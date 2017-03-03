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В блогах: пьяный судебный пристав напал на водителя рейсового автобуса
Необычное видео выложили в группе "Самара life" соцсети "ВКонтакте". В районе Мехзавода якобы пьяный судебный пристав напал на водителя рейсового автобуса Ульяновск - Самара. Мужчине общественный транспорт помешал проехать на работу. По словам очевидцев, он вбежал в салон и …
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3 марта 2017, 05:18
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Самарец снял на видео лису во дворе на улице Стара-Загора
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3 марта 2017, 09:48
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В блогах: на Мехзаводе «распяли» игрушечных зверей
Блогер kertch выложил фото одного из дворов Мехзавода. "Местные тётеньки настолько суровы, что, украшая газоны, приколачивают к деревьям гвоздями мягкие игрушки. А на «распятых» зверушках местная детвора совершенствует навыки стрелковой подготовки. Хорошо, пока только снежками. Мне эта картина напоминает связанных …
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3 марта 2017, 09:28
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В блогах: реконструкция исторического центра Самары стартовала
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3 марта 2017, 09:17