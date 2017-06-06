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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 30 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре на Кирова лоб в лоб столкнулись Mazda и ВАЗ-2114: пострадали трое

В Самаре на Кирова лоб в лоб столкнулись Mazda и ВАЗ-2114: пострадали трое

Сегодня, 5 июня, на пересечении проспекта Кирова и улицы Мирной случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием Mazda и ВАЗ-2114. На месте аварии работали спасатели, представители Госавтоинспекции и пожарные.
Транспортные средства врезались лоб в лоб на перекрестке. Больше пострадала вазовская модель, 

5 июня 2017, 08:03
Под Самарой в ДТП с автобусом ранены 8 человек

Под Самарой в ДТП с автобусом ранены 8 человек

В понедельник, 5 июня, в Самарской области произошло крупное ДТП с участием пассажирского автобуса. По данным полиции, авария случилась на территории Кинель-Черкасского района. На 98 километре трассы Самара – Бугуруслан столкнулись иномарка Hyundai и автобус «Богдан». 

По предварительным данным, ДТП произошло 

5 июня 2017, 05:06
Под Тольятти BMW «догнал» КамАЗ: погибли двое

Под Тольятти BMW «догнал» КамАЗ: погибли двое

Сегодня ночью, 4 июня, примерно в 2:20 на 976 километре трассы М-5 «Урал» при выезде из Тольятти произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
 
По предварительной версии сотрудников полиции, 37-летний водитель на автомобиле BMW, не 
4 июня 2017, 05:47
Под Сызранью лоб в лоб столкнулись «Приора» и ВАЗ-2112: пострадали 4 человека

Под Сызранью лоб в лоб столкнулись «Приора» и ВАЗ-2112: пострадали 4 человека

Сегодня, 3 июня, утром под Сызранью на автотрассе «М-5 Урал» произошло серьезное ДТП.

Как пишет «Маленькая Сызрань», около 6:30 на 891-м километре, в районе поворота на Кошелёвку, лоб в лоб столкнулись «Приора» с волгоградскими номерами и местный ВАЗ-2112. 
3 июня 2017, 03:03
В Самаре на Демократической сгорел автомобиль

В Самаре на Демократической сгорел автомобиль

Вчера, 17 марта, поздно вечером в Самара на улице Демократической случился пожар.

По неустановленным причинам загорелся автомобиль. На тушение пожара выезжало пожарное подразделение в составе 7 человек личного состава на 2 единицах спецтехники, сообщает МЧС по Самарской области.

Пожарные устанавливают причину пожара и 

18 марта 2017, 02:50
В Самаре схема движения транспорта по Демократической изменится с 23 ноября

В Самаре схема движения транспорта по Демократической изменится с 23 ноября

Правительство Самарской области предупредило о том, что с 23 ноября в Самаре изменится схема движения транспорта по улице Демократической. Это связано с реконструкцией улицы Ташкентской, указано в сообщении. Подготовлена новая схема.

Движение транспорта будет скорректировано на пересечении улиц Ташкентской 
21 ноября 2016, 03:26
12 ноября улицу Демократическую в Самаре тоже перекроют

12 ноября улицу Демократическую в Самаре тоже перекроют

В ночь на субботу, 12 ноября, улица Демократическая тоже будет перекрыта с полуночи до 5 часов утра, сообщается в пресс-релизе областного правительства.

В течение четырех ночей с 9 ноября движение по улице Демократической в районе кольцевой развязки с Ташкентской будет ограничено. 

9 ноября 2016, 10:47
В Самаре улицу Демократическую перекроют в ночь на 9 ноября

В Самаре улицу Демократическую перекроют в ночь на 9 ноября

В ночь на 9 ноября в Самаре ограничат движение по улице Демократической. Как сообщили в ГИБДД, это необходимо для проведения работ по переносу коммуникаций - перетягиванию проводов, передает samru.ru.

Движение будут перекрывать в обе стороны в ночное время 
8 ноября 2016, 10:58
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