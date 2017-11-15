В Самаре завершено расследование уголовного дела о серии убийств и разбойных нападений. Преступления были совершены на территории двух регионов: Самарской области и Смоленской. Убийца выбирал жертвами пенсионерок.

Дело обвиняемого в серии убийств пенсионерок отдали под суд. По версии следствия, 37-летний мигрант, …