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Двухлетний малыш стал невольным участником массового ДТП под Самарой
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25 июля 2017, 05:08
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Составлен список персонажей из популярного сериала “Игра Престолов”, которые проживут дольше остальных
Сериал “Игра престолов” славится своими неожиданными сюжетными поворотами, вследствие которых ключевые герои исчезают или умирают. И студент-математик из Центрально-Европейского университета Милан Яносов решил рассчитать, кто же останется последним выжившим персонажем в популярном телесериале.
Как считает студент-математик, на вероятность смерти героя влияет его …
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25 июля 2017, 02:51
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Трагедия на Волге: по факту гибели Ильи Бутовченко завели уголовное дело
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25 июля 2017, 07:38
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Семья из Самары погибла в ДТП под Тюменью
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24 июля 2017, 03:21
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Пропавшего жителя Самарской области нашли на дне реки
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24 июля 2017, 02:12
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В Самаре перевернулся грузовик и перекрыл полдороги
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24 июля 2017, 11:30
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Ад на Московском шоссе: движение встало из-за ДТП
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24 июля 2017, 09:13