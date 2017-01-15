11
08
51
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 13 января 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
1 + 6 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Самаре арестован подозреваемый в убийстве экс-полицейского

В Самаре арестован подозреваемый в убийстве экс-полицейского

Кировский районный суд Самары 13 января вынес решение об аресте подозреваемого в совершении резонансного убийства в кафе "Старый замок". Под стражу минимум на два месяца заключен 36-летний уроженец Грузии Владимир Оганесян, имеющий российское гражданство. Напомним, в ночь на 8 января 

13 января 2017, 11:26
В эти минуты в Кировском райсуде решается вопрос об аресте подозреваемого в убийстве экс-полицейского в кафе «Старый замок»

В эти минуты в Кировском райсуде решается вопрос об аресте подозреваемого в убийстве экс-полицейского в кафе «Старый замок»

В эти минуты в Кировском районном суде решается вопрос об аресте подозреваемого в причастности к резонансному преступлению, совершенному в ночь на 8 января в кафе «Старый замок». Задержанный – 36-летний Владимир Оганесян.
Напомним, в ходе массовой драки в кафе получил 

13 января 2017, 03:34
Убийство экс-полицейского сняли на видео в самарском кафе

Убийство экс-полицейского сняли на видео в самарском кафе

В Самаре задержан 36-летний мужчина, причастный к убийству бывшего полицейского Рустама Иваева. Экс-силовик получил смертельные ножевые ранения в шею и живот в ходе массовой драки в кафе «Старый замок». Инцидент произошёл в ночь на 8 января. По предварительным данным, Иваев, 

12 января 2017, 05:32
В церковном приходе в селе Борское убит пенсионер

В церковном приходе в селе Борское убит пенсионер

В реабилитационном центре на территории православного прихода в селе Борское убит сторож. Его тело 9 января нашел один из сотрудников учреждения. По предварительной версии, 61-летнего мужчину убил ножом другой сторож. Конфликт якобы возник днем на почве распития спиртных напитков.
Оба 

10 января 2017, 02:56
В Шигонском районе зарезали мужчину и закопали в снегу возле сарая

В Шигонском районе зарезали мужчину и закопали в снегу возле сарая

Тело жертвы обнаружили сотрудники полиции Сызрани после того, как к ним обратился с заявлением о пропаже 28-летний родственник убитого.
11 декабря мужчина рассказал стражам порядка, что его родственник из деревни Березовка уже несколько дней не отвечает на звонки. Установив круг 

17 декабря 2016, 10:03
Кровавая бойня на Жалнина: один ранен, другой убит

Кровавая бойня на Жалнина: один ранен, другой убит

Вчера, 18 ноября, вечером в полицию Самары поступило сообщение, что в квартире одного из домов по улице Жалнина находится раненный человек. По указанному адресу выехала оперативно-следственная группа, передает ГУ МВД Самарской области.
 
 
Оперативники на месте обнаружили страшную картину 

19 ноября 2016, 05:08
Тольяттинца задушили занавесками в Пензе

Тольяттинца задушили занавесками в Пензе

В Пензе вынесен приговор местному 39-летнему жителю. Как сообщает Пензенский областной следственный комитет, судьи признали его виновным в совершении убийства и приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.
 
Как установили следователи, в 

15 октября 2016, 05:50
В Сызрани задержан мужчина, насмерть забивший женщину табуретом

В Сызрани задержан мужчина, насмерть забивший женщину табуретом

В Сызрани 26-летнего мужчину подозревают в убийстве 53-летней женщины, чье тело было обнаружено утром 1 января в квартире одного из домов по улице Северной в Октябрьске, об этом сообщает портал КТВ. Как установили сотрудники полиции, задержанный сейчас нигде не 
12 января 2016, 11:40
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна