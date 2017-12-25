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Материалы по теме:

Азаров прокомментировал итоги отбора кандидатов на пост главы Самары

Азаров прокомментировал итоги отбора кандидатов на пост главы Самары

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал итоги двухдневного заседания конкурной комиссии по отбору кандидатов на пост главы Самары.

«В этот раз три кандидатуры: это Антон Алимов, Елена Лапушкина, Константин Ряднов. По мнению конкурсной комиссии, они показали наибольшую готовность 
22 декабря 2017, 12:39
На дороги Самарской области в 2018 году дадут более 12 млрд рублей

На дороги Самарской области в 2018 году дадут более 12 млрд рублей

В Самарской области на дороги в 2018 году будет выделено более 12 миллиардов рублей. Такую информацию озвучил глава региона Дмитрий Азаров.

Глава региона рассказал, что определенные сложности были с развязкой улиц Ташкентской и Демократической. Вынос сетей согласовывали энергокомпаниями и 
22 декабря 2017, 10:21
В гордуме прошли собеседования с кандидатами на пост главы Самары

В гордуме прошли собеседования с кандидатами на пост главы Самары

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы Самары в среду, 20 декабря, в 15:44 объявила перерыв в работе. Собеседования с кандидатами продолжатся в гордуме в четверг, 21 декабря, в 10 часов утра. Всего за первый день работы комиссии собеседование 
20 декабря 2017, 05:33
Самарская область и «Ростех» заключили соглашение о сотрудничестве

Самарская область и «Ростех» заключили соглашение о сотрудничестве

Между правительством Самарской области и госкорпорацией «Ростех» заключено соглашение о сотрудничестве - по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции. В Москве подписи под документом поставили глава 63-го региона Дмитрий Азаров и гендиректор «Ростеха», председатель «Союза машиностроителей России» Сергей 

18 декабря 2017, 01:22
В Самарской области стартовала неделя памяти жертв ДТП

В Самарской области стартовала неделя памяти жертв ДТП

Традиционно каждое третье воскресенье ноября во многих странах мира проводится день памяти жертв ДТП. В Самаре, по инициативе ГИБДД, студентам Поволжского госуниверситета телекоммуникаций и информатики показали экспозицию из автомобилей, пострадавших в ДТП, а затем они смогли пройти так называемый краш-курс.

Водители 

20 ноября 2017, 02:17
В 2018 году учебный год для студентов самарских вузов закончится в мае

В 2018 году учебный год для студентов самарских вузов закончится в мае

Так же как и в других городах-организаторах ЧМ-2018. Об этом заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева на встрече со студентами МИСиС.
 
По ее словам, во время проведения мундиаля все права студентов будут соблюдены, поскольку все изменения в учебных планах являются 
17 ноября 2017, 08:22
Самарская акция «Пожиратели незаконной рекламы» вошла в тройку лидеров лучших молодежных проектов на федеральном конкурсе

Самарская акция «Пожиратели незаконной рекламы» вошла в тройку лидеров лучших молодежных проектов на федеральном конкурсе

Самарский проект под названием «Пожиратели незаконной рекламы» в ноябре этого года в Москве вошел в тройку лучших молодежных проектов. Всего на конкурс, который провела Общественная палата России, заявки представили 97 регионов. Акция продолжается, в этом году в ней приняли участие 

15 ноября 2017, 08:49
В Минобразования рассказали правду о «выселении студентов»

В Минобразования рассказали правду о «выселении студентов»

Министерство образования России опровергло информацию о принудительном выселении из общежитий студентов вузов на время ЧМ-2018. Накануне в некоторых федеральных СМИ появились сообщения, что ведомство якобы рекомендовало ректорам выселять студентов Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Саранска и Самары. Учащиеся, в свою очередь, жаловались, 
13 ноября 2017, 09:01
СМИ рассказали о планах выселить студентов из общежитий перед ЧМ-18

СМИ рассказали о планах выселить студентов из общежитий перед ЧМ-18

Минобрнауки и оргкомитет «Россия-2018» по подготовке и проведению мирового футбольного первенства в Российской Федерации дали рекомендации университетам ряда городов—участников ЧМ выселить студентов из общежитий до старта международных состязаний, рассказывает «Коммерсантъ».
Как отмечается, в ряде крупнейших вузов ознакомились с предписанием убрать 

10 ноября 2017, 10:02
Фестиваль спорта, молодежной культуры и музыки собрал тысячи самарцев

Фестиваль спорта, молодежной культуры и музыки собрал тысячи самарцев

Фестиваль спорта, молодежной культуры и музыки в это воскресенье, несмотря на проливной дождь собрал в столице 63-го региона тысячи самарцев. Одной из главных площадок стала сцена радио DFM, где диджеи дали свой мастер-класс.
Несмотря на проливной дождь и свинцовые тучи, 

22 мая 2017, 01:00
Рассекречены рублевые цены всех модификаций OnePlus 5

Рассекречены рублевые цены всех модификаций OnePlus 5

В следующем месяце корпорация OnePlus официально представит новый флагманский смартфон, который будет продаваться в Соединенных Штатах, Европе, РФ, КНР и ряде других стран. Инсайдеры информируют, что модель OnePlus 5 будет доступна в трех модификациях. Стоимость в США базовой модели с 

22 мая 2017, 10:26
Названы самые популярные у современной молодежи автомобили

Названы самые популярные у современной молодежи автомобили

Молодые люди отдают предпочтение моделям Mercedes и Porsche. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Harris Poll среди автолюбителей, рожденных в 1981 году и позже.
Также в списке приоритетов находятся BMW, Genesis и Lexus. При этом аналитики оговариваются, что для 

22 мая 2017, 10:21
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