

Пикантное место: Сотрудники аэропорта в Японии нашли в туалетах самолета золотые слитки

Золотые слитки общей массой в несколько десятков килограмм обнаружены в туалете самолета японской бюджетной авиакомпании Vanilla Air. Лайнер прибыл из Тайваня в аэропорт Кансай. Таможня уже признала найденное золото контрабандой.
Слитки находились в черном мешке и были спрятаны за стеной 

11 июля 2017, 10:14
Трагедия в Татарстане унесла жизни 6 самарцев

Трагедия в Татарстане унесла жизни 6 самарцев

6 самарцев погибли, в том числе двое детей, еще столько же пострадали. Таковы последние данные о жертвах трагического ДТП в Татарстане на трассе Заинск - Альметьевск. Напомним, там в ночь с субботы на воскресенье рейсовый междугородний автобус, который направлялся из 

3 июля 2017, 06:37
Смертельный таран: мужчина погиб в столкновении фуры и поезда под Ульяновском

Смертельный таран: мужчина погиб в столкновении фуры и поезда под Ульяновском

Крупное транспортное происшествие со смертельным исходом случилось в Ульяновской области. В Новомалыклинском районе столкнулись большегруз "Вольво" и поезд. Эта авария унесла жизнь мужчины.
По предварительным сведениям региональной полиции, 45-летний водитель фуры выехал на регулируемый железнодорожный переезд без шлагбаума на красный 

3 июля 2017, 04:12
Появились подробности о гибели 12-летней девочки, которую искали 5 дней

Появились подробности о гибели 12-летней девочки, которую искали 5 дней

Сегодня рано утром ее тело всплыло на реке Чапаевка в селе Яблоновый Овраг Волжского района. По предварительной версии, она заплыла слишком глубоко и утонула.
2 июня Даша ходила купаться с младшей сестрой и соседским мальчишкой. На берегу остались вещи. Есть 

7 июня 2017, 11:37
Под Оренбургом иномарка протаранила ГАЗель: погибла женщина

Под Оренбургом иномарка протаранила ГАЗель: погибла женщина

Накануне на трассе Оренбург-Самара случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие. Трагедия произошла в восьми километрах от населенного пункта Подгородняя Покровка.
В результате столкновения Volkswagen Polo и грузовой ГАЗели погибла женщина-пассажир. Водители обоих транспортных средств были травмированы, сотрудники скорой помощи доставили их в 

7 июня 2017, 11:08
В Оренбургской области на ходу загорелся товарный вагон с надписью «Газ»

В Оренбургской области на ходу загорелся товарный вагон с надписью «Газ»

Чрезвычайное происшествие случилось накануне вечером в Саракташском районе Оренбургской области. На ходу воспламенился вагон товарного состава с надписью «Газ», рассказывают региональные СМИ.
Все произошло на перегоне Черный Отрог - Саракташ. Для ликвидации возгорания был задействован пожарный поезд и спасательные службы 

14 апреля 2017, 05:21
Похищенная в Оренбурге девочка позвонила матери из багажника

Похищенная в Оренбурге девочка позвонила матери из багажника

12-летнюю школьницу похитили днем 17 января возле жилого дома. При этом девочка не растерялась, смогла послать сообщение матери, а также недолго поговорить с ней по телефону и рассказать о случившемся.
18 января 2017, 12:07
Погребение знатной женщины II века до н.э. обнаружено под Оренбургом

Погребение знатной женщины II века до н.э. обнаружено под Оренбургом

В процессе археологических работ на кургане близ населенного пункта Каменка в Оренбургской области ученые нашли захоронение знатной женщины II века до н.э. Специалисты сообщают о найденном уникальном для региона лицевом украшении. Оно представляет собой ряды бронзовых и стекловидных фаянсовых бус 

1 ноября 2016, 11:32
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