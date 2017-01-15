Сегодня, 15 января, ночью в полицию Самары поступило сообщение, что в подъезде одного из домов по улице Димитрова обнаружили тело мужчины с внешними признаками насильственной смерти, передает ГУ МВД по Самарской области.
По указанному адресу выехала оперативно-следственная группа. Полицейские осмотрели место происшествия, изучили и изъяли необходимые вещественные доказательства, опросили жильцов дома. Оперативники установили личность погибшего. Им оказался 31-летний нигде не работающий местный житель, ранее судимый.
Вскоре выяснилось, что погибший распивал алкоголь в компании своего 31-летнего знакомого. Между собутыльниками произошла ссора, в ходе которой предполагаемый злоумышленник избил своего приятеля. Проведенная судмедэкспертиза установила, что потерпевший скончался от травмы внутренних органов.
Подозреваемого задержали. По данным работников МВД, он уже привлекался к ответственности за разбой. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Расследование продолжается.
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