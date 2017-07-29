В понедельник, 24 июля, под Самарой произошло массовое ДТП. С места аварии в карете скорой помощи увезли двухлетнего малыша. Мальчик находился в детском кресле на заднем сиденье автомобиля «Лада Ларгус».

Авария произошла около двух часов дня на третьем километре дороги Кинель …