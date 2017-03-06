Самарские полицейские задержали автоледи, разбившую четыре припаркованные машины. Инцидент произошел во дворе в переулке Карякина рано утром в субботу, 4 марта. Женщина, управлявшая «Тойотой», хотела также припарковать свою машину. Сначала она повредила две иномарки - Chevrolet Сruze и Mitsubishi. Потом автомобилистка решила переместиться, и врезалась в автомобиль Hyundai. Четвертой жертвой стал кроссовер Chery. За нарушительницей следили активисты «Ночного патруля». Сообщается, что все столкновения сняли на видео. Общественники вызвали полицию, и домой к автомобилистке пришли сотрудники ДПС. Проходить медосвидетельствование гражданка отказалась. Теперь ей грозит лишение водительских прав. А хозяева поврежденных машин намерены выставить ей счет.
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