|
В блогах: как выглядит женский туалет в городском МФЦ
Повеселила самарскую ЖЖ-публику блогер fydora. Она показала, как в городском МФЦ на Московском шоссе выглядит женский туалет. "Ну и как это понимать? Неужели сюда парами нужно ходить - типа, для общения?" - смеется автор. Комментаторы дали волю фантазии: "Ха-ха! …
|
6 марта 2017, 05:38
|
В блогах: дети самарского Дяди Степы позеленели
Сергей Бородинов рассказал в своем "инстаграме", что часть скульптурной композиции на улице Ленинградской приобрела странный цвет. Речь идет о знаменитом Дяде Степе, которого установили на "самарском Арбате" осенью 2015 года. «Дети вокруг культового советского милиционера стали зелеными. Неужели зиму не …
|
6 марта 2017, 05:37
|
Тольяттинцев просят отслеживать «черных лесорубов»
Мэрия Тольятти обратилась к жителям с просьбой сообщать о незаконной вырубке деревьев на территории города. В случае обнаружения нарушителей необходимо звонить в полицию или в департамент городского хозяйства. Очевидцев, по возможности, просят запомнить особые приметы злоумышленников и номера их машин.
Таким …
|
6 марта 2017, 01:51
|
Топ-новости: в Тольятти перекрыли М-5, погода в Самаре, фото тонущих машин в Сызрани
С 1 марта в Тольятти начался ремонт на трассе М-5 в районе Жигулевской ГЭС. В мэрии предупредили, что работы ведутся в круглосуточном режиме и введены ограничения по пропуску транзитного транспорта, скоростному режиму и движению по полосам. Подробности – по …
|
3 марта 2017, 08:41
|
В блогах: пьяный судебный пристав напал на водителя рейсового автобуса
Необычное видео выложили в группе "Самара life" соцсети "ВКонтакте". В районе Мехзавода якобы пьяный судебный пристав напал на водителя рейсового автобуса Ульяновск - Самара. Мужчине общественный транспорт помешал проехать на работу. По словам очевидцев, он вбежал в салон и …
|
3 марта 2017, 05:18
|
В блогах: все чаще люди просят милостыню на улицах Самары
Блогер pravdolub_s утверждает, что в последнее время на улицах Самары всё чаще можно увидеть людей, просящих милостыню. "В пешеходных переходах, на перекрёстках, около станций метро и банков, в других людных местах сейчас можно встретить плохо одетых, согнувшихся бабушек и …
|
3 марта 2017, 05:15
|
М-5 в Тольятти перекрывают из-за ремонта
В среду, 1 марта, на трассе М-5 в Тольятти у Жигулевской ГЭС начинается ремонт. Работы, которые проводит федеральное дорожное агентство «Росавтодор», будут идти в круглосуточном режиме.
«На трассе введены ограничения по пропуску транзитного транспорта, скоростному режиму и движению по полосам. Окончание …
|
1 марта 2017, 03:03
|
В Тольятти бродячие собаки охраняют тело бездомной женщины
|
1 марта 2017, 10:37