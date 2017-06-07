В России возрождается практика выдачи ипотечных займов без первоначального взноса
Правда, пока только в Москве. В Самарской области такие случаи еще не фиксировались, но сама сумма платежа за последний год уже снизилась с 20 до 5 % от общей стоимости жилья. Возврат к выдаче ипотечных кредитов без первоначального взноса с одной стороны, по мнению экспертов, повысит количество выдаваемых займов, с другой - снизит платежную дисциплину населения. И это, пожалуй, единственный минус для кредитных учреждений.
Карина Логачева, директор самарского филиала банка "Дельта-Кредит"
«Если говорить о средневзвешенной ставке по ипотеке то она наверное достигла одного из самых низких уровней 0:38 Я говорю именно о реальной ставке, той, которую предлагают наши банки, в среднем она 11.45. Если говорить за все время существования ипотечного - самая низкая ставка 11.4 это было в 11 году».
Сейчас многие пытаются перекредитоваться под более низкую ставку. В этом случае при среднем размере кредита в Самарской области в1 миллион 200 тысяч рублей, ежемесячный платеж может уменьшиться на 4-5 тысяч рублей. Это выгодно для застройщиков.
Лариса Сычук, руководитель отдела продаж ДК "Древо"
«Независимо от того, использует ли заемщик кредитные средства - застройщик получает деньги сразу, в полном объеме. Из года в год популярность этой услуги растет и мы видим, что с ипотекой у нас приходит клиентов где-то процентов 60. Если сравнивать с предыдущим периодом - то в 17 году небольшое увеличение оно присутствует».
Переманивая заемщиков, лидеры ипотечного сегмента могут нарастить портфель на 5-7% в год. Это, пожалуй, один из последних драйверов строительного рынка.
Наталья Медведева, руководитель компании "Стройиндустрия"
«На строительном рынке застройщикам очень сложно, в том плане, что вторичное жилье не продается - людям неоткуда взять денег. У нас очень многие жильцы, кто купил квартиру в ипотеку ,оформляет ипотеку именно по тому принципу, что вторичное жилье не продается их старое жилье не продается - вторичный рынок стоит очень сильно».
По прогнозам аналитиков - проценты по ипотеке могут опуститься ниже психологического порога в 10%. Это произойдет при понижении ключевой ставки центробанком, которая сейчас составляет 9,25 сотых процента годовых.