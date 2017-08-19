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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 18 августа 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре экскаватор снес ковшом кабину трамвая

В Самаре экскаватор снес ковшом кабину трамвая

Во вторник, 15 августа, в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. По предварительной информации, экскаватор снес ковшом кабину трамвая. Это произошло в районе перекрестка улиц Ново-Садовой и проспекта Масленникова. Движение транспорта на перекрестке оказалось заблокировано.
15 августа 2017, 09:47
В Самарской области ищут гонщика, который насмерть сбил бабушку и скрылся

В Самарской области ищут гонщика, который насмерть сбил бабушку и скрылся

Самарские полицейские устанавливают автомобилиста, который насмерть сбил 78-летнюю пенсионерку и скрылся с места ДТП. Трагедия произошла ночью 13 августа на территории Борского района. Женщину обнаружили на улице Большая Дорога в селе Богдановка. Пострадавшая умерла до прибытия бригады скорой помощи.

По предварительным 

14 августа 2017, 04:33
В Волжском районе столкнулись

В Волжском районе столкнулись "десятка" и "Субару": пострадали шесть человек

Вчера, 12 августа, в Волжском районе произошло серьезное ДТП.

По предварительной версии сотрудников полиции, 26-летний водитель «ВАЗ 2110», двигаясь по автодороге Самара-Волгоград, на 18 километре столкнулся со стоящей на обочине автомашиной «Субару».

В результате пострадали водитель «ВАЗ 2110» 
13 августа 2017, 03:17
В Самаре на Советской иномарка протаранила трамвай №25

В Самаре на Советской иномарка протаранила трамвай №25

Сегодня, 12 августа, утром в Самаре на пересечении улиц Советской и Нагорной произошло ДТП. Иномарка врезалась в трамвай 25-го маршрута, тем самым почти полностью остановив движение транспорта на этом участке, пишут в паблике Новости Самары - Самара life
  
12 августа 2017, 02:41
В Самаре разработают маршрут для облегченного трамвая

В Самаре разработают маршрут для облегченного трамвая

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин дал поручение предусмотреть возможность запуска легкого трамвая по Фрунзенскому мосту. Представители подрядчика заверили, что такую нагрузку мост выдержит, и пообещали в течение месяца представить проект. Также будет рассмотрен варианта запуска троллейбусов.

По обеим сторонам Фрунзенского моста 

9 августа 2017, 02:47
Из Самары в Новокуйбышевск можно будет доехать на трамвае

Из Самары в Новокуйбышевск можно будет доехать на трамвае

По строящемуся в Самаре Фрунзенскому мосту, который обещают сдать в эксплуатацию уже в 2019 году, планируют пустить трамваи. Железнодорожные пути свяжут между собой центр региональной столицы, Южный город и Новокуйбышевск.

В целом обновление транспортного комплекса обойдется в 10 миллиардов рублей. Пока 

25 июля 2017, 06:23
Самарский трамвай ехал по Демократической и начал разваливаться

Самарский трамвай ехал по Демократической и начал разваливаться

Самарцы сообщают о новом ЧП на трамвайных путях. У вагона, ехавшего по улице Демократической, отвалились «рога». Очевидец опубликовал фото в социальной сети. Судя по снимку, без пантографа остался трамвай, следовавший по маршруту №25.

«На Демократической у трамвая неожиданно отвалились 
21 июля 2017, 07:23
В Самаре автоледи протаранила коммунальный КамАЗ

В Самаре автоледи протаранила коммунальный КамАЗ

Сегодня, 6 мая, около 4 часов утра на улице Демократической случилось ДТП. Автомобиль Toyota Camry врезался в КамАЗ коммунальной службы, припаркованный на обочине, об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
 
По словам свидетелей аварии, за рулем иномарки находилась 
6 мая 2017, 04:31
Житель Жигулевска решил не платить алименты и сдал КамАЗ на металлолом

Житель Жигулевска решил не платить алименты и сдал КамАЗ на металлолом

В Жигулевске возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего местного жителя, сообщившего о преступлении, которого не было, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
Мужчина позвонил в полицию и поведал, что с базы стройматериалов угнали принадлежащий ему автомобиль КамАЗ.
 
Сотрудники 
24 апреля 2017, 11:02
Очевидцы выложил фото ДТП с двумя автобусами и грузовиком «КамАЗ»

Очевидцы выложил фото ДТП с двумя автобусами и грузовиком «КамАЗ»

В социальных сетях обсуждают ДТП на Московском шоссе. «В сторону Крутых Ключей пробка. Авария, два автобуса и «КамАЗ», - сообщил очевидец в четверг, 2 марта, в девять часов утра. Другой пользователь опубликовал фото, и уточнил, что столкновение случилось перед «Ракитой». 

2 марта 2017, 01:58
В Самаре на Мичурина

В Самаре на Мичурина "четырнадцатая" столкнулась с КАМАЗом

Сегодня ночью, 18 февраля, на улице Мичурина, между Челюскинцев и Луначарского, произошло серьезное ДТП. В инцидент попали ВАЗ-2114 и самосвал КамАЗ, сообщают очевидцы в соцсетях.
 
В результате аварии никто не пострадал, однако ВАЗ получил серьезные повреждения. Как утверждают свидетели 
18 февраля 2017, 03:34
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