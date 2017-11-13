|
СМИ рассказали о планах выселить студентов из общежитий перед ЧМ-18
Минобрнауки и оргкомитет «Россия-2018» по подготовке и проведению мирового футбольного первенства в Российской Федерации дали рекомендации университетам ряда городов—участников ЧМ выселить студентов из общежитий до старта международных состязаний, рассказывает «Коммерсантъ».
|
10 ноября 2017, 10:02
|
Рособрнадзор запретил прием новых студентов в Самарскую гуманитарную академию
Рособрнадзор запретил прием новых студентов в Самарскую гуманитарную академию. Ведомство сообщает, что это связано с тем, что вуз не исполнил в установленные сроки вынесенные ему предписания. Кроме того, еще летом академия лишилась аккредитации по двум специальностям - "Юриспруденция" и "Экономика …
|
9 октября 2017, 02:40
|
Очевидцы: в Самаре из здания вуза эвакуировали студентов
|
4 октября 2017, 03:12
|
В выходные в Самаре на площади Славы состоялся парад студенчества
|
18 сентября 2017, 01:08
|
В самарских вузах станет меньше специальностей
В России готовится реформа вузовского образования. Чиновники федерального минобра планируют сократить количество специальностей в университетах в 5 раз. В распоряжение телерадиокомпании "ТЕРРА" попали списки направлений, по которым теперь будут готовить студентов. Эти бумаги уже вызвали бурные споры в педагогическом сообществе.
Вместо …
|
17 мая 2013, 04:30
|
Владимир Гутенев: "Проект минобразования о сокращении количества премий противоречит президентскому курсу на технологическую модернизации"
|
16 мая 2013, 12:39