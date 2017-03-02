|
2000 военных защитили железнодорожный узел в Самарской области, есть видео
Российские военные спрятали от противника железнодорожный узел в Самарской области. В Центральном военном округе прошли масштабные учения с участием около 2 тысяч военнослужащих и свыше 400 единиц техники. В учениях принимали участие специалисты химической, радиационной и биологической защиты. Для маскировки …
|
2 марта 2017, 12:02
|
В блогах: как заселяли самарские земли
Блогер Игорь Кондратьев разбирался в истории заселения сел Самарской области: "Так, село Новый Сарбай было основано в начале 19-го века переселенцами, мордовскими крестьянами, с правобережья Волги. Георгиевку тогда же основали мордва и чуваши с правобережья и Пензенской губернии. Бариновка …
|
2 марта 2017, 10:00
|
В Тольятти сняли фильм о зомби-апокалипсисе
Группа энтузиастов снимает сериал о зомби-апокалипсисе в Тольятти. Российский проект в стиле «Ходячих мертвецов» получил название «Все живы». Участники съемочной группы своими силами сняли пилотный выпуск и запустили сбор средств на краудфандинговой платформе для того, чтобы заказать профессиональную озвучку. По …
|
1 марта 2017, 10:26
|
Видео в блогах: в Самаре перевернулась «пожарка»
Во вторник, 28 февраля, самарцы активно обсуждали необычное ДТП на улице Неверова с перевернувшейся пожарной машиной. Ролик выложили в группе "Новости Самары - Самара life" соцсети "ВКонтакте". По словам одного из очевидцев, автоцистерна возвращалась с пожара в Запанском.
|
1 марта 2017, 09:57
|
В блогах: заброшенный «Восход»
Блогер chanych_85 побывал на заброшенном стадионе "Восход". "Находится он между Кировским вещевым рынком и Безымянской ТЭЦ. Это один из самых неблагополучных и неблагоустроенных районов Самары. "Восход" построили в 1963 году. В советское время он принадлежал заводу "Моторостроитель" и был …
|
1 марта 2017, 09:49
|
Очевидец: «В Запанском перевернулась пожарная машина»
Самарцы обсуждают видео с перевернувшейся пожарной машиной. Ролик появился в социальной сети во вторник, 28 февраля. «Ребята ехали с пожара в Запанском. Я перед ними двигался, услышал рев мотора, в заднее зеркало увидел всю ситуацию, как на двух колесах …
|
28 февраля 2017, 04:12
|
В блогах появилось фото очереди из 155 человек в самарскую детскую поликлинику
В группе «Самара life» соцсети «ВКонтакте» опубликовали фото огромной очереди в Самарской городской поликлинике. Сразу 155 человек выстроились на запись к специалистам в корпусе педиатрического отделения, пишет автор. По его словам, записывали из расчета 1 прием в месяц. За …
|
28 февраля 2017, 09:01
|
В блогах: ледяная глыба повредила газовую трубу в Самаре
Блогер inst_ru рассказал, что в воскресенье утром огромная ледяная глыба рухнула с крыши двухэтажного дома в Измайловском переулке и перебила магистральную воздушную трубу газопровода. Удар был такой силы, что многодюймовую трубу не только согнуло под прямым углом, но и …
|
28 февраля 2017, 08:50
|
В Тольятти бабушку на скутере сбил «Датсун», есть фото
|
24 июля 2016, 07:28
|
В Самаре бабушку будут судить за смерть внучки из-за непотушенной сигареты
Направлено в суд уголовное дело о гибели ребенка. В причинении смерти по неосторожности обвинили 63-летнюю бабушку погибшей 7-летней девочки.
Трагедия произошла в марте этого года. По версии следствия, бабушка уснула с непотушенной сигаретой на диване. Начался пожар. Внучка женщины погибла, задохнувшись …
|
30 июня 2016, 10:10
|
33-летняя британка стала самой молодой бабушкой страны
|
5 июня 2015, 03:08
|
Бабушка изрезала ножом 5-летнего внука в Красноярском крае
В Лесосибирске серьезно опстрадал 5-летний ребенок. По версии следствия, 51-летняя бабушка выпила алкоголь и, взяв нож, начала кидаться на внука. Она нанесла ребенку ножевые ранения, после чего родители положили его спать. В крайне тяжелом состоянии ребенка госпитализировали лишь утром.
|
3 февраля 2015, 05:46