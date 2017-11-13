В выходные в Самаре на площади Славы состоялся парад студенчества В выходные в Самаре на площади Славы состоялся традиционный, третий по счету парад студенчества. В нем приняли участие 9 тысяч человек, абсолютное большинство - это первокурсники.

В самарские высшие и средне-специальные учебные заведения в этом году поступили 8,5 тысячи первокурсников. …