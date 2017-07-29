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Цельнометаллическая эпидемия: Рекорд «Нивы» из Тольятти побила ульяновская «маршрутка»
Очередной курьезный случай с ошибками камер фиксации нарушений Правил дорожного движения произошел в Ульяновске. Здесь камера «оштрафовала» водителя «ГАЗели» за скорость… 233 км/ч!. Пишет "За рулем".
Камеры фиксации нарушений ПДД все чаще дают сбои, приписывая фантастические скорости автомобилям, …
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29 июля 2017, 02:28
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Век живи, век учись: В Сызрани инспекторы ГИБДД сымитировали дорожную аварию
Сегодня в паблике «ОГИБДД Сызранское» соцсети «ВКонтакте» опубликовали видеоролик, на котором один из сотрудников полиции в гражданской одежде показывал, как нужно действовать водителям во время мелкой автоаварии, а другой комментировал происходящее.
Цель видеоролика - научить водителей оформлять мелкие …
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27 июля 2017, 10:39
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Из иномарок – в больницу: с места ДТП под Самарой врачи забрали 5 человек
В криминальные сводки все чаще попадают сообщения про инциденты с участием несовершеннолетних детей. Сотрудники устанавливают обстоятельства ДТП на трассе М-5 «Урал». Две иномарки столкнулись на 1095-м километре утром в четверг, 27 июля. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota не справился …
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27 июля 2017, 03:36
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Двухлетний малыш стал невольным участником массового ДТП под Самарой
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25 июля 2017, 05:08
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Самарец убил топором знакомого и бросил труп у мусорных контейнеров
В полиции Самары сообщили подробности о задержании подозреваемого в убийстве мужчины, тело которого нашли возле мусорных контейнеров на улице Георгия Димитрова. Это случилось неподалеку от ТЦ «Орбита».
Сегодня, 3 марта, около четырех часов утра в полицию позвонили жители …
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3 марта 2016, 04:15
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В Самаре рейсовый автобус насмерть сбил пешехода, есть фото
Сегодня, 8 января, днем на улице Димитрова в Самаре произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель на рейсовом муниципальном автобусе 70-го маршрута двигался по улице Георгия Димитрова в сторону Московского шоссе. Неподалёку от торгового центра "Орбита" под колеса автотранспорта попал пешеход.
Как
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8 января 2016, 10:27
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19-летний тольяттинец, скрываясь от правосудия в Самаре, хотел выброситься из окна
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22 ноября 2013, 10:14
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Новости самарских блогов 24.12.2012
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25 декабря 2012, 10:58