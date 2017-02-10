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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

Девушка потеряла пол-лица при взрыве на заводе в Сызрани

Девушка потеряла пол-лица при взрыве на заводе в Сызрани

Сызранские порталы сообщили о происшествии на одном из городских предприятий. В результате взрыва, произошедшего около двух недель назад, серьезно пострадала одна из сотрудниц. Девушка лишилась половины лица, сообщает издание «Мой город» со ссылкой на анонимный источник.

Сейчас жизнь пострадавшей вне опасности. 

10 февраля 2017, 12:57
Самарчанку отправят в колонию на 8 лет за создание финансовой пирамиды

Самарчанку отправят в колонию на 8 лет за создание финансовой пирамиды

Ленинский районный суд Самары огласил приговор директору компаний "Гелиос" и "Арго" Юлии Жильцовой. Женщину признали виновной в мошенничестве. Согласно материалам уголовного дела, она брала займы у населения под 78% годовых. Однако обещанных денег 125 вкладчиков так и не получили. Общий 

9 февраля 2017, 03:12

"Телефонный террорист", который грозился подорвать ТЦ "Космопорт", отправится в колонию

Сегодня Советский районный суд Самары вынес решение по делу Хурсанда Амунбекова. По версии следствия, в декабре 2015-ого нелегальный мигрант позвонил на номер 112 и сообщил, что через час "Космопорт" взлетит на воздух. Добавил: это подарок к Новому году от запрещенной 

7 февраля 2017, 03:19
По решению самарского суда в России заблокировали порносайт Brazzers

По решению самарского суда в России заблокировали порносайт Brazzers

По решению суда Большеглушицкого района Самарской области на территории России заблокировали канадский порносайт Brazzers. Решение было вынесено еще в конце 2016 года. В понедельник, 6 февраля 2017-го, интернет-ресурс появился в списке запрещенных сайтов на портале Роскомсвободы, передает tjournal.ru.
7 февраля 2017, 02:02
Экс-акционеру банка «Приоритет» Наталье Кутуковой предъявили иск

Экс-акционеру банка «Приоритет» Наталье Кутуковой предъявили иск

В Самаре хотят обанкротить экс-акционера банка "Приоритет" Наталью Кутукову, супругу бывшего бенефицира кредитной организации Виктора Развеева. С соответствующим заявлением в областной арбитражный суд обратился известный самарский банкир и девелопер Анатолий Попов. Сумма иска не указывается.

Напомним, в конце прошлого года экс-руководитель 

7 февраля 2017, 09:44
В соцсетях обсуждают видео с «голой девушкой и полицейскими»

В соцсетях обсуждают видео с «голой девушкой и полицейскими»

В Интернете пользователи обсуждают случай, как «полицейские ловили голую девушку» в Самаре. Один из очевидцев опубликовал в социальной сети видео.

В ночь на 5 февраля сотрудники ППС задержали девушку, которая разгуливала по улице обнаженной, сообщил портал 63.ru.
6 февраля 2017, 11:43
Обвиняемого в изнасиловании самарской школьницы предлагают отправить за решетку на 12 лет

Обвиняемого в изнасиловании самарской школьницы предлагают отправить за решетку на 12 лет

Сегодня в прениях сторона обвинения запросила для Евгения Самсоника 12 лет в колонии строгого режима. Мужчину обвиняют в изнасиловании самарской школьницы в помещении бывшего морга.
По версии следствия, в октябре прошлого года днем на улице Запорожской он ударил 17-летнюю девушку 

3 февраля 2017, 03:36
В самарской колонии нашли насильника 20-летней девушки

В самарской колонии нашли насильника 20-летней девушки

Полицейские раскрыли уголовное дело об изнасиловании, совершенном в Самаре шесть лет назад. 20-летняя девушка стала жертвой насильника в сентябре 2011 года. На нее напали, когда она возвращалась домой. Преступник ударил потерпевшую по голове и затащил в гаражный массив. Девушка пришла 

3 февраля 2017, 12:15
В Кинеле девушка забыла про ручник и въехала в АЗС

В Кинеле девушка забыла про ручник и въехала в АЗС

В группе «Самара онлайн» соцсети «ВКонтакте» рассказали про ДТП, которое случилось сегодня в Кинеле. Молодая девушка пошла расплачиваться за бензин на заправке «Роснефти» и, к сожалению, забыла о существовании ручного тормоза. Результат - новехонький кроссовер впечатался в стенку АЗС. 
2 февраля 2017, 05:21
Жителя Кинеля будут судить за изнасилование падчерицы

Жителя Кинеля будут судить за изнасилование падчерицы

Следственный комитет региона завершил расследование уголовного дела. На скамье подсудимых окажется 40-летний горожанин. Согласно материалам дела, мужчина на протяжении трех лет домогался своей падчерицы. Несколько раз насиловал ее у себя дома в поселке Алексеевка, когда девушке еще не исполнилось 14-ти 

17 января 2017, 05:53
В Самаре многодетного отца судят за изнасилование несовершеннолетней

В Самаре многодетного отца судят за изнасилование несовершеннолетней

В пятницу, 13 января, в Советском районном суде Самары начинается процесс над многодетным отцом Евгением Самсоником, которого обвиняют в изнасиловании школьницы в морге. По версии следствия, в октябре прошлого года днем на улице Запорожской он ударил 17-летнюю девушку 
13 января 2017, 01:03
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