Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров в продюсерском центре «Strelka Hall» пообщался со студентами и представителями молодежных движений региона. Встреча прошла в формате открытого диалога. У каждого была возможность задать вопрос главе региона напрямую или выступить с каким-либо предложением. Так, Мария Ризванова из Дома молодежных организаций Волжского района поинтересовалась поддержкой работников сферы молодежной политики.
«Было бы очень здорово, если бы нас, например, поставили через запятую после работников сферы культуры, но мы не относимся к ним и это невозможно. Давайте, может быть, внесем работников сферы молодежной политики в различные программы, которые разрабатываются, чтобы они действовали для нас», — предложила девушка.
«Есть программы поддержки молодых семей, строительства и так далее. Давайте вместе с вами будем вырабатывать решения, в том числе управленческие, которые распространялись бы на всех. Давайте об этоv подумаем. И по вашему предложению, я думаю, тоже мы поработаем», — ответил Дмитрий Азаров.
Были и вопросы по нарушению прав муниципальных депутатов чиновниками. Главу региона попросили взять эту ситуацию под контроль.
«На запрос депутата районного совета должны отвечать в течение 5 дней. А мы постоянно сталкиваемся с тем, что все равно отвечают 30 дней, как обычным гражданам. Чиновники и руководители организаций часто этого закона просто не знают", — пожаловался Андрей Седогин, депутат совета депутатов Ленинского района г.о. Самара.
«То, что касается меня, я про пять дней запомнил. Обязательно на это обращу внимание. Я уверен, ситуацию вместе поправим», — пообещал губернатор.
Как отметили собравшиеся, такие встречи полезны прежде всего тем, что губернатор может напрямую узнать проблемы молодежи, а значит, и отреагировать на них.
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