8
42
17
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 февраля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 6 марта 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
9 + 4 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Отрадном автокран снес кабину фургона, есть фото

В Отрадном автокран снес кабину фургона, есть фото

В воскресенье, 5 марта, в Отрадном столкнулись «КамАЗ» с краном-манипулятором и грузовая «Газель». Задняя часть автокрана пробила кабину фургона. В сети появился снимок с места ДТП: под кабиной «Газели» - пятно красного цвета.

По данным полиции, ДТП произошло на 
6 марта 2017, 02:52
На самарском участке М-5 за выходные произошло 13 ДТП, есть погибшие

На самарском участке М-5 за выходные произошло 13 ДТП, есть погибшие

В минувшие выходные в регионе произошло 13 дорожно-транспортных происшествий. Два человека погибли, 20 получили ранения. Три самые крупные аварии случились на трассе М-5 «Урал».

5 марта на территории Исаклинского района водитель ВАЗ-2107 ехал из Самары в сторону Челябинска. По предварительной версии, 

6 марта 2017, 01:29
В Самаре новая иномарка залетела на отбойник на Московском шоссе

В Самаре новая иномарка залетела на отбойник на Московском шоссе

В понедельник, 6 марта, в самарском паблике в социальной сети появилось сообщение о новом ДТП на Московском шоссе: возле «Касторамы» автомобиль «Дэу» залетел на отбойник. «Без пострадавших», - уточнил очевидец. Он опубликовал фото.

Напомним, это уже второй аналогичный случай 
6 марта 2017, 10:19
Под Сызранью фуре Volvo оторвало кабину, есть фото

Под Сызранью фуре Volvo оторвало кабину, есть фото

Сегодня, 4 марта, под Сызранью на автомагистрали М-5 «Урал» произошло серьезное ДТП. Как передает «Маленькая Сызрань», примерно в 11 часов утра на 905 километре трассы в районе «октябрьского» выезда на М-5 столкнулись две фуры - DAF и Volvo. В результате 
4 марта 2017, 03:52
В блогах: пьяный судебный пристав напал на водителя рейсового автобуса

В блогах: пьяный судебный пристав напал на водителя рейсового автобуса

Необычное видео выложили в группе "Самара life" соцсети "ВКонтакте". В районе Мехзавода якобы пьяный судебный пристав напал на водителя рейсового автобуса Ульяновск - Самара. Мужчине общественный транспорт помешал проехать на работу. По словам очевидцев, он вбежал в салон и 
3 марта 2017, 05:18
Появилось видео с новым тоннелем на Московском шоссе, возле которого недавно случился потоп

Появилось видео с новым тоннелем на Московском шоссе, возле которого недавно случился потоп

В Сети опубликовано мартовское видео с новым тоннелем, построенным на Московском шоссе на пересечении с Ракитовским. Ролик снят с воздуха. Напомним, сооружение возводят в рамках подготовки к ЧМ-2018. Аналогичную развязку строят на пересечении с проспектом Кирова – тоннель обещают запустить 
2 марта 2017, 03:54
Появилось видео, как коммунальщики счистили снег прямо на автобусную остановку

Появилось видео, как коммунальщики счистили снег прямо на автобусную остановку

В Интернете опубликовано видео, как снежная лавина с крыши дома рухнула прямо на остановку общественного транспорта. В результате был проломлен навес остановочного павильона. Сообщается, что инцидент произошел на улице Советской Армии 25 февраля. Людей в момент происшествия на остановке не 

2 марта 2017, 02:51
В Самаре столкнулись автобус и Honda, есть раненые

В Самаре столкнулись автобус и Honda, есть раненые

В среду, 1 марта, в центре Самары произошло ДТП с участием общественного транспорта, есть пострадавшие.
По данным полиции, в 15:25 на перекрестке улиц Куйбышева и Пионерской столкнулись пассажирский автобус «ЛиАЗ»  и иномарка Hondа. Иномаркой управляла 46-летняя автоледи, автобусом – 53-летний 
2 марта 2017, 02:20
В блогах: по Самаре ездит бабушка на странном вездеходе

В блогах: по Самаре ездит бабушка на странном вездеходе

Блогер denataliya опубликовала видео с бабушкой, которое ехала по улице Воронежской на самодельном транспортном средстве.
«Гражданка лет 70-75 очень ловко управлялась с тележкой, лавируя на ней между машинами. Мы, честно говоря, растерялись и испугались. Потому что страшно стало - вдруг 
2 марта 2017, 01:41
Автоледи сбила ребенка на пешеходном переходе в Самаре

Автоледи сбила ребенка на пешеходном переходе в Самаре

В понедельник, 27 февраля, на дороге в Самаре в результате ДТП пострадал ребенок. Примерно в 18:14 на улице Промышленности 12-летнего мальчика, переходившего дорогу по пешеходному переходу, сбил автомобиль Lada Kalina. За рулем находилась 25-летняя девушка, получившая права всего пять месяцев 

28 февраля 2017, 02:50
В Самаре автоледи переехала собаку, вставшую перед её машиной (есть видео)

В Самаре автоледи переехала собаку, вставшую перед её машиной (есть видео)

Убедительно рекомендуем впечатлительным пользователям не читать это сообщение.

Сегодня, 13 февраля, в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как водитель совершает жестокий наезд на собаку. Как пишут «Самарские водители», владелицей Пежо оказалась Камила С., которая является председателем правления 
13 февраля 2017, 10:56
В Самаре 20-летняя автоледи на иномарке не справилась с управлением

В Самаре 20-летняя автоледи на иномарке не справилась с управлением

В воскресенье, 5 февраля, в Железнодорожном районе Самары произошло ДТП с участием трех автомобилей. В 13:10 на улице Мяги столкнулись Hyundai Tucson, «Нива» и «Лада Приора». Есть пострадавшие.

По предварительной версии полицейских, 20-летняя автоледи, управлявшая иномаркой, в условиях снегопада не справилась 

6 февраля 2017, 04:09
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна