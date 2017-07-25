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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Двухлетний малыш стал невольным участником массового ДТП под Самарой

Двухлетний малыш стал невольным участником массового ДТП под Самарой

В понедельник, 24 июля, под Самарой произошло массовое ДТП. С места аварии в карете скорой помощи увезли двухлетнего малыша. Мальчик находился в детском кресле на заднем сиденье автомобиля «Лада Ларгус».

Авария произошла около двух часов дня на третьем километре дороги Кинель 

25 июля 2017, 05:08
Составлен список персонажей из популярного сериала “Игра Престолов”, которые проживут дольше остальных

Составлен список персонажей из популярного сериала “Игра Престолов”, которые проживут дольше остальных

Сериал “Игра престолов” славится своими неожиданными сюжетными поворотами, вследствие которых ключевые герои исчезают или умирают. И студент-математик из Центрально-Европейского университета Милан Яносов решил рассчитать, кто же останется последним выжившим персонажем в популярном телесериале.

Как считает студент-математик, на вероятность смерти героя влияет его 

25 июля 2017, 02:51
Трагедия на Волге: по факту гибели Ильи Бутовченко завели уголовное дело

Трагедия на Волге: по факту гибели Ильи Бутовченко завели уголовное дело

По факту гибели самарского адвоката, 33-летнего Ильи Бутовченко возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Дело завели по факту, подозреваемых пока нет, передает «Волга-Ньюс» со ссылкой на источник в следственных органах.

Как  уже сообщала «ТЕРРА», 
25 июля 2017, 07:38
Семья из Самары погибла в ДТП под Тюменью

Семья из Самары погибла в ДТП под Тюменью

В минувшие выходные в страшном ДТП на территории Тюменской области погибла семья из Самарской области. В «Приоре» с самарскими номерами ехали четверо: 54-летний водитель, 32-летний мужчина, его 30-летняя жена и 11-летний ребенок. В субботу, 22 июля, около полуночи вазовская легковушка 

24 июля 2017, 03:21
Пропавшего жителя Самарской области нашли на дне реки

Пропавшего жителя Самарской области нашли на дне реки

Самарские спасатели отыскали тело 53-летнего мужчины. Он утонул в реке Чапаевка. Обращение к спасателям поступило 23 июля. Очевидцы рассказали, что видели пловца  в районе моста в городе Чапаевск. Он исчез под водой, и больше не выныривал.

Поиски были осложнены тем, что 

24 июля 2017, 02:12
В Самаре перевернулся грузовик и перекрыл полдороги

В Самаре перевернулся грузовик и перекрыл полдороги

В понедельник, 24 июля, в Самаре перевернулся грузовик, сообщили очевидцы в социальной сети. ДТП произошло на пересечении улиц Солнечной и Шверника. Машина была загружена песком.

«Водитель в порядке. На дорогу солярка только с баков вытекла», - рассказал очевидец. Он 
24 июля 2017, 11:30
Ад на Московском шоссе: движение встало из-за ДТП

Ад на Московском шоссе: движение встало из-за ДТП

В понедельник, 24 июля, на Московском шоссе образовалась пробка. Движение практически встало из-за ДТП в районе 18-го километра. Проезжую часть перекрыли две столкнувшиеся машины – легковая и «КамАЗ». Авария случилась рано утром. В социальных сетях происшествие обсуждают самарские автомобилисты и 
24 июля 2017, 09:13
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