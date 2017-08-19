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В Самаре экскаватор снес ковшом кабину трамвая
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15 августа 2017, 09:47
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В Самарской области ищут гонщика, который насмерть сбил бабушку и скрылся
Самарские полицейские устанавливают автомобилиста, который насмерть сбил 78-летнюю пенсионерку и скрылся с места ДТП. Трагедия произошла ночью 13 августа на территории Борского района. Женщину обнаружили на улице Большая Дорога в селе Богдановка. Пострадавшая умерла до прибытия бригады скорой помощи.
По предварительным …
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14 августа 2017, 04:33
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В Волжском районе столкнулись "десятка" и "Субару": пострадали шесть человек
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13 августа 2017, 03:17
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В Самаре на Советской иномарка протаранила трамвай №25
Сегодня, 12 августа, утром в Самаре на пересечении улиц Советской и Нагорной произошло ДТП. Иномарка врезалась в трамвай 25-го маршрута, тем самым почти полностью остановив движение транспорта на этом участке, пишут в паблике Новости Самары - Самара life
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12 августа 2017, 02:41
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В Самаре разработают маршрут для облегченного трамвая
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин дал поручение предусмотреть возможность запуска легкого трамвая по Фрунзенскому мосту. Представители подрядчика заверили, что такую нагрузку мост выдержит, и пообещали в течение месяца представить проект. Также будет рассмотрен варианта запуска троллейбусов.
По обеим сторонам Фрунзенского моста …
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9 августа 2017, 02:47
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Из Самары в Новокуйбышевск можно будет доехать на трамвае
По строящемуся в Самаре Фрунзенскому мосту, который обещают сдать в эксплуатацию уже в 2019 году, планируют пустить трамваи. Железнодорожные пути свяжут между собой центр региональной столицы, Южный город и Новокуйбышевск.
В целом обновление транспортного комплекса обойдется в 10 миллиардов рублей. Пока …
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25 июля 2017, 06:23
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Самарский трамвай ехал по Демократической и начал разваливаться
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21 июля 2017, 07:23
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В Самаре автоледи протаранила коммунальный КамАЗ
Сегодня, 6 мая, около 4 часов утра на улице Демократической случилось ДТП. Автомобиль Toyota Camry врезался в КамАЗ коммунальной службы, припаркованный на обочине, об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
По словам свидетелей аварии, за рулем иномарки находилась …
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6 мая 2017, 04:31
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Житель Жигулевска решил не платить алименты и сдал КамАЗ на металлолом
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24 апреля 2017, 11:02
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Очевидцы выложил фото ДТП с двумя автобусами и грузовиком «КамАЗ»
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2 марта 2017, 01:58
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В Самаре на Мичурина "четырнадцатая" столкнулась с КАМАЗом
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18 февраля 2017, 03:34