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«Бункер S» Эфир передачи от 7 ноября 2017г 
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В выходные в Самаре на площади Славы состоялся парад студенчества

В выходные в Самаре на площади Славы состоялся парад студенчества

В выходные в Самаре на площади Славы состоялся традиционный, третий по счету парад студенчества. В нем приняли участие 9 тысяч человек, абсолютное большинство - это первокурсники.
В самарские высшие и средне-специальные учебные заведения в этом году поступили 8,5 тысячи первокурсников. 

18 сентября 2017, 01:08
В самарских вузах станет меньше специальностей

В самарских вузах станет меньше специальностей

В России готовится реформа вузовского образования. Чиновники федерального минобра планируют сократить количество специальностей в университетах в 5 раз. В распоряжение телерадиокомпании "ТЕРРА" попали списки направлений, по которым теперь будут готовить студентов. Эти бумаги уже вызвали бурные споры в педагогическом сообществе.

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17 мая 2013, 04:30
Владимир Гутенев:

Владимир Гутенев: "Проект минобразования о сокращении количества премий противоречит президентскому курсу на технологическую модернизации"

До сих пор количество ежегодных премий правительства как в области науки и техники, так и в области образования регламентировалось постановлениями Правительства РФ, подписанными главой кабинета министров в 2004 году. Согласно одному из них, за достижения в сфере науки и техники 

16 мая 2013, 12:39
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