11
13
07
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 февраля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 10 февраля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
7 + 3 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Самаре насильника 17-летней девушки отправили в колонию на 11 лет

В Самаре насильника 17-летней девушки отправили в колонию на 11 лет

Советский районный суд Самары вынес приговор 34-летнему мужчине, признанному виновным в изнасиловании несовершеннолетней. Согласно материалам уголовного дела, 9 октября 2016 года мужчина ударил 17-летнюю девушку бутылкой по голове, завел в помещение бывшего морга и изнасиловал.  

В ходе расследования силовики проверили 

10 февраля 2017, 11:46
Самарчанку отправят в колонию на 8 лет за создание финансовой пирамиды

Самарчанку отправят в колонию на 8 лет за создание финансовой пирамиды

Ленинский районный суд Самары огласил приговор директору компаний "Гелиос" и "Арго" Юлии Жильцовой. Женщину признали виновной в мошенничестве. Согласно материалам уголовного дела, она брала займы у населения под 78% годовых. Однако обещанных денег 125 вкладчиков так и не получили. Общий 

9 февраля 2017, 03:12
В Самаре обвиняемый в убийстве и расчленении бойфренда своей дочери умер в СИЗО

В Самаре обвиняемый в убийстве и расчленении бойфренда своей дочери умер в СИЗО

Александр Казаковцев не дожил до суда - умер в следственном изоляторе. Напомним, по версии следствия, в сентябре прошлого года он поссорился с 49-летним бойфрендом своей дочери и задушил гостя металлической проволокой. Потом в ванной разделал труп ножовкой. Расфасовал останки в 
8 февраля 2017, 02:07

"Телефонный террорист", который грозился подорвать ТЦ "Космопорт", отправится в колонию

Сегодня Советский районный суд Самары вынес решение по делу Хурсанда Амунбекова. По версии следствия, в декабре 2015-ого нелегальный мигрант позвонил на номер 112 и сообщил, что через час "Космопорт" взлетит на воздух. Добавил: это подарок к Новому году от запрещенной 

7 февраля 2017, 03:19
По решению самарского суда в России заблокировали порносайт Brazzers

По решению самарского суда в России заблокировали порносайт Brazzers

По решению суда Большеглушицкого района Самарской области на территории России заблокировали канадский порносайт Brazzers. Решение было вынесено еще в конце 2016 года. В понедельник, 6 февраля 2017-го, интернет-ресурс появился в списке запрещенных сайтов на портале Роскомсвободы, передает tjournal.ru.
7 февраля 2017, 02:02
Сызранец убил молодую жену около «Пятерочки»

Сызранец убил молодую жену около «Пятерочки»

В Сызрани у супермаркета «Пятерочка» супруг зарезал жену, нанеся ей не менее 7 ножевых ударов, сообщает областной следственный комитет.

Происшествие случилось сегодня вечером у супермаркета сети на улице Победы. Там разгорелся трагический семейный конфликт, в котором участвовали 35-летние супруги-ровесники 
30 января 2017, 11:01
Сельчанина отправили за решетку за нападение с ножом на жену и убийство сына

Сельчанина отправили за решетку за нападение с ножом на жену и убийство сына

Пенсионера Габдулхана Шакирова отправили на 8 лет за решетку в колонию строгого режима. По версии следствия, в октябре прошлого года мужчина поссорился с супругой, напился и на следующий день бросился на нее с ножом. Пожилой женщине удалось вырваться и убежать.

30 января 2017, 05:08
В Самарской области два 19-летних парня избили и сбросили в реку собутыльника

В Самарской области два 19-летних парня избили и сбросили в реку собутыльника

В селе Чубовка Самарской области задержаны два 19-летних парня, подозреваемых в убийстве 24-летнего мужчины. Он пропал несколько дней назад. С заявлением в полицию о его поиске обратились родственники, сообщает областной следственный комитет.
 
Как установили следователи, в ночь с 13 

29 января 2017, 04:27
Присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу о кровавой расправе в Сызранском районе

Присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу о кровавой расправе в Сызранском районе

Сегодня присяжные в областном суде вынесли вердикт. Напомним, в апреле был убит замначальника областного штаба полиции Андрей Гошт и 5 членов его семьи. На скамье подсудимых - мигранты Орхан Захрабов, Роман Фаталиев, Ислам Бабаев и Махмадали Ахмадов.
По версии следствия, 

25 января 2017, 01:37
Присяжные по убийству семьи полицейского Андрея Гошта ушли на вердикт

Присяжные по убийству семьи полицейского Андрея Гошта ушли на вердикт

Сегодня в Самарском областном суде прошли прения по делу о жестокой расправе над заместителем начальника штаба областного главка полиции Андрея Гошта и пяти членов его семьи. Фигуранты - жители Шигонского района Орхан Захрабов, Роман Фаталиев, Ислам Бабаев и Махмадали Ахмадов. Согласно 

24 января 2017, 07:16
В Самаре не удалось сформировать коллегию присяжных по делу о кровавой расправе над семьей полицейского

В Самаре не удалось сформировать коллегию присяжных по делу о кровавой расправе над семьей полицейского

Сегодня в Самарском областном суде так и не смогли сформировать коллегию присяжных по делу о кровавой расправе с семьей полицейского в Сызранском районе. Напомним, в апреле был убит заместитель начальника областного штаба полиции Андрей Гошт и 5 членов его семьи.

7 ноября 2016, 02:22
Обвиняемые в убийстве семьи полицейского в Сызранском районе:

Обвиняемые в убийстве семьи полицейского в Сызранском районе: "Пусть нас судит народ"

Сегодня в Самарском областном суде сразу два обвиняемых по громкому делу о кровавой бойне в селе Ивашевка заявили ходатайство о том, чтобы их судили присяжные. Напомним, в апреле был убит замначальника штаба областного главка полиции Андрей Гошт, его жена, родители, 

24 октября 2016, 02:51
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна