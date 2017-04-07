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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

В Нефтегорске из-за аварии отключили отопление и горячую воду

В Нефтегорске из-за аварии отключили отопление и горячую воду

В воскресенье, 12 февраля, в Нефтегорске в результате коммунальной аварии в жилых домах отключили отопление и горячую воду. Информация об этом появилась в социальной сети. Пользователи написали, что сотрудники коммунальных служб провели слив воды из отопительной системы, чтобы она не 
13 февраля 2017, 11:40
В Самаре на улице Гастелло прорвало трубу ГВС: пар бил выше «Москвы»

В Самаре на улице Гастелло прорвало трубу ГВС: пар бил выше «Москвы»

Сегодня, 14 января, специалисты «ПТС» обнаружили прорвы теплосети диаметром 700 мм на улице Гастелло. В настоящее время место аварии ограждено, сотрудники компании начали земляные работы.
Для оперативного устранения повреждения к работам привлекли персонал двух аварийно-ремонтных бригад и необходимое количество техники.

14 января 2017, 05:05
Соцсети: жилой дом в Самаре остался без тепла и горячей воды

Соцсети: жилой дом в Самаре остался без тепла и горячей воды

В среду, 14 декабря, в социальных сетях появилось фото с места коммунальной аварии. «Прорвало трубу в Ташкентском переулке», - сообщили в комментариях. На снимке изображен столб дыма во дворе у многоэтажного дома.

Один из очевидцев написал, что на фото дом, расположенный 

14 декабря 2016, 02:38
В Самаре на Стара-Загоре провалился асфальт: дворы затапливает горячей водой

В Самаре на Стара-Загоре провалился асфальт: дворы затапливает горячей водой

Сегодня, 14 октября, в социальных сетях появилось фото «Провал асфальта на Стара-Загоре. Коммунальная авария, по словам очевидца, произошла на пересечении улиц Стара Загора и Ново-Вокзальной.

«Во дворы течёт поток горячей воды. На тротуаре провал асфальта. Спецы на месте уже», 
14 октября 2016, 05:13
У жителей поселка Рощинский почти неделю нет горячей воды

У жителей поселка Рощинский почти неделю нет горячей воды

В поселке Рощинский люди почти неделю живут без горячей воды. Рассказывают, водоснабжение прекратили 22 сентября. А после на подъездах появились объявления. В них сообщается, что причина приостановки поставки услуги - долг компании «Главное управление ЖКХ» перед муниципальным предприятием «Волжское ЖКХ». 

28 сентября 2016, 01:00
В трех районах Самары горячую воду отключат с 26 сентября

В трех районах Самары горячую воду отключат с 26 сентября

С понедельника, 26 сентября, в трех районах Самары - Кировском, Промышленном и Советском - отключат горячую воду, сообщила пресс-служба компании «Предприятие тепловых сетей».
 

Это необходимо для подключения нового оборудования для автоматизированного учета тепловой энергии. Его установили на первой тепломагистрали Самарской 

23 сентября 2016, 01:26
В Самаре на Некрасовской женщина провалилась в яму с кипятком, есть фото

В Самаре на Некрасовской женщина провалилась в яму с кипятком, есть фото

Вчера, 20 августа, вечером в центре Самары произошло ЧП. На Некрасовской, рядом с пересечением с Галактионовской, женщина провалилась в яму с кипятком.

По словам очевидцев из группы «Новости Самары - Самара life» соцсети «ВКонтакте», у женщины буквально земля 
21 августа 2016, 02:46
Движение по Молодогвардейской в Самаре будет ограничено до 20 мая

Движение по Молодогвардейской в Самаре будет ограничено до 20 мая

Появились подробности о ремонтных работах, из-за которых в Самаре временно ограничили движение автомобилей на перекрестке улиц Полевой и Молодогвардейской. Как сообщили в «Предприятии тепловых сетей» (ПТС), на трубе диаметром 500 миллиметров выявили повреждение. Начался демонтаж изношенных участков. Всего нужно заменить 
18 мая 2016, 10:49
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