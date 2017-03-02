В социальных сетях обсуждают ДТП на Московском шоссе. «В сторону Крутых Ключей пробка. Авария, два автобуса и «КамАЗ», - сообщил очевидец в четверг, 2 марта, в девять часов утра. Другой пользователь опубликовал фото, и уточнил, что столкновение случилось перед «Ракитой». «После все стоит до спуска с Ташкентской», - пишут самарцы.
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В Самаре столкнулись автобус и Honda, есть раненые
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2 марта 2017, 02:20
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Китайскую иномарку разорвало надвое у Сызрани, погибли трое мужчин
Три человека погибли накануне вечером на федеральной трассе М-5 Урал в 40 километрах от Сызрани. «Джилли Эльгранд» разорвало надвое после столкновения с большегрузом «ДАФ». По свидетельствам очевидцев, легковой автомобиль мчался в сторону Новоспасского с явным превышением скорости. В какой-то момент …
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2 марта 2017, 10:07
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Ночью в центре Самары сгорели две иномарки Lexus
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2 марта 2017, 09:31
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В Самаре 94% ДТП произошли при неудовлетворительных дорожных условиях
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1 марта 2017, 03:45
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В Тольятти бродячие собаки охраняют тело бездомной женщины
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1 марта 2017, 10:37
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В блогах: заброшенный «Восход»
Блогер chanych_85 побывал на заброшенном стадионе "Восход". "Находится он между Кировским вещевым рынком и Безымянской ТЭЦ. Это один из самых неблагополучных и неблагоустроенных районов Самары. "Восход" построили в 1963 году. В советское время он принадлежал заводу "Моторостроитель" и был …
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1 марта 2017, 09:49
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Появилось фото «тонущих» машин на дороге в Сызрани
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28 февраля 2017, 01:50
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В Самаре на Мичурина "четырнадцатая" столкнулась с КАМАЗом
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18 февраля 2017, 03:34
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В Самаре появились автобусы из Южного города до станций электричек
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8 февраля 2017, 03:55
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Самару включили в «Яндекс.Автобусы»
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31 января 2017, 04:34
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В Самаре ограничат движение транспорта по Красноглинскому и Волжскому шоссе
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31 января 2017, 03:57
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В блогах: тольяттинцы добиваются запуска автобусов и троллейбусов
Тольяттинка Наталья Козловская рассказала в "Фейсбуке", что местные жители добиваются запуска автобусов и троллейбусов, которые свяжут все районы города. Инициативная группа обратилась к властям Автограда с просьбой скорректировать схему движения общественного транспорта так, чтобы была возможность доехать из Комсомольского района …
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17 января 2017, 10:04
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В Самаре на стройке опрокинулся «КамАЗ»
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9 января 2017, 03:55
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Под Самарой в ДТП легковушки и «КамАЗа» пострадал ребенок 4 лет
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25 ноября 2016, 03:38
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Под Самарой КАМАЗ задавил водителя маршрутки, есть фото
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31 октября 2016, 10:38