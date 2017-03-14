В Самаре жители дома на Некрасовской три года живут без отопления рассказала блогер Жанна Скокова. В Самаре жители дома на Некрасовской три года живут без отопления. Речь о строении по адресу Некрасовская, 25 – бывшем доме работников фабрики «Красная звезда». В советское время в нём находилось общежитие … О вопиющем случаеблогер Жанна Скокова. В Самаре жители дома на Некрасовской три года живут без отопления. Речь о строении по адресу Некрасовская, 25 – бывшем доме работников фабрики «Красная звезда». В советское время в нём находилось общежитие