В эти минуты в Кировском райсуде решается вопрос об аресте подозреваемого в убийстве экс-полицейского в кафе «Старый замок» В эти минуты в Кировском районном суде решается вопрос об аресте подозреваемого в причастности к резонансному преступлению, совершенному в ночь на 8 января в кафе «Старый замок». Задержанный – 36-летний Владимир Оганесян.

Напомним, в ходе массовой драки в кафе получил …