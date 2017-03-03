В блогах: по Самаре ездит бабушка на странном вездеходе Блогер denataliya опубликовала видео с бабушкой, которое ехала по улице Воронежской на самодельном транспортном средстве.

«Гражданка лет 70-75 очень ловко управлялась с тележкой, лавируя на ней между машинами. Мы, честно говоря, растерялись и испугались. Потому что страшно стало - вдруг …