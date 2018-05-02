В ночь со вторника на среду, с 1 на 2 мая, под Сызранью в ДТП погибли три человека. Авария случилась примерно в 3:30 на 27 км автомагистрали «Сызрань-Саратов» неподалеку от поселка Кубра.
По данным сотрудников полиции, водитель автомашины ВАЗ-111830 не справился с управлением и совершил наезд в стоящий на проезжей части по ходу движения грузовик КамАЗ с прицепом. Большегруз в этот момент находился на дороге с выставленными аварийными знаками и включенной аварийной сигнализацией.
В результате аварии водитель и двое пассажиров «Калины» от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще один пассажир с телесными повреждениями был доставлен в медучреждение, информирует УМВД по Ульяновской области.
Напомним, накануне недалеко от села Никольское Безенчукского района в ДТП с КамАЗом погибли двое взрослых и малолетний ребенок. Еще два человека пострадали и были госпитализированы.
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