Именно их обвиняют в кровавой расправе в Сызранском районе, когда в апреле прошлого года там убили зам.начальника областного штаба полиции Андрея Гошта и пять членов его семьи. По версии следствия, подсудимые забили спящих людей до смерти.. Выжила только семилетняя племянница силовика. Согласно материалам дела, налетчики украли деньги и компьютерную технику на сумму около 200 тысяч рублей.
Дело рассматривали с участием присяжных. Процесс идет в закрытом режиме по просьбе родственников погибших. 22 февраля обвиняемым предоставят последнее слово, после чего судья удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.
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В Самаре насильника 17-летней девушки отправили в колонию на 11 лет
Советский районный суд Самары вынес приговор 34-летнему мужчине, признанному виновным в изнасиловании несовершеннолетней. Согласно материалам уголовного дела, 9 октября 2016 года мужчина ударил 17-летнюю девушку бутылкой по голове, завел в помещение бывшего морга и изнасиловал.
В ходе расследования силовики проверили …
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10 февраля 2017, 11:46
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Самарчанку отправят в колонию на 8 лет за создание финансовой пирамиды
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9 февраля 2017, 03:12
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В Самаре обвиняемый в убийстве и расчленении бойфренда своей дочери умер в СИЗО
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8 февраля 2017, 02:07
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"Телефонный террорист", который грозился подорвать ТЦ "Космопорт", отправится в колонию
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7 февраля 2017, 03:19
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По решению самарского суда в России заблокировали порносайт Brazzers
По решению суда Большеглушицкого района Самарской области на территории России заблокировали канадский порносайт Brazzers. Решение было вынесено еще в конце 2016 года. В понедельник, 6 февраля 2017-го, интернет-ресурс появился в списке запрещенных сайтов на портале Роскомсвободы, передает tjournal.ru.
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7 февраля 2017, 02:02
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Сызранец убил молодую жену около «Пятерочки»
В Сызрани у супермаркета «Пятерочка» супруг зарезал жену, нанеся ей не менее 7 ножевых ударов, сообщает областной следственный комитет.
Происшествие случилось сегодня вечером у супермаркета сети на улице Победы. Там разгорелся трагический семейный конфликт, в котором участвовали 35-летние супруги-ровесники …
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30 января 2017, 11:01
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Сельчанина отправили за решетку за нападение с ножом на жену и убийство сына
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30 января 2017, 05:08
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29 января 2017, 04:27
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Присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу о кровавой расправе в Сызранском районе
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25 января 2017, 01:37
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Присяжные по убийству семьи полицейского Андрея Гошта ушли на вердикт
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24 января 2017, 07:16
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В Самаре не удалось сформировать коллегию присяжных по делу о кровавой расправе над семьей полицейского
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7 ноября 2016, 02:22
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Обвиняемые в убийстве семьи полицейского в Сызранском районе: "Пусть нас судит народ"
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24 октября 2016, 02:51