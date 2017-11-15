1
34
32
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 ноября 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 14 ноября 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
4 + 4 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Убийство в банке Самары: за поимку подозреваемых поощрили бойцов Росгвардии

Убийство в банке Самары: за поимку подозреваемых поощрили бойцов Росгвардии

В Самаре бойцов СОБР Росгвардии поощрили за участие в операции по задержанию особо опасных преступников. Речь идет о банде грабителей банков. Общая сумма ущерба превышает 20 миллионов рублей. Кроме того, было совершено убийство. В одном из банков налетчик расстрелял охранника, 
15 ноября 2017, 09:51
Самара: обвиняемого в серии убийств пенсионерок отдали под суд

Самара: обвиняемого в серии убийств пенсионерок отдали под суд

В Самаре завершено расследование уголовного дела о серии убийств и разбойных нападений. Преступления были совершены на территории двух регионов: Самарской области и Смоленской. Убийца выбирал жертвами пенсионерок.

Дело обвиняемого в серии убийств пенсионерок отдали под суд. По версии следствия, 37-летний мигрант, 

15 ноября 2017, 08:44
В блогах: Струкачи могут лишиться своего самого узнаваемого вида

В блогах: Струкачи могут лишиться своего самого узнаваемого вида

Блогер Антон Черепок бьет тревогу, что "Струкачи могут лишиться своего самого узнаваемого вида". "Старейший парк Самары, начавший свою историю в 1856 году, с весны этого года переживает реконструкцию. Подрядчик ПСК "Волга" получил на работы сначала 228 миллионов рублей, а недавно 

14 ноября 2017, 06:28
Подстанцию «Стадион» в Самаре Владимир Путин запустит удаленно

Подстанцию «Стадион» в Самаре Владимир Путин запустит удаленно

Президент РФ Владимир Путин  примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию трех подстанций – «Пресня» в Москве, «Береговая» в Калининграде, и «Стадион» (Самара). Церемония состоится в режиме видеоконференции, уточнили в пресс-службе Кремля.

«14 ноября Владимир Путин посетит компанию «Россети». Во время 

14 ноября 2017, 01:12
«Антология блюза» в Оренбурге и Самаре

«Антология блюза» в Оренбурге и Самаре

Сегодня, 10 ноября, в Оренбурге с  новой концертной программой во дворце культуры и спорта «Газовик» выступит интернациональный коллектив D’Black Blues Orchestra. А уже в воскресенье, 12 ноября, это невероятное светомузыкальное блюзовое шоу смогут увидеть самарцы. Группа выйдет на сцену культурно-развлекательного 

10 ноября 2017, 05:29
Сборщик кедровых шишек стал жертвой тигра-людоеда под Хабаровском

Сборщик кедровых шишек стал жертвой тигра-людоеда под Хабаровском

Собиравший кедровые шишки мужчина оказался жертвой тигра-людоеда в Хабаровском крае. Об этом кровавом происшествии рассказали региональные СМИ со ссылкой на местных правоохранителей.
Как сообщают представители полиции, фрагменты тела местного жителя со следами нападения дикого зверя нашли близ населенного пункта Бойцово. 

31 октября 2017, 03:19
Японский хоррор: Останки девяти человек найдены в холодильниках в квартире близ Токио

Японский хоррор: Останки девяти человек найдены в холодильниках в квартире близ Токио

Стражи порядка обнаружили девять тел в пригороде японской столицы. В частности, речь идет о двух обезглавленных.
По подозрению в этом беспрецедентном злодеянии правоохранители задержали 27-летнего Такахиро Шираиши. Мужчина уже дал признательные показания. Он заявил, что «проделал некоторые операции с телами 

31 октября 2017, 12:22
По делу об убийстве заматамана самарских казаков вынесен обвинительный вердикт

По делу об убийстве заматамана самарских казаков вынесен обвинительный вердикт

Коллегия присяжных самарского областного суда вновь вынесла обвинительный вердикт фигурантам громкого дела о заказном убийстве Андрея Еремеева, заместителя окружного атамана Самарского казачьего войска.

Напомним, 42-летний мужчина был застрелен рядом со своим домом во время утренней прогулки с собакой в январе 2015 

24 октября 2017, 09:01
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.