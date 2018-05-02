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«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Двое взрослых погибли, ребенок в реанимации: Страшное ДТП на трассе «Сызрань-Волгоград»

Двое взрослых погибли, ребенок в реанимации: Страшное ДТП на трассе «Сызрань-Волгоград»

ДТП со смертельным исходом случилось вчера, 30 апреля, в 2:10 на 198 км федеральной автотрассы «Сызрань-Волгоград» в районе поселка Сенного, что в Вольском районе Саратовской области.

По предварительным версии сотрудников полиции, водитель на автомобиле ВАЗ-21140 не выбрал безопасную скорость, 
1 мая 2018, 06:37
71-летняя пассажирка «Гранты» пострадала в ДТП в Тольятти

71-летняя пассажирка «Гранты» пострадала в ДТП в Тольятти

30 апреля в Тольятти произошла дорожная авария. Около 17:20 33-летний мужчина на вазовской «десятки» выезжал на улицу Карла Маркса со второстепенной дороги. Водитель не предоставил преимущество «Ладе Гранте», которая двигалась наперерез по главной трассе. Произошло столкновение. В результате аварии пострадала 

30 апреля 2018, 09:35
Один человек погиб в столкновении «Нивы» и «Соляриса» в Самарской области

Один человек погиб в столкновении «Нивы» и «Соляриса» в Самарской области

Поздно вечером 29 апреля в Самарской области произошло крупное ДТП.  36-летний водитель на «Шеви Ниве» двигался по дороге  Кинель-Богатое-Борское. На одном из участков он выехал на встречную полосу и там врезался в «Хендэ Солярис».

В результате аварии 38-летний водитель корейской иномарки 

30 апреля 2018, 12:38
Страшное ДТП у Отрадного: КамАЗ раздавил легковушку с людьми

Страшное ДТП у Отрадного: КамАЗ раздавил легковушку с людьми

Трагедия произошла сегодня, 28 апреля, утром на трассе «Самара -Бугуруслан» на въезде в город Отрадный. По предварительным данным, автомобиль Hyundai Solaris выехал на встречку и столкнулся с груженым «КамАЗом». Грузовик буквально раздавил легковушку. У 66-летнего водителя и его 61-летней пассажирки 
28 апреля 2018, 03:10
50-летнего мужчину сбил насмерть грузовой поезд под Похвистнево

50-летнего мужчину сбил насмерть грузовой поезд под Похвистнево

Сегодня, 28 апреля, в 4:20, на 1256 километре пикета № 7 Куйбышевской железной дороги, рядом с пунктом отстоя электропоездов, грузовой поезд насмерть сбил 50-летнего мужчину, передает «Волга Ньюс» со ссылкой на Куйбышевскую транспортную прокуратуру.
По данным ведомства, до трагедии мужчина шел 

28 апреля 2018, 02:48
На Ташкентской «УАЗ» врезался в трамвай: водитель погиб

На Ташкентской «УАЗ» врезался в трамвай: водитель погиб

ДТП произошло сегодня, 28 апреля, около 6 утра на пересечении Московского шоссе и улицы Ташкентской.
 
По информации ГУ МВД по Самарской области, мужчина за рулем УАЗа ехал по Московскому шоссе со стороны улицы Георгия Димитрова в сторону 18 км. 
28 апреля 2018, 02:24
Стало известно о состоянии камазиста, снесшего три киоска в Самаре

Стало известно о состоянии камазиста, снесшего три киоска в Самаре

В Самаре полицейские опубликовали официальную информацию о ДТП с участием водителя машины «КамАЗ», который снес три киоска. Кроме того, стало известно о 
18 апреля 2018, 04:23
Уснувший водитель КамАЗа снес три киоска в Самаре

Уснувший водитель КамАЗа снес три киоска в Самаре

17 апреля крупное ДТП произошло в Промышленном районе Самары. Примерно в 19:30 в районе дома №1 по улице Железной Дивизии водитель грузовика КамАЗ уснул за рулем. Машина потеряла управление, заехала на тротуар и снесла на полном ходу три торговых павильона.
18 апреля 2018, 11:03
Дмитрий Азаров и глава ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин встретились в Самаре

Дмитрий Азаров и глава ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин встретились в Самаре

Самарская область будет развивать сотрудничество с крупнейшим российским производителем тяжелых грузовиков - компанией «КамАЗ». Такая договоренность была достигнута в ходе рабочей встречи главы Самарской области Дмитрия Азарова с генеральным директором ПАО «КамАЗ» Сергеем Когогиным.

Топ-менеджер холдинга из Татарстана рассказал о планах 

14 марта 2018, 05:24
КамАЗ купил долю в ОАТ

КамАЗ купил долю в ОАТ

КамАЗ приобрел 49 процентов в компании «Объединенные автомобильные технологии» - одном из крупнейших поставщиков АвтоВАЗа. Сделка состоялась 20 февраля. Федеральная антимонопольная служба одобрила покупку в декабре прошлого года. Контрольный пакет в ОАТ остался за «Ростехом». По информации СМИ, КамАЗ намерен 

27 февраля 2018, 02:25
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