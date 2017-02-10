Советский районный суд Самары вынес приговор 34-летнему мужчине, признанному виновным в изнасиловании несовершеннолетней. Согласно материалам уголовного дела, 9 октября 2016 года мужчина ударил 17-летнюю девушку бутылкой по голове, завел в помещение бывшего морга и изнасиловал.
В ходе расследования силовики проверили тысячу человек. 18 октября по подозрению в совершении преступления был задержан житель Кинеля, который ездил в Самару на заработки. Он является многодетным отцом.
Суд приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима и должен заплатить потерпевшей компенсацию материального и морального вреда – более 200 тысяч рублей.
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