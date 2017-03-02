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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 1 марта 2017г  
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Материалы по теме:

В Самаре столкнулись автобус и Honda, есть раненые

В Самаре столкнулись автобус и Honda, есть раненые

В среду, 1 марта, в центре Самары произошло ДТП с участием общественного транспорта, есть пострадавшие.
По данным полиции, в 15:25 на перекрестке улиц Куйбышева и Пионерской столкнулись пассажирский автобус «ЛиАЗ»  и иномарка Hondа. Иномаркой управляла 46-летняя автоледи, автобусом – 53-летний 
2 марта 2017, 02:20
Китайскую иномарку разорвало надвое у Сызрани, погибли трое мужчин

Китайскую иномарку разорвало надвое у Сызрани, погибли трое мужчин

Три человека погибли накануне вечером на федеральной трассе М-5 Урал в 40 километрах от Сызрани. «Джилли Эльгранд» разорвало надвое после столкновения с большегрузом «ДАФ». По свидетельствам очевидцев, легковой автомобиль мчался в сторону Новоспасского с явным превышением скорости. В какой-то момент 
2 марта 2017, 10:07
Ночью в центре Самары сгорели две иномарки Lexus

Ночью в центре Самары сгорели две иномарки Lexus

В ночь на 2 марта в Октябрьском районе Самары сгорели два дорогих автомобиля Lexus. Очевидец опубликовал в соцсети фото с места происшествия.

«3:40 утра. Проспект Ленина, 1. Горели две машины. Говорят, что принадлежали одному хозяину», - сообщается в паблике «Новости Самары».

По 

2 марта 2017, 09:31
В Самаре 94% ДТП произошли при неудовлетворительных дорожных условиях

В Самаре 94% ДТП произошли при неудовлетворительных дорожных условиях

Содержание дорог в Самаре в 2017 году стало намного хуже. Об этом во время программы «Первые лица» на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ» сообщил начальник городской Госавтоинспекции Андрей Карпочев.  

По статистике ГИБДД, с начала года 94 процента ДТП в Самаре 

1 марта 2017, 03:45
В Тольятти бродячие собаки охраняют тело бездомной женщины

В Тольятти бродячие собаки охраняют тело бездомной женщины

Во вторник, 28 февраля, в Тольятти под колесами автомобиля погибла женщина. ДТП произошло в районе кладбища на улице Баныкина. Фото с места происшествия появилось в соцсети. Местные жители сообщили, что погибшая не имела определенного места жительства. Ее тело охраняли бродячие 
1 марта 2017, 10:37
В блогах: заброшенный «Восход»

В блогах: заброшенный «Восход»

Блогер chanych_85 побывал на заброшенном стадионе "Восход". "Находится он между Кировским вещевым рынком и Безымянской ТЭЦ. Это один из самых неблагополучных и неблагоустроенных районов Самары. "Восход" построили в 1963 году. В советское время он принадлежал заводу "Моторостроитель" и был 
1 марта 2017, 09:49
Появилось фото «тонущих» машин на дороге в Сызрани

Появилось фото «тонущих» машин на дороге в Сызрани

В Сети появились снимки автомобилей, которые тонут в гигантской луже на проезжей части в Сызрани. Согласно комментариям местных жителей, на фото грунтовая дорога около ФОК «Надежда». С ее помощью местные водители пытаются срезать путь. «В прошлом году там буквально тонули 
28 февраля 2017, 01:50
В Самаре на Мичурина

В Самаре на Мичурина "четырнадцатая" столкнулась с КАМАЗом

Сегодня ночью, 18 февраля, на улице Мичурина, между Челюскинцев и Луначарского, произошло серьезное ДТП. В инцидент попали ВАЗ-2114 и самосвал КамАЗ, сообщают очевидцы в соцсетях.
 
В результате аварии никто не пострадал, однако ВАЗ получил серьезные повреждения. Как утверждают свидетели 
18 февраля 2017, 03:34
В Самаре появились автобусы из Южного города до станций электричек

В Самаре появились автобусы из Южного города до станций электричек

В Самаре появился новый автобусный маршрут – №109к. Автобус следует из микрорайона до железнодорожных станций Красный Кряжок и Соцгород, где можно пересесть на электричку.

«Маршрут: от Южного города через платформу Красный кряжок до Соцгорода. И обратно. По пути следования 
8 февраля 2017, 03:55
Самару включили в «Яндекс.Автобусы»

Самару включили в «Яндекс.Автобусы»

Самару включили в «Яндекс.Автобусы». Крупнейший российский поисковик запустил новый сервис по поиску и покупке билетов на пригородные и междугородние автобусы. С его помощью можно не только выбрать нужный рейс, но и оплатить поездку банковской картой. На данный момент ресурс предлагает 

31 января 2017, 04:34
В Самаре ограничат движение транспорта по Красноглинскому и Волжскому шоссе

В Самаре ограничат движение транспорта по Красноглинскому и Волжскому шоссе

11 февраля с 8:00 до 16 часов в Самаре будет ограничено движение транспорта:

по Красноглинскому шоссе – от Волжского шоссе до улицы Сергея Лазо;

по Волжскому шоссе – от Красноглинского шоссе до лыжной базы «Чайка».

Это связано с проведением соревнования «Лыжня России-2017», сообщили 

31 января 2017, 03:57
В блогах: тольяттинцы добиваются запуска автобусов и троллейбусов

В блогах: тольяттинцы добиваются запуска автобусов и троллейбусов

Тольяттинка Наталья Козловская рассказала в "Фейсбуке", что местные жители добиваются запуска автобусов и троллейбусов, которые свяжут все районы города. Инициативная группа обратилась к властям Автограда с просьбой скорректировать схему движения общественного транспорта так, чтобы была возможность доехать из Комсомольского района 
17 января 2017, 10:04
В Самаре на стройке опрокинулся «КамАЗ»

В Самаре на стройке опрокинулся «КамАЗ»

На улице Георгия Димитрова в Самаре на стройке опрокинулся «КамАЗ», сообщают очевидцы в социальных сетях в понедельник, 9 января. Опубликовано фото с места происшествия. На одном из снимков виден грузовик, лежащий на боку в строительном котловане. Информации о пострадавших нет. 
9 января 2017, 03:55
Под Самарой в ДТП легковушки и «КамАЗа» пострадал ребенок 4 лет

Под Самарой в ДТП легковушки и «КамАЗа» пострадал ребенок 4 лет

В четверг, 24 ноября, в Красноярском районе Самарской области произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. На дороге, ведущей из поселка Угловой в Красный Яр, столкнулись легковой автомобиль «ВАЗ-21093» и грузовик «КамАЗ». Телесные повреждения получил 4-летний мальчик, которых ехал на заднем 

25 ноября 2016, 03:38
Под Самарой КАМАЗ задавил водителя маршрутки, есть фото

Под Самарой КАМАЗ задавил водителя маршрутки, есть фото

Сегодня, 31 октября, под Самарой на 5-м километре Южно-обводной дороги, около ОАО «Коттедж», произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, в припаркованную на обочине маршрутку ГАЗЕЛЬ въехал КАМАЗ.

От столкновения микроавтобус съехал в 
31 октября 2016, 10:38
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