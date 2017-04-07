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В Нефтегорске из-за аварии отключили отопление и горячую воду
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13 февраля 2017, 11:40
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В Самаре на улице Гастелло прорвало трубу ГВС: пар бил выше «Москвы»
Сегодня, 14 января, специалисты «ПТС» обнаружили прорвы теплосети диаметром 700 мм на улице Гастелло. В настоящее время место аварии ограждено, сотрудники компании начали земляные работы.
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14 января 2017, 05:05
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Соцсети: жилой дом в Самаре остался без тепла и горячей воды
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14 декабря 2016, 02:38
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В Самаре на Стара-Загоре провалился асфальт: дворы затапливает горячей водой
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14 октября 2016, 05:13
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У жителей поселка Рощинский почти неделю нет горячей воды
В поселке Рощинский люди почти неделю живут без горячей воды. Рассказывают, водоснабжение прекратили 22 сентября. А после на подъездах появились объявления. В них сообщается, что причина приостановки поставки услуги - долг компании «Главное управление ЖКХ» перед муниципальным предприятием «Волжское ЖКХ». …
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28 сентября 2016, 01:00
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В трех районах Самары горячую воду отключат с 26 сентября
С понедельника, 26 сентября, в трех районах Самары - Кировском, Промышленном и Советском - отключат горячую воду, сообщила пресс-служба компании «Предприятие тепловых сетей».
Это необходимо для подключения нового оборудования для автоматизированного учета тепловой энергии. Его установили на первой тепломагистрали Самарской …
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23 сентября 2016, 01:26
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В Самаре на Некрасовской женщина провалилась в яму с кипятком, есть фото
Вчера, 20 августа, вечером в центре Самары произошло ЧП. На Некрасовской, рядом с пересечением с Галактионовской, женщина провалилась в яму с кипятком.
По словам очевидцев из группы «Новости Самары - Самара life» соцсети «ВКонтакте», у женщины буквально земля …
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21 августа 2016, 02:46
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Движение по Молодогвардейской в Самаре будет ограничено до 20 мая
Появились подробности о ремонтных работах, из-за которых в Самаре временно ограничили движение автомобилей на перекрестке улиц Полевой и Молодогвардейской. Как сообщили в «Предприятии тепловых сетей» (ПТС), на трубе диаметром 500 миллиметров выявили повреждение. Начался демонтаж изношенных участков. Всего нужно заменить …
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18 мая 2016, 10:49