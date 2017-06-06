Вечером в понедельник, 5 июня, на улице Демократической в течение часа произошло два ДТП с участием девяти автомобилей. По данным МЧС, сообщение о первой аварии поступило в 17:16. Столкнулись пять машин. Менее часа спустя еще одно ДТП с участием четырех транспортных средств случилось на другом участке дороги. В Самаре на Демократической столкнулись 9 машин По предварительной информации, есть пострадавший, но его жизнь и здоровье вне опасности.
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В Самаре на Кирова лоб в лоб столкнулись Mazda и ВАЗ-2114: пострадали трое
Сегодня, 5 июня, на пересечении проспекта Кирова и улицы Мирной случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием Mazda и ВАЗ-2114. На месте аварии работали спасатели, представители Госавтоинспекции и пожарные.
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5 июня 2017, 08:03
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Под Самарой в ДТП с автобусом ранены 8 человек
В понедельник, 5 июня, в Самарской области произошло крупное ДТП с участием пассажирского автобуса. По данным полиции, авария случилась на территории Кинель-Черкасского района. На 98 километре трассы Самара – Бугуруслан столкнулись иномарка Hyundai и автобус «Богдан».
По предварительным данным, ДТП произошло …
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5 июня 2017, 05:06
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Под Тольятти BMW «догнал» КамАЗ: погибли двое
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4 июня 2017, 05:47
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Под Сызранью лоб в лоб столкнулись «Приора» и ВАЗ-2112: пострадали 4 человека
Сегодня, 3 июня, утром под Сызранью на автотрассе «М-5 Урал» произошло серьезное ДТП.
Как пишет «Маленькая Сызрань», около 6:30 на 891-м километре, в районе поворота на Кошелёвку, лоб в лоб столкнулись «Приора» с волгоградскими номерами и местный ВАЗ-2112. …
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3 июня 2017, 03:03
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В Самаре на Демократической сгорел автомобиль
Вчера, 17 марта, поздно вечером в Самара на улице Демократической случился пожар.
По неустановленным причинам загорелся автомобиль. На тушение пожара выезжало пожарное подразделение в составе 7 человек личного состава на 2 единицах спецтехники, сообщает МЧС по Самарской области.
Пожарные устанавливают причину пожара и …
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18 марта 2017, 02:50
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В Самаре схема движения транспорта по Демократической изменится с 23 ноября
Правительство Самарской области предупредило о том, что с 23 ноября в Самаре изменится схема движения транспорта по улице Демократической. Это связано с реконструкцией улицы Ташкентской, указано в сообщении. Подготовлена новая схема.
Движение транспорта будет скорректировано на пересечении улиц Ташкентской …
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21 ноября 2016, 03:26
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12 ноября улицу Демократическую в Самаре тоже перекроют
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9 ноября 2016, 10:47
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В Самаре улицу Демократическую перекроют в ночь на 9 ноября
В ночь на 9 ноября в Самаре ограничат движение по улице Демократической. Как сообщили в ГИБДД, это необходимо для проведения работ по переносу коммуникаций - перетягиванию проводов, передает samru.ru.
Движение будут перекрывать в обе стороны в ночное время …
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8 ноября 2016, 10:58