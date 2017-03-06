Сергей Бородинов рассказал в своем "инстаграме", что часть скульптурной композиции на улице Ленинградской приобрела странный цвет. Речь идет о знаменитом Дяде Степе, которого установили на "самарском Арбате" осенью 2015 года. «Дети вокруг культового советского милиционера стали зелеными. Неужели зиму не выдержали?» - вопрошает автор, прикладывая в доказательство фотографию. По мнению части комментаторов, дети Дяди Степы позеленели из-за "левого материала, из которого слепили этот "шедевр". Другие читатели возражают, что "не надо гнать пургу: бронзовые памятники во всём мире зелёные стоят; с самарскими детьми случилось то же, что периодически происходит с питерским Медным Всадником".
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Топ-новости: Потоп на Московском Шоссе; автокран снес кабину фургона; Дом печати погасил долг по зарплате
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6 марта 2017, 06:03
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В блогах: как выглядит женский туалет в городском МФЦ
Повеселила самарскую ЖЖ-публику блогер fydora. Она показала, как в городском МФЦ на Московском шоссе выглядит женский туалет. "Ну и как это понимать? Неужели сюда парами нужно ходить - типа, для общения?" - смеется автор. Комментаторы дали волю фантазии: "Ха-ха! …
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6 марта 2017, 05:38
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В блогах: «Две гвоздики для товарища Сталина»
Блогер Александр Усталов рассказал про две гвоздики для товарища Сталина. В воскресенье, 5 марта, исполнилось ровно 64 года со дня смерти великого вождя. "Я не являюсь сталинистом, но трезво оцениваю заслуги этого человека перед моей Родиной. Так как в …
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6 марта 2017, 05:34
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Топ-новости: в Тольятти перекрыли М-5, погода в Самаре, фото тонущих машин в Сызрани
С 1 марта в Тольятти начался ремонт на трассе М-5 в районе Жигулевской ГЭС. В мэрии предупредили, что работы ведутся в круглосуточном режиме и введены ограничения по пропуску транзитного транспорта, скоростному режиму и движению по полосам. Подробности – по …
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3 марта 2017, 08:41
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В блогах: пьяный судебный пристав напал на водителя рейсового автобуса
Необычное видео выложили в группе "Самара life" соцсети "ВКонтакте". В районе Мехзавода якобы пьяный судебный пристав напал на водителя рейсового автобуса Ульяновск - Самара. Мужчине общественный транспорт помешал проехать на работу. По словам очевидцев, он вбежал в салон и …
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3 марта 2017, 05:18
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В блогах: все чаще люди просят милостыню на улицах Самары
Блогер pravdolub_s утверждает, что в последнее время на улицах Самары всё чаще можно увидеть людей, просящих милостыню. "В пешеходных переходах, на перекрёстках, около станций метро и банков, в других людных местах сейчас можно встретить плохо одетых, согнувшихся бабушек и …
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3 марта 2017, 05:15
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В Самаре выделят деньги на благоустройство трех районов
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1 марта 2017, 05:03
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Топ-новости: Приговор по делу о вымогательстве 19 миллионов; «МАЗ» снес ограждение моста и повис над обрывом; фото очереди из 155 человек в самарскую детскую поликлинику
В понедельник, 27 февраля, в суде Самарского района областной столицы огласили приговор по делу о вымогательстве 19 миллионов рублей за оплату работ по обслуживанию нефтепроводов. На скамье подсудимых - бывший управляющий дочерней компании «Роснефти», «Самарского инженерно-технического центра» Александр Нильский и …
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28 февраля 2017, 06:07
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Появились изображения киносквера с памятником Эльдару Рязанову в Самаре
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2 декабря 2016, 01:10
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Монумент «Серп и молот» в Торновом возвратили на место, есть фото
Резонансная история с самовольным демонтажем памятника «Серп и молот» завершилась неожиданно быстро. Местные фермеры помогли восстановить конструкцию и установить её обратно на постамент. Об этом пишут в группе «Старая Самара» соцсети «ВКонтакте».
Как уже сообщала ТЕРРА, 16 …
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24 ноября 2016, 10:32
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Под Самарой спилили памятник «Серп и молот»
В Самарской области полиция начала проверку по факту вандализма в селе Торновое (Волжский район). По предварительной информации, 16 ноября якобы одна из местных жительниц самовольно демонтировала и увезла домой памятник «Серп и молот», являющийся главной сельской достопримечательностью.
Женщина якобы …
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21 ноября 2016, 02:57
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В Петербурге собираются установить памятник Даниле Багрову
3 ноября в интернете стартовал проект под названием «Брат Данила». Как сообщают отечественные СМИ, поклонники актера Сергея Бодрова-младшего собирают деньги на установку памятника персонажу Даниле Багрову. Его воплотил актер в картине «Брат», давно ставшей культовой.
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3 ноября 2016, 05:44