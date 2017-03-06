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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Топ-новости: Потоп на Московском Шоссе; автокран снес кабину фургона; Дом печати погасил долг по зарплате

Топ-новости: Потоп на Московском Шоссе; автокран снес кабину фургона; Дом печати погасил долг по зарплате

В Самаре снова затопило Московское шоссе. «Озеро Ракита – Московское шоссе», - подписал снимок очевидец. Подробности здесь.
 
В Отрадном автокран снес кабину фургона. По данным полиции, ДТП произошло на территории Промзоны №2. Подробности аварии здесь.
 
Дом 
6 марта 2017, 06:03
В блогах: как выглядит женский туалет в городском МФЦ

В блогах: как выглядит женский туалет в городском МФЦ

Повеселила самарскую ЖЖ-публику блогер fydora. Она показала, как в городском МФЦ на Московском шоссе выглядит женский туалет. "Ну и как это понимать? Неужели сюда парами нужно ходить - типа, для общения?" - смеется автор. Комментаторы дали волю фантазии: "Ха-ха! 
6 марта 2017, 05:38
В блогах: «Две гвоздики для товарища Сталина»

В блогах: «Две гвоздики для товарища Сталина»

Блогер Александр Усталов рассказал про две гвоздики для товарища Сталина. В воскресенье, 5 марта, исполнилось ровно 64 года со дня смерти великого вождя. "Я не являюсь сталинистом, но трезво оцениваю заслуги этого человека перед моей Родиной. Так как в 
6 марта 2017, 05:34
Топ-новости: в Тольятти перекрыли М-5, погода в Самаре, фото тонущих машин в Сызрани

Топ-новости: в Тольятти перекрыли М-5, погода в Самаре, фото тонущих машин в Сызрани

С 1 марта в Тольятти начался ремонт на трассе М-5 в районе Жигулевской ГЭС. В мэрии предупредили, что работы ведутся в круглосуточном режиме и введены ограничения по пропуску транзитного транспорта, скоростному режиму и движению по полосам. Подробности – по 
3 марта 2017, 08:41
В блогах: пьяный судебный пристав напал на водителя рейсового автобуса

В блогах: пьяный судебный пристав напал на водителя рейсового автобуса

Необычное видео выложили в группе "Самара life" соцсети "ВКонтакте". В районе Мехзавода якобы пьяный судебный пристав напал на водителя рейсового автобуса Ульяновск - Самара. Мужчине общественный транспорт помешал проехать на работу. По словам очевидцев, он вбежал в салон и 
3 марта 2017, 05:18
В блогах: все чаще люди просят милостыню на улицах Самары

В блогах: все чаще люди просят милостыню на улицах Самары

Блогер pravdolub_s утверждает, что в последнее время на улицах Самары всё чаще можно увидеть людей, просящих милостыню. "В пешеходных переходах, на перекрёстках, около станций метро и банков, в других людных местах сейчас можно встретить плохо одетых, согнувшихся бабушек и 
3 марта 2017, 05:15
В Самаре выделят деньги на благоустройство трех районов

В Самаре выделят деньги на благоустройство трех районов

В Самаре потратят 70 млн рублей на благоустройство 3 районов - Кировского, Красноглинского и Советского. Согласно техзаданию на сайте госзакупок, перечень работ установлен везде одинаковый – сбор и вывоз мусора, обрезка деревьев и кустарника, завоз чернозема на газоны и песка 

1 марта 2017, 05:03
Топ-новости: Приговор по делу о вымогательстве 19 миллионов; «МАЗ» снес ограждение моста и повис над обрывом; фото очереди из 155 человек в самарскую детскую поликлинику

Топ-новости: Приговор по делу о вымогательстве 19 миллионов; «МАЗ» снес ограждение моста и повис над обрывом; фото очереди из 155 человек в самарскую детскую поликлинику

В понедельник, 27 февраля, в суде Самарского района областной столицы огласили приговор по делу о вымогательстве 19 миллионов рублей за оплату работ по обслуживанию нефтепроводов. На скамье подсудимых - бывший управляющий дочерней компании «Роснефти», «Самарского инженерно-технического центра» Александр Нильский и 
28 февраля 2017, 06:07
Появились изображения киносквера с памятником Эльдару Рязанову в Самаре

Появились изображения киносквера с памятником Эльдару Рязанову в Самаре

В Сети появились изображения сквера и памятника Эльдару Рязанову, которые откроют в Самаре. 

Сквер-терраса появится возле дома №120 на улице Фрунзе, где Рязанов провел первые месяцы своей жизни. На стене дома установлена мемориальная доска в виде телевизора. В ноябре 
2 декабря 2016, 01:10
Монумент «Серп и молот» в Торновом возвратили на место, есть фото

Монумент «Серп и молот» в Торновом возвратили на место, есть фото

Резонансная история с самовольным демонтажем памятника «Серп и молот» завершилась неожиданно быстро. Местные фермеры помогли восстановить конструкцию и установить её обратно на постамент. Об этом пишут в группе «Старая Самара» соцсети «ВКонтакте».

Как уже сообщала ТЕРРА, 16 
24 ноября 2016, 10:32
Под Самарой спилили памятник «Серп и молот»

Под Самарой спилили памятник «Серп и молот»

В Самарской области полиция начала проверку по факту вандализма в селе Торновое (Волжский район). По предварительной информации, 16 ноября якобы одна из местных жительниц самовольно демонтировала и увезла домой памятник «Серп и молот», являющийся главной сельской достопримечательностью.

Женщина якобы 
21 ноября 2016, 02:57
В Петербурге собираются установить памятник Даниле Багрову

В Петербурге собираются установить памятник Даниле Багрову

3 ноября в интернете стартовал проект под названием «Брат Данила». Как сообщают отечественные СМИ, поклонники актера Сергея Бодрова-младшего собирают деньги на установку памятника персонажу Даниле Багрову. Его воплотил актер в картине «Брат», давно ставшей культовой.
Памятник собираются сделать из бронзы 

3 ноября 2016, 05:44
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