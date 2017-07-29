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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цельнометаллическая эпидемия: Рекорд «Нивы» из Тольятти побила ульяновская «маршрутка»

Очередной курьезный случай с ошибками камер фиксации нарушений Правил дорожного движения произошел в Ульяновске. Здесь камера «оштрафовала» водителя «ГАЗели» за скорость… 233 км/ч!. Пишет "За рулем".

Камеры фиксации нарушений ПДД все чаще дают сбои, приписывая фантастические скорости автомобилям, 
29 июля 2017, 02:28
Век живи, век учись: В Сызрани инспекторы ГИБДД сымитировали дорожную аварию

Век живи, век учись: В Сызрани инспекторы ГИБДД сымитировали дорожную аварию

Сегодня в паблике «ОГИБДД Сызранское» соцсети «ВКонтакте» опубликовали видеоролик, на котором один из сотрудников полиции в гражданской одежде показывал, как нужно действовать водителям во время мелкой автоаварии, а другой комментировал происходящее.
 
Цель видеоролика - научить водителей оформлять мелкие 
27 июля 2017, 10:39
Из иномарок – в больницу: с места ДТП под Самарой врачи забрали 5 человек

Из иномарок – в больницу: с места ДТП под Самарой врачи забрали 5 человек

В криминальные сводки все чаще попадают сообщения про инциденты с участием несовершеннолетних детей. Сотрудники устанавливают обстоятельства ДТП на трассе М-5 «Урал». Две иномарки столкнулись на 1095-м километре утром в четверг, 27 июля. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota не справился 

27 июля 2017, 03:36
Двухлетний малыш стал невольным участником массового ДТП под Самарой

Двухлетний малыш стал невольным участником массового ДТП под Самарой

В понедельник, 24 июля, под Самарой произошло массовое ДТП. С места аварии в карете скорой помощи увезли двухлетнего малыша. Мальчик находился в детском кресле на заднем сиденье автомобиля «Лада Ларгус».

Авария произошла около двух часов дня на третьем километре дороги Кинель 

25 июля 2017, 05:08
Самарец убил топором знакомого и бросил труп у мусорных контейнеров

Самарец убил топором знакомого и бросил труп у мусорных контейнеров

В полиции Самары сообщили подробности о задержании подозреваемого в убийстве мужчины, тело которого нашли возле мусорных контейнеров на улице Георгия Димитрова. Это случилось неподалеку от ТЦ «Орбита».

Сегодня, 3 марта, около четырех часов утра в полицию позвонили жители 
3 марта 2016, 04:15
В Самаре рейсовый автобус насмерть сбил пешехода, есть фото

В Самаре рейсовый автобус насмерть сбил пешехода, есть фото

Сегодня, 8 января, днем на улице Димитрова в Самаре произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель на рейсовом муниципальном автобусе 70-го маршрута двигался по улице Георгия Димитрова в сторону Московского шоссе. Неподалёку от торгового центра "Орбита" под колеса автотранспорта попал пешеход.

Как
8 января 2016, 10:27
19-летний тольяттинец, скрываясь от правосудия в Самаре, хотел выброситься из окна

19-летний тольяттинец, скрываясь от правосудия в Самаре, хотел выброситься из окна

В четверг, 21 ноября, полицейские получили сообщение о чрезвычайном происшествии на улице Георгия Димитрова в Самаре. Прибывшие по вызову полицейские увидели молодого человека, сидящего в оконном проеме на 6-м этаже.

Правоохранители убедили парня слезть с подоконника и доставили его в дежурную 

22 ноября 2013, 10:14
Новости самарских блогов 24.12.2012

Новости самарских блогов 24.12.2012

Блоггер mini_grafoman поведал, что в Самаре в доме №72 по улице Георгия Димитрова замерзают люди. Там с 18 декабря вообще отсутствует отопление, пишет автор. Правда, не во всем доме, а в 4-м подъезде в пяти квартирах по стояку. Жильцы обращались 

25 декабря 2012, 10:58
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