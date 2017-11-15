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Убийство в банке Самары: за поимку подозреваемых поощрили бойцов Росгвардии
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15 ноября 2017, 09:51
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Самара: обвиняемого в серии убийств пенсионерок отдали под суд
В Самаре завершено расследование уголовного дела о серии убийств и разбойных нападений. Преступления были совершены на территории двух регионов: Самарской области и Смоленской. Убийца выбирал жертвами пенсионерок.
Дело обвиняемого в серии убийств пенсионерок отдали под суд. По версии следствия, 37-летний мигрант, …
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15 ноября 2017, 08:44
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В блогах: Струкачи могут лишиться своего самого узнаваемого вида
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14 ноября 2017, 06:28
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Подстанцию «Стадион» в Самаре Владимир Путин запустит удаленно
Президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию трех подстанций – «Пресня» в Москве, «Береговая» в Калининграде, и «Стадион» (Самара). Церемония состоится в режиме видеоконференции, уточнили в пресс-службе Кремля.
«14 ноября Владимир Путин посетит компанию «Россети». Во время …
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14 ноября 2017, 01:12
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«Антология блюза» в Оренбурге и Самаре
Сегодня, 10 ноября, в Оренбурге с новой концертной программой во дворце культуры и спорта «Газовик» выступит интернациональный коллектив D’Black Blues Orchestra. А уже в воскресенье, 12 ноября, это невероятное светомузыкальное блюзовое шоу смогут увидеть самарцы. Группа выйдет на сцену культурно-развлекательного …
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10 ноября 2017, 05:29
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Сборщик кедровых шишек стал жертвой тигра-людоеда под Хабаровском
Собиравший кедровые шишки мужчина оказался жертвой тигра-людоеда в Хабаровском крае. Об этом кровавом происшествии рассказали региональные СМИ со ссылкой на местных правоохранителей.
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31 октября 2017, 03:19
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Японский хоррор: Останки девяти человек найдены в холодильниках в квартире близ Токио
Стражи порядка обнаружили девять тел в пригороде японской столицы. В частности, речь идет о двух обезглавленных.
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31 октября 2017, 12:22
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По делу об убийстве заматамана самарских казаков вынесен обвинительный вердикт
Коллегия присяжных самарского областного суда вновь вынесла обвинительный вердикт фигурантам громкого дела о заказном убийстве Андрея Еремеева, заместителя окружного атамана Самарского казачьего войска.
Напомним, 42-летний мужчина был застрелен рядом со своим домом во время утренней прогулки с собакой в январе 2015 …
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24 октября 2017, 09:01