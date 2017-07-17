Семья из пяти человек погибла при пожаре в жилом доме в поселке Колтубановский Бузулукского района Оренбургской области. Огнеборцы нашли на месте трагедии обгоревшие тела 29-летнего мужчины, 25-летней женщины и троих детей в возрасте трех лет, одного года и двух недель.
Информацию о чрезвычайном происшествии распространили региональные СМИ со ссылкой на представителей Следственного комитета. Все случилось утром в понедельник, 17 июля.
Как отмечают спасатели, площадь пожара была сравнительно небольшой – 10 квадратных метров, да и с огнем удалось справиться быстро. Несмотря на это, избежать жертв не удалось. Теперь в результате соответствующих экспертиз предстоит установить точную причину и все обстоятельства произошедшего.
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