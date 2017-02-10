В соцсетях обсуждают видео с «голой девушкой и полицейскими»



В ночь на 5 февраля сотрудники ППС задержали девушку, которая разгуливала по улице обнаженной,

… В Интернете пользователи обсуждают случай, как «полицейские ловили голую девушку» в Самаре. Один из очевидцев опубликовал в социальной сети видео.В ночь на 5 февраля сотрудники ППС задержали девушку, которая разгуливала по улице обнаженной, сообщил портал 63.ru.