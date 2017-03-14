Скандальная история с 18-этажной высоткой на пересечении Московского шоссе и улицы Потапова.
Молодая мама Яна Зотина посвящает большую часть декретного отпуска борьбе за собственное жилье. Выбирала, ориентируясь на близлежащие 3 парка - Гагарина, Загородный и Ботанический сад. Сделку по покупке 1-комнатной квартиры в 18-этажном доме на пересечении Московского шоссе и улицы Потапова оформила ровно год назад. Заплатила 2 миллиона рублей. Сдача дома была назначена на май 2016-го, но отодвигалась неоднократно. Волнения среди жильцов начались в ноябре прошлого года - дом был официально сдан в эксплуатацию, однако, ни воды, ни электроэнергии там так и не появилось.
Яна Зотина, собственница квартиры в доме №78В по ул.Потапова г.о.Самара:
«Вообще 1 ноября застройщику ГИСН дало заключение, что дом соответствует всем нормам, соответственно подписали все документы - дом был на сдаче. Как и многие молодые семьи, мы приобрели квартиру в ипотеку, выполняем свои обязательства перед банком. Если мы не будем этого делать, то сами понимаете, что произойдет. Мы снимаем квартиру, потому что нам где-то нужно жить и, соответственно, делаем ремонт. Мы не одни такие, многие семьи в нашем доме - именно так и происходит, никого это не волнует. Когда будет свет, нам тоже не говорят».
От соседнего торгового центра идет временный кабель на 18 этаж дома, дальше жители тянут собственные удлинители. Еще есть горячая вода, но, по факту, идет она из системы отопления. Если ремонт в квартирах еще как-то можно делать, то жить в них - нельзя. По словам жильцов, учредитель компании-застройщика ФОРРа - Михаил Калмыков, к слову, в свое время возглавлявший банк "Солидарность", находится за границей и на контакт не идет. Подрядчиком выступала компания «Простор», их представитель в разговоре с нашей съемочной группой был лаконичен.
Сергей Федькин, представитель застройщика дома №78 по ул.Потапова, г.о. Самара:
«Я раньше был в этой компании, в настоящий момент, к сожалению, я не в этой компании. Эти проблемы все решает управляющая компания. Дом передан управляющей компании - если вы хотите это в камеру».
За объяснениями мы обратились в действующую управляющую компанию, там пообещали - холодную воду планируют дать на этой неделе.
Александр Сидоров, инженер управляющей компании "Алком-Гарант":
«Проблема вся в том, что застройщик не передал необходимую документацию, такую, как, допустим, отсутствие света. Мы не можем подключить, так как нет разрешительной документации для заключения договоров с электросетями, это не от нас зависит, какие-то проблемы у застройщика. Застройщику направлено письмо с претензиями, которые выявлены в ходе проверки дома. Юристы ведут дело с ними, общаются. Но пока все на месте так и стоит».
По информации "Терры", источником проблем могло послужить и то, что здание изначально задумывалось как гостиница, но позже его превратили в жилой дом. Отсюда и неразбериха с документами. Тем временем собственники квартир опасаются, что компания «Простор» может объявить себя банкротом, и тогда передавать документацию будет просто некому. Жители высотки намерены отстаивать свои права всеми доступными способами, пока обратились с жалобой в прокуратуру. «Терра» будет следить за развитием ситуации.