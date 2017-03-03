|
В блогах: все чаще люди просят милостыню на улицах Самары
Блогер pravdolub_s утверждает, что в последнее время на улицах Самары всё чаще можно увидеть людей, просящих милостыню. "В пешеходных переходах, на перекрёстках, около станций метро и банков, в других людных местах сейчас можно встретить плохо одетых, согнувшихся бабушек и …
|
3 марта 2017, 05:15
|
Самарец снял на видео лису во дворе на улице Стара-Загора
|
3 марта 2017, 09:48
|
В блогах: на Мехзаводе «распяли» игрушечных зверей
Блогер kertch выложил фото одного из дворов Мехзавода. "Местные тётеньки настолько суровы, что, украшая газоны, приколачивают к деревьям гвоздями мягкие игрушки. А на «распятых» зверушках местная детвора совершенствует навыки стрелковой подготовки. Хорошо, пока только снежками. Мне эта картина напоминает связанных …
|
3 марта 2017, 09:28
|
В блогах: реконструкция исторического центра Самары стартовала
|
3 марта 2017, 09:17
|
Появилось видео с новым тоннелем на Московском шоссе, возле которого недавно случился потоп
|
2 марта 2017, 03:54
|
Появилось видео, как коммунальщики счистили снег прямо на автобусную остановку
|
2 марта 2017, 02:51
|
В Самаре столкнулись автобус и Honda, есть раненые
|
2 марта 2017, 02:20
|
В блогах: по Самаре ездит бабушка на странном вездеходе
|
2 марта 2017, 01:41
|
2000 военных защитили железнодорожный узел в Самарской области, есть видео
Российские военные спрятали от противника железнодорожный узел в Самарской области. В Центральном военном округе прошли масштабные учения с участием около 2 тысяч военнослужащих и свыше 400 единиц техники. В учениях принимали участие специалисты химической, радиационной и биологической защиты. Для маскировки …
|
2 марта 2017, 12:02
|
Пассажирский автобус из Самары сгорел на трассе в Чувашии, есть видео
В воскресенье, 26 февраля, на территории Чувашии сгорел пассажирский автобус, ехавший из Самары в Чебоксары. Возгорание произошло примерно в 15:30. Заметив дым, водитель остановил транспортное средство и попытался затушить пламя. По предварительной информации, перед возгоранием пассажиры слышали хлопок в моторном …
|
27 февраля 2017, 10:11
|
В Большечерниговском районе школьников возят в неисправных автобусах
К такому выводу по результатам проверки пришла районная прокуратура. В школе в селе Августовка используют автобусы с такими техническими неисправностями, при которых запрещена их эксплуатация. Ремни безопасности порваны, мусор внутри салона, разные шины. Списка учеников, подписанного директором учебного заведения, нет. …
|
15 февраля 2017, 11:56
|
На улице Мичурина пассажирский автобус создал пробку
|
3 февраля 2017, 01:46